Sao 'Truy tìm tượng Phật' mắc ung thư

Ngôi sao hành động Tony Jaa đang điều trị ung thư túi mật. Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, nam diễn viên gầy đi trông thấy.

Ngày 5/2, tờ Bangkok Post đưa tin Tony Jaa mắc ung thư túi mật. Đài phát thanh FM91 Traffic Police cho biết nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư lần đầu vào tháng 6/2024. Thời điểm đó, anh mắc ung thư giai đoạn 3, cận kề giai đoạn 4. Tuy nhiên, nam diễn viên giữ kín thông tin, không chia sẻ trên mạng xã hội.

Truyền thông địa phương cho hay tình trạng của ngôi sao Truy tìm tượng Phật đã cải thiện nhờ hóa trị, dù vẫn cần được các bác sĩ theo dõi sát sao. Trong các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội gần đây, nam diễn viên gây lo lắng khi để lộ thể trạng gầy đi rõ rệt. Mặc dù vậy, anh vẫn cho thấy tinh thần tích cực, lạc quan.

Trong bài đăng mới nhất hôm 31/1, Tony Jaa cho biết đang chuẩn bị cho dự án MV âm nhạc mới mang tên One More Round. "Hành trình sắp bắt đầu. One More Round", diễn viên viết.

Tony Jaa mắc ung thư túi mật. Ảnh: Thairath.

Sau khi thông tin ngôi sao võ thuật mắc ung thư được tiết lộ, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng, để lại lời động viên, chúc sức khỏe dưới các bài đăng của nam diễn viên.

Tony Jaa sinh năm 1975, tên thật là Tatchakorn Yeerum, sinh ra tại tỉnh Surin, vùng đông bắc Thái Lan. Anh bắt đầu luyện Muay Thai từ năm 10 tuổi, sau đó bắt đầu sự nghiệp diễn viên đóng thế.

Tên tuổi Tony Jaa vụt sáng vào năm 2003, với bộ phim Truy tìm tượng Phật. Tác phẩm kết hợp quyền Thái và các môn võ thuật khác, gây tiếng vang khu vực lẫn quốc tế và được nhà sản xuất bật đèn xanh cho hai phần hậu truyện. Sau đó, Tony Jaa tham gia nhiều dự án điện ảnh tại Hollywood và Hong Kong. Năm 2017, tài tử được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng của Bảo tàng Lịch sử Võ thuật.