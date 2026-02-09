Động thái gây chú ý của Phương Oanh

Sau thời gian không hoạt động mạng xã hội, Phương Oanh gây chú ý với bài đăng mới.

Trên trang cá nhân với hơn 760.000 lượt theo dõi, Phương Oanh vừa có bài đăng mới sau khoảng 4 tháng im hơi lặng tiếng. Nữ diễn viên chia sẻ một bức tranh vẽ, với hình ảnh người mẹ dù bị làn nước nhấn chìm vẫn cố vươn tay nâng đỡ, bảo vệ con thơ.

Bài đăng lúc nửa đêm của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dân mạng. Dưới phần bình luận, khán giả, đồng nghiệp lên tiếng động viên người đẹp mạnh mẽ vượt qua những biến cố cuộc sống.

Phương Oanh hạn chế mạng xã hội sau những biến cố gia đình. Ảnh: FBNV.

Đây là động thái đầu tiên trên mạng xã hội của Phương Oanh sau khoảng thời gian "biến mất". Bài đăng gần nhất của cô là vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, diễn viên Quỳnh búp bê đăng tải clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Đây được cho là ẩn ý của Phương Oanh trước loạt tin đồn dấy lên sau khi chồng cô là Shark Bình bị bắt giữ.

Thời gian qua, Phương Oanh vẫn xuất hiện trong một số video nấu ăn nhưng không đăng tải trên kênh của cô. Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, diễn viên chưa có dự án mới.

Phương Oanh và Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cả hai chào đón một cặp sinh đôi vào tháng 5/2024. Kể từ khi sinh con, Phương Oanh lui về chăm sóc gia đình, gần như tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Đến năm 2025, Phương Oanh tái xuất khi nhận lời tham gia show Bước nhảy hoàn vũ. Sau đó, cô góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, diễn xuất được phản hồi tích cực.