'Lọ Lem' 18+ bị chê bai

Loạt cảnh 18+ nóng bỏng cũng khó giúp mùa 4 "Bridgerton" hấp dẫn hơn. Kịch bản phim bị chê tẻ nhạt, thiếu hấp dẫn và cao trào cảm xúc.

Theo USA Today, Bridgerton mùa 4 vừa chính thức lên sóng, đánh dấu sự trở lại của loạt phim lãng mạn lịch sử đình đám. Mùa thứ 4 được chia làm 2 đợt phát hành, 4 tập đầu tiên đã lên sóng từ hôm 29/1.

Song, nội dung mùa 4 Bridgerton lại đang vấp phải những đánh giá trái chiều. Chuyện phim xoay quanh Benedict, người con trai thứ hai của gia tộc Bridgerton. Trước đó, Benedict vẫn là một trong những nhân vật nhạt nhòa và gây ức chế. Anh thiếu sự khoa trương và ngây thơ của Anthony (Jonathan Bailey), thiếu trí thông minh và sự liều lĩnh của Penelope (Nicola Coughlan), thiếu nét lanh lợi của Eloise (Claudia Jessie), thậm chí thiếu cả niềm tin vững chắc vào trật tự hiện hữu của Violet (Ruth Gemmell).

Benedict gần như không có cá tính rõ rệt, suốt 3 mùa trước chỉ hiện lên mờ nhạt với hình tượng một kẻ phóng khoáng mê đắm những cuộc phiêu lưu tình ái. Vì vậy, việc phát triển câu chuyện về nhân vật "nhạt như nước ốc" này khó tạo được hứng thú nơi người xem.

Bridgerton mùa 4 đã lên sóng 4 tập đầu tiên. Ảnh: Netflix.

Ở mùa mới nhất, Benedict là đứa con khiến Lady Bridgerton lo lắng nhất. Bà quyết tâm phải thấy con trai mình sớm ổn định, chấp nhận khuôn phép của xã hội thượng lưu.

Benedict tin rằng mình sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ nào xứng với trí tuệ "vượt trội" và tinh thần nổi loạn tự do của bản thân, cho đến khi anh gặp một quý cô bí ẩn trong bộ váy bạc tại buổi dạ tiệc. Cô không đi theo lối mòn của các tiểu thư khác, thậm chí còn dám "cãi" lại Benedict. Sau khi người đẹp rời khỏi buổi tiệc, Benedict trở nên ám ảnh, lùng sục khắp nơi để tìm nàng. Anh không hay biết cô là Sophie Baek (Yerin Ha), một người hầu trong nhà Lady Penwood (Katie Leung).

Cây bút Kelly Lawler nhận xét: "Việc kể lại Lọ Lem theo từng nhịp đơn lẻ không ăn khớp với tính thẩm mỹ của Bridgerton, có lẽ vì lần đầu tiên bộ phim buộc phải chạm đến vấn đề bất bình đẳng giai cấp, phá vỡ bầu không khí lãng mạn, trốn thoát thực tại vốn có. Cũng có thể vì sau nhiều chuyện tình khiến fan nghẹt thở, khuôn mẫu lãng mạn cũ mòn này trở thành một sự hụt hẫng lớn".

Ngoài ra, mùa 4 đồng thời giới thiệu gương mặt mới Yerin Ha trong vai Sophie. Cô được nhận xét là điểm sáng lớn nhất của mùa phim. Song, Yerin Ha cũng được cho là không thể cứu nổi kịch bản nhạt nhòa, thiếu cao trào cảm xúc. Phim bị chê lê thê và mệt mỏi, "chỉ điểm xuyết vài khoảnh khắc hiếm hoi thực sự nóng bỏng hay lôi cuốn".