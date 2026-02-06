Diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' ở tuổi 72

Khấu Chấn Hải ở tuổi thất tuần vẫn vất vả mưu sinh. Vì chênh lệch tuổi tác giữa ông và con trai rất lớn, cả hai gặp nhiều trở ngại trong việc giao tiếp, trò chuyện.

Theo China Gate, Khấu Chấn Hải dù đã ngoài 70 tuổi vẫn phải miệt mài mưu sinh. Vì tuổi đã cao, ông không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim vì hiếm vai diễn phù hợp. Để có đủ tiền trang trải cuộc sống, nam diễn viên khoảng thời gian qua phải nhận các hợp đồng thương mại, biểu diễn mua vui ở khu du lịch. Ông cũng tích cực chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội, kết nối với khán giả hâm mộ.

Lý do Khấu Chấn Hải ở tuổi thất tuần vẫn phải mưu sinh là vì vẫn phải lo cho con trai ăn học. Ông có con khá muộn. Năm 2007, diễn viên kết hôn với Lý Đình, kém ông 22 tuổi. Một năm sau, cặp đôi có với nhau một người con trai. Ngôi sao Tân dòng sông ly biệt từng trải lòng dù hết mực chăm sóc, yêu thương con trai nhỏ, nhưng do khoảng cách tuổi tác quá lớn, giữa hai cha con tồn tại không ít rào cản, đặc biệt trong việc giao tiếp, trò chuyện.

Khấu Chấn Hải có con khi đã ngoài 50 tuổi. Ảnh: Weibo.

"Năm con ra đời, tôi đã 53 tuổi. Có con ở tuổi xế chiều vốn là niềm vui lớn lao, nhưng đúng lúc đó tôi đang quay một bộ phim lớn, phải xa nhà suốt nửa năm trời. Lần đầu con mở mắt nhìn thế giới, lần đầu bập bẹ tập nói, lần đầu chập chững tập đi, tất cả tôi đều chỉ được nghe qua điện thoại từ vợ.

Mãi sau này, vợ nói với tôi rằng con trai ở trường không muốn nhắc đến tôi. Con tự ti, không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì tôi quá già, khiến con cảm thấy mình khác với bạn bè. Trong phim tôi đã nhập vai không biết bao nhiêu người cha day dứt. Nhưng nỗi day dứt chân thật nhất, bất lực nhất ngờ đâu lại nằm trong chính cuộc đời thật của mình", Khấu Chấn Hải viết trên mạng xã hội vào cuối năm ngoái.

Khấu Chấn Hải sinh năm 1954, là diễn viên nổi tiếng tại thị trường tỷ dân. Một trong số vai diễn ấn tượng nhất của nam diễn viên phải kể đến Lục Chấn Hoa trong Tân dòng sông ly biệt. Hình tượng người cha cứng rắn, nóng nảy, cố chấp đã trở thành một trong những nhân vật kinh điển của phim, giúp tên tuổi Khấu Chấn được nhiều người biết đến.