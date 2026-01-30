Hòa Minzy vấp tranh luận

Tại giải Mai Vàng 2025, Hòa Minzy vấp tranh cãi khi mời bố mẹ lên sân khấu chung vui khi nhận giải.

Tối 29/1, Mai Vàng 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều diễn viên, ca sĩ trên cả nước. Tại giải Mai Vàng năm nay, Hòa Minzy thắng 3 giải thưởng, lần lượt là Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm (Bắc Bling) và Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025. Trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ xin phép mời bố mẹ lên chung vui vì đây là lần đầu tiên trong 12 năm sự nghiệp, cô nhận giải khi có gia đình chứng kiến.

Hành động này của ca sĩ sau đó vướng tranh luận trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến cho rằng cô đã vô ý chiếm sóng, gây ảnh hưởng tới màn phát biểu của các nghệ sĩ đạt giải khác. Việc Hòa Minzy tự ý "phá kịch bản" được cho là hành động kém duyên.

Song cũng có những ý kiến bênh vực người đẹp, cho rằng hành động này có thể thông cảm do cô đang xúc động khi nhận giải thưởng.

Hòa Minzy cùng bố mẹ tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Ảnh: FBNV.

Trước những phản ứng trái chiều, Hòa Minzy sau đó lên tiếng giải thích thông qua tài khoản MXH. Ca sĩ cho hay vì nắm được chương trình đang phát sóng trực tiếp nên khi nhận giải, cô không phát biểu cảm ơn như mọi khi. Thay vào đó, Hòa Minzy để dành khoảnh khắc ý nghĩa đó để mời bố mẹ lên sân khấu chung vui. Sau khi lên sân khấu, ca sĩ và bố mẹ không phát biểu gì thêm hay cố ý "cướp sóng". Cô mong khán giả thông cảm. Song, bài đăng này của nữ ca sĩ sau đó đã bị ẩn/xóa.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải, chủ nhân hit Bắc Bling gửi lời cảm ơn bố mẹ, đồng nghiệp và khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. "Lần này rất là vui vì nhận giải cùng a Soobin, người anh gà rán lâu rùi mới đứng chung sân khấu. Và đặc biệt hơn là được bên cạnh bố mẹ trong khoảnh khắc quá đỗi tuyệt vời này, cảm ơn bố mẹ đã vất vả vì con vì cháu", cô viết.

Hòa Minzy trải qua một năm bùng nổ với Bắc Bling. MV của cô đến nay đã đạt gần 290 triệu view. Sau khi tạo nên cơn sốt Bắc Bling, MV Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ) của Hòa Minzy cũng từng thống trị đường đua "trending".