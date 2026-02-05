Rosé bị cạch mặt?

Giọng ca "Talking to the Moon" vướng tin đồn cạch mặt Rosé sau lễ trao giải Grammy vừa qua. Nam ca sĩ mới đây đã có động thái gián tiếp bác bỏ tin đồn này.

Sau khi lễ trao giải Grammy 2026 kết thúc, đồn đoán về việc Bruno Mars không hài lòng hay "cạch mặt" Rosé gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Mới đây, ngôi sao âm nhạc gây chú ý khi có động thái mới. Trên trang cá nhân, anh đăng tải ảnh chụp một bài báo Hàn Quốc phân tích dấu ấn nổi bật của K-pop tại lễ trao giải năm nay. Trong bài viết có hình ảnh Bruno Mars và Rosé đứng chung sân khấu biểu diễn.

Ngoài ra, giọng ca Talking to the Moon còn chia sẻ thêm bức ảnh chế hài hước về anh và thành viên BlackPink. Trong đó, Bruno Mars bị photoshop cho thấp đi đáng kể so với nữ đồng nghiệp. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng anh vẫn thể hiện tâm trạng vui vẻ khi nhắc đến Rosé, gián tiếp phủ nhận việc cả hai đang bất hòa như nhiều lời đồn đoán.

APT của Rosé và Bruno Mars trắng tay tại Grammy. Ảnh: The Black Label.

Trước đó, tại Grammy 2026 diễn ra vào ngày 1/2, bộ đôi được đề cử cho ca khúc hợp tác APT. Dù gây sốt và trở thành hiện tượng suốt một thời gian, sản phẩm âm nhạc này vẫn ra về trắng tay, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc. Kết quả này gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mối quan hệ của Rosé và Bruno Mars cũng trở thành đề tài bàn luận. Qua một số đoạn clip hậu trường, xuất hiện luồng ý kiến cho rằng Bruno không hài lòng với Rosé.

Tin đồn cả hai nghỉ chơi tiếp tục lan rộng khi một số tài khoản chỉ ra Bruno Mars bỏ theo dõi đồng nghiệp trên Instagram. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng chỉ ra đây không phải sự thật vì thực tế hai nghệ sĩ vốn chưa từng theo dõi nhau trên mạng xã hội.