Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Động thái gây chú ý của Phương Oanh

  • Thứ hai, 9/2/2026 08:46 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sau thời gian không hoạt động mạng xã hội, Phương Oanh gây chú ý với bài đăng mới.

Trên trang cá nhân với hơn 760.000 lượt theo dõi, Phương Oanh vừa có bài đăng mới sau khoảng 4 tháng im hơi lặng tiếng. Nữ diễn viên chia sẻ một bức tranh vẽ, với hình ảnh người mẹ dù bị làn nước nhấn chìm vẫn cố vươn tay nâng đỡ, bảo vệ con thơ.

Bài đăng lúc nửa đêm của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dân mạng. Dưới phần bình luận, khán giả, đồng nghiệp lên tiếng động viên người đẹp mạnh mẽ vượt qua những biến cố cuộc sống.

Phuong Oanh anh 1

Phương Oanh hạn chế mạng xã hội sau những biến cố gia đình. Ảnh: FBNV.

Đây là động thái đầu tiên trên mạng xã hội của Phương Oanh sau khoảng thời gian "biến mất". Bài đăng gần nhất của cô là vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, diễn viên Quỳnh búp bê đăng tải clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Đây được cho là ẩn ý của Phương Oanh trước loạt tin đồn dấy lên sau khi chồng cô là Shark Bình bị bắt giữ.

Thời gian qua, Phương Oanh vẫn xuất hiện trong một số video nấu ăn nhưng không đăng tải trên kênh của cô. Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, diễn viên chưa có dự án mới.

Phương Oanh và Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cả hai chào đón một cặp sinh đôi vào tháng 5/2024. Kể từ khi sinh con, Phương Oanh lui về chăm sóc gia đình, gần như tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Đến năm 2025, Phương Oanh tái xuất khi nhận lời tham gia show Bước nhảy hoàn vũ. Sau đó, cô góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, diễn xuất được phản hồi tích cực.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Sao 'Tiệm cà phê hoàng tử' tiêu 10 triệu won một ngày

Chae Jung An gây xôn xao khi tiết lộ thói quen mua sắm hàng hiệu thả ga. Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của người đẹp.

12 giờ trước

Sao 15 tuổi sụp đổ vì hình ảnh hút thuốc

Ngôi sao nhí một thời Momose Yumena bị khán giả tẩy chay sau khi lộ hình ảnh hút thuốc lá điện tử. Công ty quản lý cho biết đã đình chỉ hoạt động nghệ thuật của Yumena vô thời hạn.

14 giờ trước

Bùi Anh Tuấn đang gặp chuyện gì?

Nghe Bùi Anh Tuấn hát live ở những sân khấu gần đây, nhiều khán giả đặt câu hỏi tại sao thí sinh The Voice mùa một mãi không lấy lại giọng hát như thời đỉnh cao.

14 giờ trước

Tống Khang

Phương Oanh Nguyễn Hòa Bình Shark Bình mẹ Phương Oanh

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Rap Viet can loat phim Tet 'giai cuu' hinh anh

Rạp Việt cần loạt phim Tết 'giải cứu'

4 giờ trước 05:26 9/2/2026

0

Phòng vé Việt tuần qua thấp điểm khi thiếu vắng sự xuất hiện của các "bom tấn". Tình trạng này dự kiến kéo dài cho tới khi loạt phim Tết xuất hiện.

Lan Thy duoc cau hon hinh anh

Lan Thy được cầu hôn

10 giờ trước 23:16 8/2/2026

0

Tối 8/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Cả hai trải qua khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý