Lý do ‘Lọ Lem 18+’ gây tranh cãi

Vẫn dựa trên mô típ Hoàng tử - Lọ Lem thông thường, nhưng mùa 4 "Bridgerton" đã mạnh dạn chạm tới những góc khuất vượt khỏi ranh giới câu chuyện cổ tích.

Bridgerton từng được ví như “ly trà sữa ngọt ngào” của Netflix, với vẻ hào nhoáng, gợi cảm và lãng mạn giao thoa. Ba mùa đầu tiên lần lượt xoay quanh những mối tình trong xã hội thượng lưu thời Regency (Nhiếp Chính), nơi mọi rào cản có thể bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của đam mê và ái tình.

Song đến mùa phim mới nhất, Bridgerton dường như đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng cấm địa ấy. Câu chuyện của Benedict Bridgerton và Sophie Baek không chỉ là biến thể của mô típ Hoàng tử - Lọ Lem thường thấy, mà còn cho thấy nỗ lực đưa thế giới Bridgerton chạm gần hơn tới những mâu thuẫn giai cấp và bất bình đẳng quyền lực. Song, hướng đi của mùa phim này cũng gây không ít tranh cãi.

Chuyện tình dè dặt

Mùa phim mở ra bằng buổi vũ hội hóa trang do phu nhân Violet tổ chức, nơi trái tim Benedict chệch nhịp trước sự xuất hiện của một quý cô đeo mặt nạ bạc bí ẩn. Phải lòng nhau ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, hai người như lạc vào miền cổ tích với điệu nhảy lãng mạn cùng nụ hôn bỏng cháy trên sân thượng, trước khi cô gái vội vã ra về lúc nửa đêm, để lại Benedict rơi vào tương tư. Anh tìm kiếm cô khắp nơi. Vậy mà đối phương bặt vô âm tín, cứ như thể chưa từng xuất hiện.

Sự thật về thân phận cô gái bí ẩn dần được hé mở. Nàng là Sophie Baek, một hầu nữ đang sống cun cút trong gia đình Lady Penwood. Không phải một tiểu thư có thể tự do bước vào thế giới thượng lưu của Benedict, nàng là người hầu sống trong những ràng buộc khắc nghiệt của hệ thống giai cấp.

Mùa 4 Bridgerton vẫn dựa trên mô típ kể chuyện quen thuộc: một cuộc gặp gỡ định mệnh, sự ám ảnh của nam chính với “nàng thơ” bí ẩn, và hành trình đi tìm bóng hình ấy giữa xã hội thượng lưu. Thế nhưng thay vì kéo dài ảo mộng lãng mạn, chuyện phim lại vượt ra khỏi giới hạn của cổ tích thông thường. Sophie bị đặt vào vị trí dễ tổn thương nhất của hệ thống giai cấp: một người lao động không có quyền lựa chọn, bị chi phối bởi những quy tắc của giới thượng lưu.

Cách xây dựng nhân vật nàng hầu là một trong những điểm đáng chú ý nhất mùa phim. Sophie không được trao “phép màu” như câu chuyện Lọ Lem cổ điển, không có bà tiên đỡ đầu, không có những cơ hội kỳ diệu để bước ra khỏi ràng buộc số phận một cách dễ dãi. Thay vào đó, mỗi lựa chọn của cô đều đem lại hệ quả thực tế.

Kịch bản Bridgerton mùa 4 gây tranh cãi.

Việc phải lòng một anh chàng thuộc tầng lớp thượng lưu không chỉ là vấn đề cảm xúc, mà còn kéo theo nguy cơ đánh đổi sự an toàn mong manh của cô gái trẻ.

Ở chiều ngược lại, Benedict được đặt ở một thế giới hoàn toàn đối lập với Sophie. Anh không cố ý làm tổn thương đối phương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những đề nghị và lựa chọn của chàng quý tộc, dù xuất phát từ tình cảm chân thành, vẫn khó vượt khỏi những chênh lệch về địa vị, giai cấp.

Một góc nhìn hấp dẫn khác trong mùa 4 là việc phát triển câu chuyện tình bạn giữa phái đẹp, đặc biệt trong bối cảnh xã hội bấy giờ luôn đặt phụ nữ vào thế đối đầu. Điều này được thể hiện rõ nét trong gia đình của Lady Penwood, trong mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ giữa Charlotte và Lady Danbury, thậm chí là tình chị em giữa Eloise và Hyacinth…

Thế nhưng, sự hứng thú của người xem cũng ít nhiều bị lung lay khi mùa 4 chọn Benedict, người con trai thứ của gia tộc Bridgerton làm trọng tâm. Trước đó, anh vẫn là một trong những nhân vật nhạt nhòa và thiếu dấu ấn. Ở Benedict bị nhận xét thiếu sự khoa trương và ngây thơ của Anthony, thiếu trí thông minh và sự liều lĩnh của Penelope, thiếu nét lanh lợi của Eloise, thậm chí thiếu cả niềm tin vững chắc vào trật tự hiện hữu của Violet.

Nhân vật gần như không có cá tính rõ rệt, suốt thời gian dài chỉ hiện lên với hình tượng một kẻ phóng khoáng mê đắm những cuộc phiêu lưu tình ái. Vì vậy, việc phát triển câu chuyện về nhân vật này cũng khiến mùa 4 Bridgerton gây không ít tranh cãi.

Chuyện phim vẫn sử dụng những mảnh ghép quen thuộc của thế giới Bridgerton, từ chuyện gia đình, những cuộc thương lượng hôn nhân, các mối quan hệ quyền lực đan xen trong xã hội thượng lưu... Song việc chia cắt làm 2 đợt phát sóng khiến câu chuyện của Benedict và Sophie trở nên lấp lửng, diễn biến khá dè dặt.

Tiết chế cảnh nóng

Nếu kịch bản của mùa 4 hướng tới sự trầm lắng hơn, thì màn thể hiện của cặp đôi chính là yếu tố giúp chuyện phim không trở nên quá khô cứng. Yerin Ha mang đến cho Sophie một vẻ mong manh vừa đủ để khơi gợi cảm thông, nhưng không biến nhân vật thành một “nạn nhân” thuần túy. Ở Sophie có sự mong manh, nhưng đủ mạnh mẽ, thông minh.

Cảnh nóng trong mùa 4 được tiết chế.

Sophie không chỉ là nàng công chúa chờ được hoàng tử giải cứu, mà còn là một cô gái phải tự lực tồn tại trong xã hội bất bình đẳng, phân hóa giai cấp đầy khắc nghiệt. Đứng trước cơ hội được giải thoát khỏi số phận khắc nghiệt, Sophie vẫn tỉnh táo để hiểu rằng thứ Benedict tìm kiếm không phải mình, là cô tiểu thư mặc chiếc váy bạc lấp lánh trong buổi vũ hội hóa trang. Đây cũng chính là khoảnh khắc nhân vật hiện lên cá tính và ấn tượng nhất.

Trong khi Luke Thompson trong vai Benedict vẫn là một chàng quý tộc đào hoa chìm đằm trong những cuộc phiêu lưu ái tình quen thuộc. Được đặt ở vị thế nhân vật chính, Benedict không có cú “lột xác” gây bất ngờ mục, mà có sự thay đổi nhất định, chậm rãi trong nội tâm lẫn tính cách. Anh tin rằng tình cảm của mình đủ lớn để vượt qua rào cản giai cấp, đem lại sự ấm áp cho cuộc đời Sophie.

Dù hai diễn viên đều có màn thể hiện tròn vai, đáng tiếc, chuyện tình lãng mạn giữa họ thiếu đi sự nồng nhiệt và chemistry mạnh mẽ như các các cặp đôi chính trước đó của Bridgerton. Hạn chế trong lối kể chuyện rời rạc và có chút uể oải khiến kết nối giữa đôi uyên ương chưa thực sự gây được ấn tượng như mong đợi.

Sau khi nửa đầu mùa 4 lên sóng, không ít khán giả tỏ ra thiếu kiên nhẫn với nhịp độ chậm hơn hẳn so với các mùa trước. Bù lại, series này vẫn chiêu đãi người xem “bữa tiệc thị giác” đặc trưng. Khâu trang phục, bối cảnh được chăm chút kỹ lưỡng.

Một thay đổi khác của mùa phim này là việc tiết chế các cảnh thân mật 18+. So với những mùa đầu tràn ngập khoảnh khắc gợi cảm vốn đã thành “đặc sản”, mùa 4 lựa chọn cách tiếp cận kín đáo hơn, hướng ống kính vào diễn biến tâm lý và mâu thuẫn nội tâm của nhân vật hơn là những cảnh nóng táo bạo.

Mùa 4 khiến fan loạt phim cảm thấy hơi hụt hẫng.

Mặc dù giới phê bình nhìn chung vẫn đánh giá cao, Bridgerton mùa mới nhất có vẻ như chưa được lòng khán giả đại chúng. Trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes, series chỉ đạt 67% đánh giá tích cực từ người xem, con số thấp nhất lịch sử thương hiệu.