Thí sinh The Voice qua đời ở tuổi 26 vì rắn độc cắn

Nữ ca sĩ người Nigeria, Ifunanya Nwangene, đã qua đời sau khi bị rắn độc cắn. Trước đó, cô từng gây chú ý khi tham gia The Voice Nigeria mùa 3.

Theo tờ Mirror, Ifunanya Nwangene đã qua đời hôm 31/1, hưởng dương 26 tuổi. Sam C. Ezugwu - giám đốc âm nhạc của dàn hợp xướng Amemuso Choir - xác nhận thông tin này và tiết lộ lý do cô qua đời là bị rắn độc cắn.

"Amemuso Choir vô cùng đau buồn thông báo sự ra đi đột ngột của Ifunanya Nwangene. Ifunanya là ngôi sao đang lên, ở thời điểm sẵn sàng mang tài năng phi thường của mình đến với thế giới. Giọng ca và tinh thần của cô sẽ sống mãi trong trái tim mọi người", phía dàn hợp xướng Amemuso Choir chia sẻ.

Chia sẻ với tờ BBC, bạn thân của Ifunanya tiết lộ trước đó, nữ ca sĩ đang ngủ trong căn hộ ở Abuja thì bị rắn cắn và tỉnh dậy vì cơn đau. Người ta sau đó đã tìm thấy 2 con rắn trong nhà của Ifunanya.

Ban đầu, cô cố gắng điều trị tại một phòng khám gần nhà, nhưng vì tại đây không có huyết thanh nên người đẹp đã tới bệnh viện. Cô không thể nói, nhưng vẫn có thể ra hiệu bằng tay và khó khăn trong việc hô hấp. Dù đã được đội ngũ bác sĩ nhiệt tình cứu chữa, Ifunanya vẫn không qua khỏi.

Ifunanya Nwangene qua đời sau khi bị rắn cắn. Ảnh: IGNV.

Thông tin thí sinh The Voice Nigeria qua đời ở tuổi 26 khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng. Cách đây ít ngày, cô vừa hé lộ màn hợp tác mới với nhạc sĩ Tbrass. Khi hay tin Ifunanya qua đời, Tbrass đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô thu âm ca khúc như một lời tưởng niệm.

"Đây là mất mát không gì bù đắp được đối với cộng đồng âm nhạc Abuja và cả Nigeria. Tôi viết những dòng này với bàn tay và trái tim nặng trĩu, bởi thật khó tin khi mất đi một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, tài năng... Với giọng hát độc đáo, những câu chuyện cô kể qua âm nhạc, Nanya là một nghệ sĩ đích thực, để lại dấu ấn không thể thay thế", nhạc sĩ viết trên mạng xã hội.

Ifunanya Nwangene được biết đến với phong cách hát pha trộn jazz và opera. Cô được biết đến rộng rãi khi đăng ký tham gia The Voice, trình diễn bản hit Take a Bow của Rihanna. Dù phải dừng bước ở vòng Knockout của cuộc thi, người đẹp vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ và thu hút nhiều khán giả hâm mộ.