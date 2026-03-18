Nam chính 'Thỏ ơi' nhận lỗi vì diễn dở trong bộ phim Việt nhảm nhí

Vĩnh Đam lên tiếng nhận lỗi khi vai diễn của anh trong "Bus: Chuyến xe một chiều" bị chê bai diễn xuất. Anh cho biết sẽ cải thiện, thay đổi trong các phim kế tiếp.

Buổi công chiếu phim Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân diễn ra chiều 17/3 tại TP.HCM. Đây là buổi chiếu phim sớm dành cho báo chí, truyền thông và giới phê bình.

Phim 16+ Bus: Chuyến xe một chiều có thời lượng 94 phút, thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, xoay quanh câu chuyện bí ẩn, ma mị xảy ra trong một ngôi trường. Nơi đó, nam sinh Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) trong lần đầu nhập trường đã chạm mặt với Mây (Minh Kiên). Anh nảy sinh tình cảm với Mây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi trải qua nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra trong trường, Tuấn Vũ phát hiện được sự thật về Mây và những biến cố xảy đến quanh cô gái này.

Vĩnh Đam diễn gượng gạo trong bộ phim của Luk Vân. Ảnh: ĐPCC.

Ngay sau buổi chiếu sớm, Bus: Chuyến xe một chiều nhận phản ứng thiếu tích cực. Kịch bản phim tiếp tục là điểm yếu lớn nhất của Luk Vân. Câu chuyện đầy rối rắm, nhiều lỗ hổng và nhàm chán. Loạt tình tiết, sự kiện, nhân vật đều xuất hiện đầy khiên cưỡng. Trong dự án kinh dị, tâm linh, Luk Vân cho thấy sự vụng về khi lạm dụng sự hù dọa hoặc dùng thoại để kể chuyện, nặng tính sắp đặt. Mạch phim thiếu sự kết nối khiến tổng thể bộ phim rời rạc, kém hấp dẫn.

Trong một kịch bản nhàm chán, nhảm nhí, diễn xuất của dàn cast như Vĩnh Đam, Minh Kiên, Phí Phương Anh đều gượng gạo, đài từ thiếu cảm xúc. Các diễn viên có kinh nghiệm như Mai Thu Huyền, Vân Trang cũng gây thất vọng.

Tại buổi giao lưu sau đó, Vĩnh Đam lên tiếng nhận lỗi khi bị chê diễn đơ. Anh cho biết Bus: Chuyến xe một chiều là dự án điện ảnh đầu tay, do vậy bản thân còn nhiều thiếu sót. "Sau mỗi bộ phim, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi mong dự án được đón nhận nhẹ nhàng. Hy vọng tôi và dàn cast sẽ đón nhận những góp ý từ phía mọi người. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, làm tốt hơn, không được để phim sau tệ hơn phim trước", anh nói.

Về phía Luk Vân, đạo diễn cho biết dù doanh thu Bus: Chuyến xe một chiều ra sao, cô vẫn thực hiện phần hai và "tiếp tục làm phim đến già".

"Đây không phải là lần đầu tiên thua. Phim thua hay thắng không quan trọng bằng việc có sức mạnh để làm tiếp. Không lẽ thua hay thất bại sẽ từ bỏ, dằn vặt bản thân. Tôi không phải người như vậy. Nếu có định hướng, tôi sẽ cố gắng làm bằng được. Tôi đang cố gắng để hoàn thiện ước mơ từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Dù nhiều vấp váp, tôi vẫn nỗ lực", đạo diễn chia sẻ.

Luk Vân được biết đến với vai trò sản xuất, đạo diễn. Cô từng cầm trịch các dự án 4 năm hai chàng một tình yêu, Hà Nội em yêu anh hay Full house… Năm 2023, cô cho ra mắt phim điện ảnh Khi ta hai lăm. Khi có sự góp mặt của dàn cast gồm Midu, Phú Thịnh, Lê Dương Bảo Lâm, Lãnh Thanh, Him Phạm, Hoàng, Otis Nhật Trường, Tạ Hoàng Long...

Song dự án chỉ rời rạp với doanh thu gần 3 tỷ đồng , gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Ngoài ra, phim của Luk Vân bị chê về chất lượng. Phim để lộ nhiều thiếu sót trong phong cách làm phim của nữ đạo diễn.