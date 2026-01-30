BHD xin lỗi

Nhà rạp BHD lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự cố chiếu phim "Người đẹp và quái lạ" với phiên bản lồng tiếng thay vì phụ đề như thông báo ban đầu.

Chiều 30/1, trên fanpage chính thức, BHD Star lên tiếng xin lỗi khán giả về những tranh cãi xoay quanh việc chiếu phim Người đẹp và quái lạ.

"Theo thông tin ban đầu từ phát hành phim, bộ phim được phát hành dưới dạng bản phụ đề, nên BHD Star đã tiến hành mở các suất chiếu phụ đề để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, đến cận ngày khởi chiếu, phía phát hành phim đã cập nhật thông tin bản phim duy nhất tại Việt Nam được chiếu dưới dạng lồng tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh để giúp khán giả Việt Nam dễ theo dõi và tiếp cận hơn.

BHD Star đã điều chỉnh các suất chiếu theo đúng thông tin từ phát hành phim. Riêng các bài hát trong phim vẫn được giữ nguyên bản gốc là tiếng Thái. BHD Star thành thật xin lỗi quý khán giả vì sự thay đổi thông tin đã ảnh hưởng đến trải nghiệm và rất mong nhận được sự thông cảm", đơn vị này thông báo.

Hình ảnh phim Thái Lan Người đẹp và quái lạ. Ảnh: NSX.

Trước đó, trên mạng xã hội, một số khán giả phản ánh việc mua vé phim Người đẹp và quái lạ phiên bản phụ đề tiếng Việt. Song thực tế khi xem phim lại là phiên bản lồng tiếng. Điều này khiến họ bức xúc, yêu cầu nhà rạp lên tiếng giải thích.

"Fan mua vé vietsub vì muốn nghe giọng idol, nếu như không phát hiện và thắc mắc vụ đổi từ vietsub sang lồng tiếng thì rạp định im lặng không thông báo à", "Nếu muốn xem lồng tiếng thì đã xem ở rạp gần nhà rồi chứ đi đường xa mấy chục cây số để kiếm rạp vietsub làm gì", "Lồng tiếng mới làm tôi khó theo dõi mạch phim đó. Tôi đã chọn BHD vì mong trải nghiệm bản vietsub chứ không phải mua vé để rồi bên hãng đổi phút chót như thế này"... là một số bình luận của khán giả.