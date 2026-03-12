Taylor Swift dắt túi 2 tỷ USD

Ngôi sao nhạc pop sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2 tỷ USD, theo Forbes. Taylor Swift giàu có nhờ tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn những năm qua.

Theo Forbes, Taylor Swift chính thức gia nhập câu lạc bộ ngôi sao 2 tỷ USD . Khối tài sản ròng của nữ ca sĩ tăng lên đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Hồi cuối năm 2025, theo thống kê của Forbes, cô chỉ sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD .

Tài sản của ngôi sao nhạc pop đến từ khoảng 800 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc cùng các chuyến lưu diễn, 600 triệu USD từ số lượng bài hát mà cô sở hữu. Bên cạnh đó, Taylor Swift được cho là sở hữu tài sản khoảng 110 triệu USD với các bất động sản rải rác khắp nước Mỹ, trải dài từ Nashville, Los Angeles, New York cho đến Watch Hill (Rhode Island).

Cú hích tài chính giúp cô chính thức gia nhập tỷ USD diễn ra vào tháng 10/2023 phần lớn nhờ vào siêu dự án The Eras Tour.

Taylor Swift sở hữu khối tài sản ròng 2 tỷ USD . Ảnh: IGNV.

Đây không chỉ là một chuyến lưu diễn kéo dài 3 tiếng đồng hồ đi qua Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu... , mà còn là một "cú hích kinh tế" thực sự. Tại mỗi điểm dừng chân, chuyến lưu diễn này đều tạo ra những kỷ lục về doanh số bán đồ lưu niệm và sự bùng nổ trong ngành dịch vụ khách sạn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của các thành phố tại đây.

Theo The Sun, The Eras Tour trải qua khoảng 149 buổi diễn tại 21 quốc gia từ tháng 3/2023 đến 12/2024 đã trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,077 tỷ USD , thu hút 10 triệu người tham dự.

Nhờ những chương trình truyền hình ăn khách, nữ ca sĩ đã mua được bản quyền 6 album đầu tiên của mình.

Vào cuối tháng 1, Taylor Swift trở thành người phụ nữ trẻ nhất được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, vượt qua kỷ lục của người tiền nhiệm gần một thập kỷ. Việc được vinh danh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, bên cạnh hàng loạt thành tựu thương mại và nghệ thuật cô đạt được trong hơn một thập niên qua.