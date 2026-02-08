Xôn xao khoảnh khắc Trường Giang khuyên Đình Bắc 'bớt đi sự kiện'

Trường Giang khuyên ngôi sao tuyển U23 Việt Nam tập trung cho sự nghiệp bóng đá, hạn chế tham gia các sự kiện giải thưởng, giải trí.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc tại một sự kiện giải trí tối 7/2. Tại sự kiện này, Trường Giang là khách mời trao giải, còn Đình Bắc đến để nhận một giải thưởng. Cả hai xuất hiện bảnh bao, ngồi cạnh nhau và trò chuyện vui vẻ, cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Trong clip, Trường Giang khuyên nhủ đàn em nên tập trung cho sự nghiệp thể thao. "Em tập trung cho bóng đá đi, bớt đi mấy sự kiện này lại", đạo diễn Nhà ba tôi một phòng nói.

Đáp lại, Đình Bắc cho biết anh được đội cử đi đại diện. "Dạ đội bảo em đi... Đây là hình ảnh của đội", ngôi sao tuyển U23 Việt Nam giải thích.

Khoảnh khắc tương tác giữa Đình Bắc và Trường Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi cả hai trò chuyện, xưng hô anh em thân thiết dù Trường Giang hơn Đình Bắc 21 tuổi. Nhiều ý kiến đồng tình với Trường Giang, cho rằng anh đang dành cho đàn em lời khuyên chân thành.

Trường Giang và Đình Bắc tại sự kiện tối 7/2.

"Trường Giang nói đúng đấy. Sân khấu của cầu thủ là sân vận động chứ không phải showbiz", "Trường Giang khuyên chân thành, thân tình đó", "Trường Giang khuyên vậy là đúng, cũng là vì sợ Bắc nhận hợp đồng quảng cáo với đi sự kiện nhiều mà sự nghiệp sẽ mờ dần"... là một số bình luận của khán giả.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trường Giang trình làng phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, đối đầu trực diện với Thỏ ơi của đồng nghiệp Trấn Thành. Phim có đề tài gần gũi, xoay quanh chuyện mâu thuẫn thế hệ. Song, việc Trường Giang tiếp tục kể câu chuyện về gia đình vốn đã quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng gây ra không ít hoài nghi.

Sau khi trailer công bố, bên cạnh những luồng ý kiến bày tỏ mong chờ phim, một số khán giả lại tỏ ra hụt hẫng khi cho rằng màu sắc Nhà ba tôi một phòng chưa quá khác biệt so với nhiều phim gia đình trước đó.