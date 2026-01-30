Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hòa Minzy vấp tranh luận

  • Thứ sáu, 30/1/2026 10:06 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tại giải Mai Vàng 2025, Hòa Minzy vấp tranh cãi khi mời bố mẹ lên sân khấu chung vui khi nhận giải.

Tối 29/1, Mai Vàng 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều diễn viên, ca sĩ trên cả nước. Tại giải Mai Vàng năm nay, Hòa Minzy thắng 3 giải thưởng, lần lượt là Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm (Bắc Bling) và Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025. Trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ xin phép mời bố mẹ lên chung vui vì đây là lần đầu tiên trong 12 năm sự nghiệp, cô nhận giải khi có gia đình chứng kiến.

Hành động này của ca sĩ sau đó vướng tranh luận trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến cho rằng cô đã vô ý chiếm sóng, gây ảnh hưởng tới màn phát biểu của các nghệ sĩ đạt giải khác. Việc Hòa Minzy tự ý "phá kịch bản" được cho là hành động kém duyên.

Song cũng có những ý kiến bênh vực người đẹp, cho rằng hành động này có thể thông cảm do cô đang xúc động khi nhận giải thưởng.

Hoa Minzy anh 1

Hòa Minzy cùng bố mẹ tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Ảnh: FBNV.

Trước những phản ứng trái chiều, Hòa Minzy sau đó lên tiếng giải thích thông qua tài khoản MXH. Ca sĩ cho hay vì nắm được chương trình đang phát sóng trực tiếp nên khi nhận giải, cô không phát biểu cảm ơn như mọi khi. Thay vào đó, Hòa Minzy để dành khoảnh khắc ý nghĩa đó để mời bố mẹ lên sân khấu chung vui. Sau khi lên sân khấu, ca sĩ và bố mẹ không phát biểu gì thêm hay cố ý "cướp sóng". Cô mong khán giả thông cảm. Song, bài đăng này của nữ ca sĩ sau đó đã bị ẩn/xóa.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải, chủ nhân hit Bắc Bling gửi lời cảm ơn bố mẹ, đồng nghiệp và khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. "Lần này rất là vui vì nhận giải cùng a Soobin, người anh gà rán lâu rùi mới đứng chung sân khấu. Và đặc biệt hơn là được bên cạnh bố mẹ trong khoảnh khắc quá đỗi tuyệt vời này, cảm ơn bố mẹ đã vất vả vì con vì cháu", cô viết.

Hòa Minzy trải qua một năm bùng nổ với Bắc Bling. MV của cô đến nay đã đạt gần 290 triệu view. Sau khi tạo nên cơn sốt Bắc Bling, MV Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ) của Hòa Minzy cũng từng thống trị đường đua "trending".

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Tang lễ Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kung Fu'

Tang lễ diễn viên 75 tuổi được tổ chức tại nhà tang lễ Long Cương, Thâm Quyến. Nhiều đồng nghiệp, trong đó có Châu Tinh Trì, đặt vòng hoa kính viếng ông.

11:16 26/1/2026

'Avatar 3' cần kiếm được bao nhiêu tiền?

"Avatar: Fire and Ash" ước tính có điểm hoà vốn khoảng hơn 1 tỷ USD. Hiện tại, tác phẩm được cho là đã bắt đầu mang tiền về túi nhà sản xuất.

06:02 14/1/2026

Ai ‘hất cẳng’ Trấn Thành?

Việc hàng loạt phim Việt lẫn quốc tế đua nhau ra mắt trong tháng 2 khiến "Thỏ ơi" của Trấn Thành không dễ ăn chắc phần thắng trong cuộc đua phòng vé.

40:2416 hôm qua

Tống Khang

Hòa Minzy Mai vàng bắc bling

    Đọc tiếp

    Thoi diem Y Nhi du dinh cuoi hinh anh

    Thời điểm Ý Nhi dự định cưới

    6 phút trước 10:16 30/1/2026

    0

    Ở hiện tại, Ý Nhi được cho là chưa có ý định lấy chồng. Hoa hậu lên kế hoạch kết hôn trong 4-5 năm tới.

    Phim Thu Trang roi rap hinh anh

    Phim Thu Trang rời rạp

    2 giờ trước 08:47 30/1/2026

    0

    "Ai thương ai mến" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 28 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua.

    'Mua do' boi thu giai thuong hinh anh

    'Mưa đỏ' bội thu giải thưởng

    2 giờ trước 08:32 30/1/2026

    0

    Bộ phim của Đặng Thái Huyền tiếp tục thắng giải quan trọng nhất ở Mai Vàng 2025. Đây là lễ trao giải thứ 4 "Mưa đỏ" được vinh danh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý