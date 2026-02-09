Nana thành 'nàng thơ' của T.O.P

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới được xác nhận sẽ đóng chính trong MV mới của T.O.P. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ bắt tay trong một dự án.

Theo tờ Chosun, ca sĩ kiêm diễn viên T.O.P (cựu thành viên BIGBANG) chuẩn bị phát hành ca khúc solo sau 13 năm. Đáng chú ý, mỹ nhân từng được vinh danh là đẹp nhất thế giới Nana cũng sẽ góp mặt trong MV này, với vai trò nữ chính.

Sáng 9/2, công ty quản lý của Nana là Sublime xác nhận thông tin trên: "Đúng là Nana sẽ xuất hiện trong MV ca khúc solo của T.O.P".

Nana đã hoàn tất quá trình quay hình MV. Đây là lần đầu Nana và T.O.P bắt tay trong một dự án. Trước đó, cô từng có kinh nghiệm đóng nữ chính trong MV Indeed, It Was Love của Baek Ji Young vào năm 2024.

Theo nguồn tin, quản lý của T.O.P hiện nay từng là quản lý của Nana trong quá khứ.

Tháng trước, trên SNS cá nhân, T.O.P gây chú ý khi thông báo sắp phát hành ca khúc mới, sau 13 năm kể từ DOOM DADA ra mắt vào tháng 11/2013.

Nana sẽ đóng chính trong MV comeback của T.O.P. Ảnh: Maeil Business Newspaper.

Ra mắt cùng BIGBANG năm 2006, T.O.P từng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Tuy nhiên đến năm 2016, anh vướng vào bê bối sử dụng cần sa và bị tuyên án 20 tháng tù, hoãn thi hành án 2 năm. Sau đó, T.O.P kết thúc hoạt động cùng BIGBANG, đồng thời chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và rời nhóm.

Nam ca sĩ sau đó tái xuất qua vai Thanos trong series Netflix Trò chơi con mực mùa 2, phát hành năm 2024. Những năm qua, người hâm mộ vẫn thường đặt câu hỏi về khả năng T.O.P tái hợp BIGBANG.

"Nhìn việc người hâm mộ vẫn mong muốn và hy vọng chúng tôi tái hợp, tôi cảm thấy mình không có tư cách... Tôi cảm thấy có lỗi với các thành viên và có lẽ cả đời này sẽ phải sống với sự day dứt, ân hận đó", nam ca sĩ bày tỏ.