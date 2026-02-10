Nữ MC bị chồng tố ngoại tình, đâm đơn ly hôn

Thông tin MC nổi tiếng Đài Loan Trần Tư An bị chồng tố ngoại tình, đâm đơn ly hôn gây xôn xao mạng xã hội.

Theo SETN, rapper Hàn Sâm (nghệ danh Professor H) từng gây tiếng vang khi lọt vào top 7 của chương trình The Rappers mùa 1. Mới đây, Hàn Sâm gây xôn xao khi đăng tải video trên mạng xã hội, tố vợ ngoại tình.

"Tôi phát hiện vợ mình ngoại tình, hơn nữa cô ấy còn liên tục bôi nhọ, tấn công tôi", nam rapper nói. Anh cho biết hồi tháng 8/2025 đã phát hiện vụ việc và đối chất với vợ. Khi đó, Trần Tư An không biết chồng đã nắm trong tay bằng chứng nên ban đầu phủ nhận việc ngoại tình. Đến khi bị Hàn Sâm vạch trần, cô mới thừa nhận và xin lỗi.

Thế nhưng, khoảng một tháng sau, sau khi trao đổi với luật sư, cô lại tiếp tục thay đổi thái độ và phủ nhận chuyện ngoại tình, thậm chí còn tố ngược anh bạo hành, khiến cô suy sụp thể chất lẫn tinh thần.

Trần Tư An và Hàn Sâm. Ảnh: IGNV.

Rapper cho biết hai bên đã trải qua hơn 4 tháng kiện tụng và hòa giải. Anh nhấn mạnh bản thân không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào, chỉ mong có thể ly hôn trong êm đẹp. Song, những động thái được cho là "quá giới hạn" từ phía Trần Tư An khiến Hàn Sâm cảm thấy bức xúc.

Rapper cho biết đã đệ đơn xin ly hôn, đồng thời nộp đơn kiện Trần Tư An với cáo buộc ngoại tình, xúc phạm danh dự.

Vụ việc nữ MC bị chồng tố ngoại tình, đã đâm đơn ly hôn khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Dân mạng cũng soi ra chi tiết các trang mạng xã hội của Trần Tư An không còn bất kỳ tấm hình chụp chung nào với Hàn Sâm kể từ tháng 5/2023.

Hiện tại, phía Trần Tư An vẫn chưa lên tiếng phản hồi những lời tố của Hàn Sâm.

Trần Tư An là MC của Đài Phát thanh Chính Thanh, từng giành giải Kim Chung ở mảng phát thanh. Người đẹp Đài Loan sở hữu ngoại hình nổi bật, theo đuổi phong cách gợi cảm.

Trong khi Hàn Sâm từng làm kỹ sư trong ngành công nghệ, sau đó theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh kết hôn với Trần Tư An vào năm 2021.