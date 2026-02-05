Khánh Thi, Chí Anh gây chú ý

Phan Hiển được khen phản ứng tinh tế sau khi chứng kiến bà xã khiêu vũ với Chí Anh. Những năm qua, vợ chồng Khánh Thi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Chí Anh.

Mới đây, một sự kiện khiêu vũ thể thao thu hút quan tâm khi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng dancesport. Trên sân khấu, Khánh Thi và Chí Anh ngẫu hứng thực hiện một số điệu nhảy cùng nhau. Bộ đôi cho thấy sự kết hợp ăn ý, mang đến màn biểu diễn sôi động trước sự cổ vũ của nhiều khán giả khách mời. Khánh Thi cười rạng rỡ khi tay trong tay khiêu vũ cùng Chí Anh.

Khi tiết mục sắp kết thúc, Chí Anh dùng tay ra hiệu cho Phan Hiển. Phan Hiển sau đó chủ động bước ra sân khấu để đón vợ. Anh tỏ ra thích thú khi chứng kiến điệu nhảy của bà xã với Chí Anh. Cả nhóm sau đó cùng thực hiện vũ đạo kết màn chào khán giả.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi cũng chia sẻ clip ghi lại tiết mục đặc biệt này. Cô cho hay đây là một điệu nhảy ngẫu hứng giữa mình với Chí Anh. Video thu hút tương tác lớn với nhiều bình luận. Ngoài những bình luận cho rằng cả hai nhảy ăn ý, dân mạng cũng dành lời khen cho hành động tinh tế của Phan Hiển.

Phan Hiển đón Khánh Thi sau khi cô nhảy với Chí Anh.

Khánh Thi là một trong những gương mặt tiên phong đưa dancesport đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Cô sở hữu nhiều thành tích quốc tế, từng giành huy chương vàng môn Latin tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009 và thường xuyên giữ vai trò giám khảo tại các cuộc thi khiêu vũ, chương trình truyền hình lớn.

Khánh Thi kết hôn với Phan Hiển vào cuối năm 2022. Vợ chồng cô có con trai đầu lòng Kubi vào năm 2015 và con gái thứ hai Anna vào năm 2018. Nhóc tỳ thứ ba chào đời vào tháng 9/2023.

Trước khi lập gia đình với Phan Hiển, Khánh Thi từng trải qua cuộc tình sâu đậm với Chí Anh. Chí Anh từng góp mặt trong live show Khánh Thi - Live show 25 năm của "nữ hoàng dancesport" vào năm 2017. Không chỉ vậy, Chí Anh và Phan Hiển khá thân thiết.