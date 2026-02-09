Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nana thành 'nàng thơ' của T.O.P

  • Thứ hai, 9/2/2026 11:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới được xác nhận sẽ đóng chính trong MV mới của T.O.P. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ bắt tay trong một dự án.

Theo tờ Chosun, ca sĩ kiêm diễn viên T.O.P (cựu thành viên BIGBANG) chuẩn bị phát hành ca khúc solo sau 13 năm. Đáng chú ý, mỹ nhân từng được vinh danh là đẹp nhất thế giới Nana cũng sẽ góp mặt trong MV này, với vai trò nữ chính.

Sáng 9/2, công ty quản lý của Nana là Sublime xác nhận thông tin trên: "Đúng là Nana sẽ xuất hiện trong MV ca khúc solo của T.O.P".

Nana đã hoàn tất quá trình quay hình MV. Đây là lần đầu Nana và T.O.P bắt tay trong một dự án. Trước đó, cô từng có kinh nghiệm đóng nữ chính trong MV Indeed, It Was Love của Baek Ji Young vào năm 2024.

Theo nguồn tin, quản lý của T.O.P hiện nay từng là quản lý của Nana trong quá khứ.

Tháng trước, trên SNS cá nhân, T.O.P gây chú ý khi thông báo sắp phát hành ca khúc mới, sau 13 năm kể từ DOOM DADA ra mắt vào tháng 11/2013.

Nana anh 1

Nana sẽ đóng chính trong MV comeback của T.O.P. Ảnh: Maeil Business Newspaper.

Ra mắt cùng BIGBANG năm 2006, T.O.P từng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Tuy nhiên đến năm 2016, anh vướng vào bê bối sử dụng cần sa và bị tuyên án 20 tháng tù, hoãn thi hành án 2 năm. Sau đó, T.O.P kết thúc hoạt động cùng BIGBANG, đồng thời chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và rời nhóm.

Nam ca sĩ sau đó tái xuất qua vai Thanos trong series Netflix Trò chơi con mực mùa 2, phát hành năm 2024. Những năm qua, người hâm mộ vẫn thường đặt câu hỏi về khả năng T.O.P tái hợp BIGBANG.

"Nhìn việc người hâm mộ vẫn mong muốn và hy vọng chúng tôi tái hợp, tôi cảm thấy mình không có tư cách... Tôi cảm thấy có lỗi với các thành viên và có lẽ cả đời này sẽ phải sống với sự day dứt, ân hận đó", nam ca sĩ bày tỏ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Động thái gây chú ý của Phương Oanh

Sau thời gian không hoạt động mạng xã hội, Phương Oanh gây chú ý với bài đăng mới.

4 giờ trước

Rạp Việt cần loạt phim Tết 'giải cứu'

Phòng vé Việt tuần qua thấp điểm khi thiếu vắng sự xuất hiện của các "bom tấn". Tình trạng này dự kiến kéo dài cho tới khi loạt phim Tết xuất hiện.

7 giờ trước

Sao 'Tiệm cà phê hoàng tử' tiêu 10 triệu won một ngày

Chae Jung An gây xôn xao khi tiết lộ thói quen mua sắm hàng hiệu thả ga. Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của người đẹp.

15 giờ trước

Hoàng Nhi

Nana Thanos T.O.P Bigbang

    Đọc tiếp

    Kim Kardashian say dam tay dua F1 hinh anh

    Kim Kardashian say đắm tay đua F1

    52 phút trước 11:43 9/2/2026

    0

    Kim Kardashian và bạn trai Lewis Hamilton chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ cùng xuất hiện tình tứ bên nhau tại Super Bowl 2026.

    Chuyen tinh cua Lan Thy hinh anh

    Chuyện tình của Lan Thy

    2 giờ trước 10:27 9/2/2026

    0

    Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu hẹn hò kín đáo trong hai năm qua. Cả hai ủng hộ nhau trong công việc và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý