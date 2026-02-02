Phim có Trấn Thành bị đánh bại

"Running Man Vietnam: Con rối tự do" mất ngôi đầu bảng phòng vé về tay "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng". Bộ phim hoạt hình Trung Quốc vươn lên nhờ những phản hồi tích cực về chất lượng.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua. Bộ phim hoạt hình từ xứ sở tỷ dân bước sang tuần chiếu thứ 2 cho thấy sự tăng tiến về doanh thu. Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm dắt túi gần 10 tỷ đồng , với gần 100.000 vé bán ra trên tổng số 3.200 suất chiếu. Sau 10 ngày chiếu, tác phẩm đã mang về tổng cộng 22 tỷ đồng .

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là cái tên được giới chuyên môn đánh giá rất cao với nội dung giải trí và thông điệp giàu ý nghĩa. Đáng tiếc, phim trước khi chiếu rạp đã bị rò rỉ trên nhiều "web lậu" hay một số nền tảng chiếu khác, khiến hành trình phòng vé trở nên chông chênh hơn. Trước khi về Việt Nam, tác phẩm từng làm dậy sóng phòng vé Trung Quốc, là phim hoạt hình 2D ăn khách nhất.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng đang giữ vị trí top 1 phòng vé Việt.

Sau khi bị soán ngôi, Running Man Vietnam: Con rối tự do tụt xuống vị trí top 2 trên bảng tổng sắp. Đây thực chất là tập cuối cùng khép lại mùa thứ ba chương trình truyền hình ăn khách, được cắt dựng lại thành một tác phẩm chiếu rạp thay vì chỉ phát hành trên các nền tảng số. Thậm chí, ê-kíp còn tổ chức một buổi premiere không khác một dự án điện ảnh thông thường, giúp Con rối tự do được quan tâm, săn đón ngay từ những ngày đầu tiên.

Cuối tuần qua, tập cuối Running Man Vietnam dắt túi 6,5 tỷ đồng , nâng tổng thành tích phòng vé lên con số 31 tỷ (tính đến tối 1/2).

Ở diễn biến khác, 2 phim Việt công chiếu tuần qua là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác và Bố già trở lại đều có thành tích phòng vé kém khả quan. Khép lại tuần mở màn, thành tích của bộ đôi lần lượt là 224 triệu đồng và 1,3 tỷ đồng . Nếu không có màn lội ngược dòng ở tuần tiếp theo, cả hai nhiều khả năng phải đối diện nguy cơ thua lỗ.