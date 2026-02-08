Sao 15 tuổi sụp đổ vì hình ảnh hút thuốc

Ngôi sao nhí một thời Momose Yumena bị khán giả tẩy chay sau khi lộ hình ảnh hút thuốc lá điện tử. Công ty quản lý cho biết đã đình chỉ hoạt động nghệ thuật của Yumena vô thời hạn.

Theo Tokyo Reporter, nữ diễn viên người Nhật Bản Momose Yumena thu hút đông đảo khán giả hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật và hình tượng nhí nhảnh, dễ thương. Song mới đây, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh được cho là của Yumena, kéo theo nhiều tranh cãi.

Trong tấm hình, Momose Yumena ngồi trên giường, trên tay cầm thuốc lá điện tử. Hình ảnh này của nữ diễn viên nhanh chóng vấp phải tranh luận. Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc, tuyên bố tẩy chay diễn viên trẻ vì hành động hút thuốc khi chưa đủ tuổi quy định.

Hỉnh ảnh gây tranh cãi của Momose Yumena. Ảnh: X.

Trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, công ty quản lý Space Craft Agency của Yumena đã lên tiếng. Đơn vị này xác nhận sự việc là có thật và tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên vô thời hạn.

"Đối với bức ảnh hút thuốc lan truyền trên SNS, sau khi xác minh trực tiếp với nghệ sĩ, chúng tôi xác nhận đó là sự thật. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác nhận việc nghệ sĩ có sử dụng rượu. Bản thân em ấy đang vô cùng hối hận. Nhưng xét mức độ nghiêm trọng của sự việc, công ty quyết định xử phạt Momose Yumena bằng hình thức tạm dừng hoạt động vô thời hạn", Space Craft Agency cho hay.

Đươn vị này chia sẻ thêm: "Chúng tôi sẽ không sa thải mà thay vào đó tạo điều kiện cho em ấy được giáo dục, định hướng để sửa sai, đồng thời sẽ hướng dẫn và giám sát giúp Yumena có thể trở thành một công dân có trách nhiệm với xã hội".

Momose Yumena sinh năm 2010, từng là người mẫu cho tạp chí thời trang trẻ em Nhật Bản Nico Puchi. Yumena từng xuất hiện trong nhiều tựa phim hay chương trình truyền hình gây được tiếng vang như Onzoshi Boys, Maison de Police, Kemono ni Narenai Watashitachi, Hana ni Kedamono, Love or Not...