Park Kyung Gu qua đời ở tuổi 38

  • Thứ ba, 10/2/2026 11:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin cựu thành viên Busker Busker qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng.

Theo tờ Chosun, Park Kyung Gu, thành viên đời đầu của ban nhạc Busker Busker, đã qua đời hôm 7/2.

Park Kyung Gu anh 1

Park Kyung Gu qua đời ở tuổi 38. Ảnh: Chosun.

Em họ của nam nghệ sĩ xác nhận thông tin trên, đồng thời đăng tải cáo phó trên mạng xã hội. "Dù đến giờ vẫn chưa thể tin nổi, nhưng thay mặt gia đình, tôi xin thông báo tin buồn. Rất mong mọi người cùng cầu nguyện, tiễn đưa anh tôi trong giây phút cuối", người này viết.

Phía gia đình không công bố nguyên nhân Park Kyung Gu qua đời. Theo nguồn tin, tang lễ của nghệ sĩ được tổ chức tại nhà tang lễ ở Namyangju. Lễ động quan được cử hành vào ngày 9/2.

Thông tin thành viên ban nhạc Busker Busker qua đời gây xôn xao. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ xót xa và chia buồn với gia đình nam nghệ sĩ tài năng.

Busker Busker là một ban nhạc indie Hàn Quốc, nổi tiếng sau khi giành vị trí á quân trong chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng âm nhạc Superstar K3 trên kênh Mnet.

Park Kyung Gu là thành viên sáng lập của Busker Busker. Trước khi nhóm nổi tiếng khi tham gia Superstar K3, anh từng cùng trưởng nhóm Jang Beom Jun tham gia các hoạt động biểu diễn đường phố, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình màu sắc âm nhạc của nhóm. Anh là người góp phần tạo nên nhiều ca khúc nổi tiếng như My First Girl, Love Is About You, The Outing Blues, Fall In Love Ending...

Tử Khiêu

Park Kyung Gu qua đời Busker Busker

