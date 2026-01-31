Á hậu Châu Anh gây chú ý

Sau khi Châu Anh chia sẻ hình ảnh trên sân khấu lễ trao giải mới đây, dân mạng liên tục "đẩy thuyền" cô và Đình Bắc.

Tiền đạo Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm ở Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra tại Hà Nội mới đây. Ở hạng mục cá nhân, anh được xướng tên là Vận động viên trẻ của năm, ghi nhận những đóng góp nổi bật tại SEA Games 33 và gần nhất là VCK U23 châu Á. Sau đó, chân sút tiếp tục nhận giải thưởng Hình ảnh của năm.

Tại sự kiện, Đình Bắc xuất hiện trong trang phục tuxedo cài nơ lịch lãm. Khoảnh khắc anh trò chuyện cùng á hậu Châu Anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cụm từ Đình Bắc và Châu Anh cũng lọt tìm kiếm phổ biến. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú, "ship couple" ngôi sao tuyển U23 Việt Nam và nàng hậu.

Sau khi bức ảnh gây bàn luận, nhiều dân mạng "giải oan" cho Đình Bắc bằng cách chia sẻ lại đoạn clip ghi lại toàn cảnh khoảnh khắc này. Thực tế, Đình Bắc chỉ đang đưa mắt nhìn về phía á hậu Vân Nhi đang ngồi bên trái Châu Anh. Bức ảnh trên thực chất được cắt ra từ đoạn clip này, dừng lại ở đúng khoảnh khắc vô tình gây hiểu lầm.

Trong đoạn clip, Đình Bắc, Châu Anh và Vân Nhi ban đầu còn ngại ngùng nhưng sau đó trò chuyện khá vui vẻ. Bộ ba thậm chí còn chụp ảnh selfie làm kỷ niệm.

Sắc vóc Á hậu Châu Anh.

Tối 30/1, khi Á hậu Châu Anh chia sẻ loạt hình ảnh trên sân khấu lễ trao giải, dân mạng tiếp tục "đẩy thuyền" cô và Đình Bắc ở phần bình luận. Người đẹp chọn cách giữ im lặng, không phản hồi. Một số ý kiến cho rằng dân mạng nên dừng ghép đôi, bởi việc xuất hiện chung ở một sự kiện là bình thường.

Đình Bắc tới nay chưa công khai bạn gái. Tuy nhiên, những hoạt động của cầu thủ trên mạng xã hội vẫn thu hút sự chú ý. Đình Bắc trước đó cũng được dân mạng ghép đôi với Á hậu Cẩm Ly.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, được biết đến là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô đang công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.