Lời cầu cứu của một nữ ca sĩ sau 9 năm

Cựu thần tượng Nhật Bản Tomita Mayu bị fan cuồng sát thương nghiêm trọng khi chỉ mới 20 tuổi. Sau gần một thập kỷ, cô lên tiếng về thảm kịch và những tác động nặng nề mà nó gây ra.

Vụ tấn công thảm khốc

Ngày 21/5/2016, Tomita Mayu bị một gã đàn ông chặn bên ngoài địa điểm hòa nhạc ở Koganei, Tokyo, Nhật Bản, trước buổi biểu diễn của cô tại sự kiện có tên Solid Girls Night Vol. 11.

Trong trạng thái kích động, kẻ này rút trong túi con dao có lưỡi dài 8,2 cm và điên cuồng tấn công nữ thần tượng. Trong lúc gây án, anh ta hét lên nhiều lần: “Mày nên chết đi”.

Tomita Mayu bị fan cuồng tấn công bằng dao vào năm 2016.

Theo truyền thông quốc tế, Tomita bị đâm tổng cộng 61 nhát vào ngực và cổ. Nhân chứng nghe thấy tiếng kêu cứu và gọi cảnh sát đến.

Cô nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng may mắn không bị tổn thương ở các cơ quan nội tạng chính. Cô tỉnh lại sau 2 tuần.

Dù giữ được mạng sống, Tomita phải đối mặt với tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe. Cơ thể cô chi chít vết thương, có cả ở mặt, cổ, lưng và cánh tay. Nữ thần tượng cũng bị mù cục bộ mắt trái, gặp khó khăn trong việc hát, ăn uống và sử dụng ngón tay.

Tomita Mayu sinh năm 1995, là ca sĩ, thần tượng kiêm diễn viên nổi tiếng Nhật Bản. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí vào năm 2010, từng hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Secret Girls.

Vào thời điểm bị ám sát, Tomita vừa tốt nghiệp đại học và đang tập trung tối đa cho công việc biểu diễn, đóng phim.

Tuy nhiên, những nhát dao lạnh lùng vào ngày định mệnh đó đã khiến giấc mơ showbiz của cô trở thành hư không.

Trên thực tế, đây là vụ tấn công có thể dự đoán được. Nghi phạm được xác định là Iwazaki Tomohiro, lúc đó 27 tuổi, là người hâm mộ cuồng nhiệt Tomita Mayu.

Nghi phạm Iwazaki Tomohiro.

Vài tháng trước đó, Iwazaki liên tục để lại những bình luận “ám ảnh” trên blog và tài khoản X (Twitter) của Tomita. Trong hai tháng đầu năm 2016, anh ta còn gửi sách và một chiếc đồng hồ tới địa chỉ của cô. Sau khi Tomita trả lại chiếc đồng hồ vào tháng 4/2016, Iwazaki viết 400 bài công kích trên trang cá nhân của sao nữ.

Trước sự khủng bố này, Tomita chặn tài khoản của anh ta và báo cảnh sát, yêu cầu được bảo vệ. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ trình báo của cô với lý do không có nguy hiểm ngay thời điểm đó.

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Iwazaki chặn Tomita để chất vấn cô vì sao trả lại quà của anh ta. Không nhận được câu trả lời ưng ý, nghi phạm mất kiểm soát và ra tay tàn độc với thần tượng.

Phiên tòa xét xử Iwazaki Tomohiro bắt đầu vào ngày 20/2/2017. Trong phiên xét xử, Iwazaki khai rằng không có ý định giết Tomita. Luật sư bào chữa nói thêm bị cáo tấn công vì bực tức việc bị phớt lờ quà tặng.

Theo Koreaboo, công tố viên đề nghị án tù 17 năm, nhưng tòa tuyên phạt Iwazaki 14 năm 6 tháng tù.

Năm 2019, Tomita khởi kiện Chính quyền đô thị Tokyo, cựu quản lý của cô và Iwazaki, yêu cầu bồi thường thiệt hại 76 triệu yên (khoảng 483.007 USD ), vì không cung cấp các biện pháp bảo vệ cô trước khi bị đâm. Các bên dàn xếp được vụ kiện vào tháng 7/2025.

Lời cầu cứu sau 9 năm

Trong cuộc phỏng vấn mới với Kyodo News, Tomita tiết lộ đang ấp ủ kế hoạch phát hành hồi ký. Cô mô tả cuộc sống sau vụ tấn công là “đắng cay và đau khổ", đồng thời chia sẻ sâu về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Cựu thần tượng cũng chỉ trích cảnh sát Tokyo không bảo vệ cô, cũng không có ý định thừa nhận sai sót.

Tomita kể điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô xuyên suốt cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 năm là những phản hồi thiếu chân thành qua văn bản, những câu chuyện bịa đặt trước tòa - nơi mà các bên thề nói ra sự thật, nhưng cuối cùng lại toàn lời dối trá.

Tomita cũng bức xúc trước cách cảnh sát tỏ ra thờ ơ với cô trong phiên thẩm vấn trước tòa. Cô cáo buộc khi hỏi chéo trước tòa, cảnh sát đưa cho cô xem bài báo có ảnh nhận dạng của hung thủ Iwazaki, mà không quan tâm đến nỗi sợ hãi trong cô.

"Cảm giác lúc đó giống như thủ phạm lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tay lăm lăm con dao. Tôi cảm thấy tim mình như bị xé ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra các sĩ quan cảnh sát không hiểu nỗi đau của tôi. Họ thậm chí còn không cố gắng để thấu hiểu", Tomita lên án.

Vụ tấn công Tomita từng khiến dư luận Nhật Bản rúng động.

Tomita được cho là thức trắng nhiều ngày liền để viết hồi ký, với hy vọng nó sẽ giúp chấm dứt vấn nạn theo dõi và ngăn người khác phải chịu khổ như cô.

Theo người đẹp 9X, suốt 9 năm kể từ vụ tấn công, cô không thể làm nhiều việc vì PTSD và di chứng của nó. Cô dành phần lớn thời gian ở nhà, không ngủ được nữa, không thể ra ngoài một mình, cũng không thể đi các phương tiện công cộng như tàu điện. Điều đó khiến cô buồn và bực bội.

Cảnh tượng thủ phạm lao vào cô và hét "Chết đi" vẫn luôn ám ảnh cô, đặc biệt nghiêm trọng khi ngày 21/5 mỗi năm gần kề. Cô hoảng loạn, nảy sinh ảo giác thủ phạm có thể quay lại giết cô lần nữa.

"Nỗi sợ hắn sẽ được ra tù không bao giờ phai nhạt. Càng cố gắng tiến lên, muốn trở lại cuộc sống trước kia, tôi càng thấy thực tế tàn nhẫn: tôi vẫn phải sống trong thế giới nơi vụ việc diễn ra. Ngay cả khi đã kết thúc, sự giày vò vẫn không bao giờ chấm dứt", Tomita bày tỏ.

Vụ tấn công Tomita khiến Nhật Bản sửa đổi luật chống theo dõi (anti-stalking) vào tháng 12/2016, trong đó bổ sung quy định về theo dõi qua mạng và quấy rối trực tuyến. Dẫu vậy, Tomita tuyên bố những vụ theo dõi vẫn diễn ra, không hề giảm đi.

“Những vụ theo dõi vẫn tiếp tục diễn ra trong 9 năm qua. Mỗi lần tôi thấy chúng xuất hiện trên tin tức, tôi thấy buồn và giận dữ... Xin hãy lưu tâm kỹ càng về điều này, để lời hứa với tôi không chỉ là hình thức. Cảnh sát ơi, xin nhớ rằng sự khác biệt giữa được cứu hay không có thể thay đổi cả cuộc đời của một người", cựu thần tượng kêu gọi.