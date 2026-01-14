'Avatar 3' cần kiếm được bao nhiêu tiền?

"Avatar: Fire and Ash" ước tính có điểm hoà vốn khoảng hơn 1 tỷ USD. Hiện tại, tác phẩm được cho là đã bắt đầu mang tiền về túi nhà sản xuất.

Cái tên thống trị phòng vé thế giới suốt 4 tuần qua là Avatar: Fire and Ash, phần thứ 3 của thương hiệu khoa học viễn tưởng nổi tiếng do James Cameron thai nghén.

Thành tích này không gây ngạc nhiên, khi Avatar từ trước khi ra mắt đã được dự đoán là bom tấn phòng vé cuối năm 2025, đầu 2026. Thực tế, phim vẫn trở thành tâm điểm rạp chiếu và thành công thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Dẫu vậy, sức công phá của Fire and Ash lại đang tỏ ra “khiêm tốn” hơn hai phần tiền truyện.

Theo thống kê từ Box Office Mojo, thành tích Fire and Ash sau 4 tuần chiếu đã vượt mốc 1,23 tỷ USD . Trong đó, gần 342,8 triệu USD đến từ phòng vé Bắc Mỹ. Còn phần lớn doanh thu, khoảng 888 triệu USD (khoảng 72%), đến từ thị trường quốc tế.

Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của loạt phim Avatar, vốn có sức bền tại rạp và đặc biệt hút khách tại các thị trường nước ngoài. Một trong số thị trường lớn của Avatar là Trung Quốc. Theo IGN, Fire and Ash hiện đã thu về 149 triệu USD tại đất nước tỷ dân, chỉ đứng sau Zootopia 2 trong số các phim phát hành năm 2025. Trước đó không lâu, Zootopia 2 cũng đạt doanh thu quốc tế ấn tượng 1,276 tỷ USD , trong đó đã có tới 611 triệu USD đến từ Trung Quốc.

Thành tích 1,23 tỷ USD cũng chính thức đưa Fire and Ash vào danh sách 30 bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại, vượt qua Iron Man 3.

Riêng tại Việt Nam, phần thứ 3 của vũ trụ Avatar cũng ghi nhận thành tích rất ấn tượng. Phim thống trị phòng vé nhiều ngày liên tiếp, trước khi bị phim nội địa Thiên đường máu soán ngôi vương. Tính đến chiều 13/1, doanh thu Fire and Ash theo Box Office Vietnam ghi nhận là gần 272 tỷ đồng , lọt top 3 phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Phim vẫn đang chứng minh sức hút bền bỉ khi nắm giữ vị trí top 2 phòng vé, dù suất chiếu đã giảm sâu (bình quân 1.000 suất/ngày), chỉ bằng 1/3 đối thủ đang dẫn đầu là Thiên đường máu. Tuy nhiên, với việc vẫn tiếp tục trụ rạp thêm tối thiểu 2-3 tuần, Fire and Ash hoàn toàn có cơ hội xô đổ kỷ lục của tiền truyện The Way of Water ( 284,7 tỷ đồng ) để trở thành phim quốc tế ăn khách nhất rạp Việt.

‘Avatar 3’ cần thu bao nhiêu để hoàn vốn?

Cả 3 phần Avatar đã ra mắt đều trở thành những hiện tượng phòng vé, định nghĩa khái niệm bom tấn điện ảnh thực thụ với chi phí sản xuất khổng lồ cùng doanh thu tỷ USD.

Avatar phần đầu tiên ra mắt năm 2009 hiện vẫn giữ kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (chưa điều chỉnh theo lạm phát), với tổng số tiền kiếm được lên đến 2,9 tỷ USD qua nhiều đợt chiếu.

Avatar: The Way of Water phát hành năm 2022 ghi nhận thành tích 2,3 tỷ USD , lọt top 3 phim rạp ăn khách nhất lịch sử, chỉ xếp sau phần đầu tiên và Titanic - một bom tấn cũng do chính James Cameron đạo diễn.

Thành tích áp đảo của những phần phim trước đó khiến đại chúng có niềm tin mãnh liệt rằng Avatar: Fire and Ash không thể “flop”. Thực tế, phim vẫn thành công phòng vé và trở thành con gà đẻ trứng vàng cho hãng sản xuất. Tuy nhiên, tác phẩm cũng đang chứng kiến cú trượt về thành tích nếu đặt lên bàn cân với hai phần tiền truyện.

Cụ thể, tính đến cuối tuần thứ 4 công chiếu, phần hai đã mang về khoản tiền 1,71 tỷ USD , trong khi phần đầu tiên thu 1,335 tỷ USD .

Dựa trên tốc độ kiếm tiền hiện tại, giới quan sát đánh giá Fire and Ash khó có thể bắt kịp hai phần trước khi kết thúc hành trình chiếu rạp. Ngưỡng doanh thu 2 tỷ USD có vẻ là con số xa vời với đứa con tinh thần của James Cameron. Nhiều khả năng, bom tấn sẽ dừng chân ở ngưỡng doanh thu 1,7- 1,8 tỷ USD - con số đáng mơ ước với bất kỳ dự án điện ảnh nào khác, song lại khó đạt kỳ vọng của nhà xuất Avatar.

Trước đó, Variety tiết lộ mức kinh phí sản xuất Fire and Ash vào khoảng 400 triệu USD , con số được cho là hợp lý nếu đặt lên bàn cân với kinh phí 460 triệu USD của phần phim thứ 2. Việc ghi hình The Way of Water và Fire and Ash diễn ra cùng lúc giúp đội ngũ sản xuất tiết kiệm được hàng chục triệu USD.

Theo ước tính sơ bộ trên nguyên tắc “doanh thu gấp 2,5 lần chi phí để hoà vốn” tại Hollywood, Fire and Ash cần thu khoảng 1 tỷ USD để bắt đầu có lãi. Tức với thành tích hiện tại, phim đã mang tiền về túi Disney. Dẫu vậy, thực tế, điểm hoà vốn của tác phẩm có thể cao hơn 1 tỷ USD do tiêu tốn ngân sách quảng bá rất lớn.

Hiện tại, Disney vẫn đang nỗ lực tận dụng các teaser của Avengers: Doomsday để khuyến khích khán giả đại chúng ra rạp xem lại Avatar: Fire and Ash. Tính đến nay, đã có bốn teaser Doomsday được phát hành, thu hút lượng quan tâm không nhỏ. Mỗi teaser đều được chiếu độc quyền tại rạp trong một tuần trước khi tung lên mạng, nhằm tạo hiệu ứng kéo dài cho Fire and Ash.