Thấy gì khi Trường Giang khuyên Đình Bắc

Khoảnh khắc Trường Giang khuyên nhủ đàn em tại sự kiện giải trí làm dấy lên làn sóng tranh luận. Nhiều luồng ý kiến bênh vực Trường Giang, số khác lại cho rằng anh kém duyên.

Sáng 8/2, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc trong một sự kiện giải trí. Tại sự kiện này, Trường Giang là khách mời trao giải, còn Đình Bắc đến để nhận một giải thưởng. Cả hai xuất hiện bảnh bao, ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu và trò chuyện cởi mở, cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Mọi chuyện không có gì đáng bàn, cho đến khi đạo diễn Nhà ba tôi một phòng mở lời khuyên đàn em "bớt đi sự kiện" trước hàng chục ống kính.

'Đình Bắc nên tiếp thu'

Cụ thể, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Trường Giang nhắn nhủ đàn em nên tập trung cho sự nghiệp thể thao, hạn chế các hoạt động ngoài lề.

"Lo cho bóng đá đi, bớt đi mấy cái này lại", nam nghệ sĩ nói.

Đáp lại, Đình Bắc giải thích anh xuất hiện tại sự kiện theo yêu cầu, là đại diện hình ảnh của cả đội. "Dạ đồng đội bắt đi... Đây là hình ảnh của đội", cầu thủ tuyển U23 chia sẻ. Ở nửa sau cuộc trò chuyện, Trường Giang tiếp tục giải thích cho Đình Bắc "ghê lắm", "cám dỗ"...

Những clip tương tác giữa Trường Giang và Đình Bắc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, kéo theo đó là hàng loạt bình luận trái chiều.

Người ủng hộ cho rằng đây là lời nhắc nhở chân thành của Trường Giang với tư cách người đi trước. Trong khi số khác lại cho rằng nam nghệ sĩ đang đi quá giới hạn, tạo ra tình huống khó xử cho đàn em trước hàng chục ống kính bao vây.

Hình ảnh Trường Giang và Đình Bắc tại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Số đông ý kiến ủng hộ Trường Giang, cho rằng anh đang dành cho đàn em lời khuyên chân thành, xuất phát từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của anh về showbiz - môi trường mà Đình Bắc còn lắm bỡ ngỡ. "Trường Giang là người ở trong giới showbiz phức tạp lâu năm nên hiểu được những cám dỗ, phức tạp. Đình Bắc nên nhìn tấm gương của các cầu thủ đi trước để tránh đi vào vết xe đổ", một khán giả bình luận.

Nhiều tài khoản khác bày tỏ đồng tình với ý kiến này, lo lắng ngôi sao U23 vì bận rộn tham gia các sự kiện giải trí hay nhận hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện mà sự nghiệp thể thao có thể bị ảnh hưởng.

Tài khoản khác nêu ý kiến lời khuyên của Trường Giang đáng trân trọng vì xuất phát từ tình cảm chân thành, muốn tốt cho Đình Bắc. "Trường Giang nói đúng đấy. Sân khấu của cầu thủ là sân vận động chứ không phải showbiz", “Trường Giang khuyên vậy cũng là quý. Không phải ai cũng cho mình lời khuyên chân thành”, “Đình Bắc nên tiếp thu, tập trung phát triển chuyên môn sự nghiệp"... là một số bình luận của người xem.

Ở góc nhìn tích cực, không thể phủ nhận thiện ý trong lời nhắn nhủ của Trường Giang với đàn em. Trải qua nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí, nam nghệ sĩ hơn ai hết hiểu rõ những cám dỗ, áp lực và mặt trái của hào quang. Phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, showbiz còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi hình ảnh cá nhân dễ bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, thị phi.

Trên một fanpage thể thao, số đông khán giả đồng tình rằng con đường phát triển của một cầu thủ chuyên nghiệp đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỷ luật nghiêm ngặt và quá trình rèn luyện bền bỉ. Không ít trường hợp vận động viên trẻ từng chững lại, thậm chí tụt dốc vì bị cuốn vào vòng xoáy danh tiếng quá sớm. Từ khía cạnh này, lời khuyên "lo cho bóng đá đi" của Trường Giang được khen ngợi là lời nhắc nhở thẳng thắn, mang thiện chí bảo vệ một tài năng trẻ đang trên đà phát triển.

Nhiều khán giả đồng tình với Trường Giang, cho rằng lời khuyên của anh xuất phát từ tình cảm chân thành.

Trường Giang có đi quá giới hạn?

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ không đồng tình với hành động của đạo diễn Nhà ba tôi một phòng. Họ cho rằng lời khuyên này thiếu phù hợp, nhất là trong bối cảnh nó được đưa ra. Không phải một cuộc trò chuyện riêng tư, thân tình giữa hai cá nhân, lời nhắn nhủ xuất hiện trong không gian công khai, được ghi hình và lan truyền rộng rãi.

Việc nhắc nhở đàn em "bớt đi sự kiện" ngay tại lễ trao giải, nơi Đình Bắc được vinh danh vì thành tích và tinh thần truyền cảm hứng, bị nhận xét như "tạt gáo nước lạnh" vào ngôi sao sân cỏ. Họ chỉ ra tiền đạo tuyển U23 Việt Nam tỏ ra ngượng ngùng, bối rối khi đàn anh khuyên nhủ ngay trước hàng chục camera.

Hành động động của Trường Giang vì thế bị nhận xét là vượt quá giới hạn của lời khuyên. "Trước đó thân thiết, tương tác nhiều đã đành. Đây còn là vừa gặp mà lại khuyên vậy, chỉ thấy kém duyên", một khán giả nhận xét.

Số khác không đồng ý với lời khuyên của Trường Giang, cho rằng cầu thủ trẻ xuất hiện ở sự kiện không đơn thuần là chạy theo hào quang giải trí, mà còn để thực hiện trách nhiệm truyền thông của đội bóng, của nhà tài trợ, cũng như vai trò đại diện hình ảnh cho một thế hệ cầu thủ mới.

Trong bối cảnh thể thao hiện đại, xây dựng hình ảnh cá nhân không còn là câu chuyện xa vời. Cầu thủ ngày nay không chỉ thi đấu trên sân cỏ, mà còn trở thành gương mặt đại diện cho các chiến dịch truyền thông, thương hiệu, hoạt động xã hội… Việc xuất hiện tại các sự kiện, giao lưu với công chúng giúp hình ảnh cầu thủ đến gần hơn với người hâm mộ, qua đó góp phần quảng bá bóng đá, tạo nguồn lực tài chính cho cá nhân và cả đội bóng.

Đình Bắc bảnh bao tại sự kiện giải trí mới đây.

Đình Bắc sinh năm 2004, quê Nghệ An. Anh là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật của tuyển Việt Nam sau SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á. Thời gian qua, Đình Bắc nổi tiếng nhanh chóng nhờ loạt thành tích ấn tượng, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Chân sút sinh năm 2004 hiện đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 500.000 người theo dõi trên Facebook. Những sự kiện có sự tham gia của Đình Bắc thường thu hút truyền thông và sự chú ý của khán giả hâm mộ.