Hot girl Trung Quốc sau lùm xùm lộ ảnh nhạy cảm

Người mẫu, hot girl Linlin từng bị tố là "tiểu tam", bị tung loạt video nhạy cảm. Người đẹp sau đó tuyên bố khởi kiện những người tung tin thất thiệt, bôi nhọ mình.

Theo China Times, người mẫu Linlin (tên thật Lý Chỉ Lâm) năm ngoái vướng lùm xùm khi bị tố là "tiểu tam", phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Dù đã lên tiếng phủ nhận, Linlin vẫn hứng chịu làn sóng công kích, chỉ trích gay gắt. Sau đó, người mẫu đã tuyên bố khởi kiện những người thêu dệt tin xấu gây ảnh hưởng tới danh dự của mình.

Nguồn tin cho hay vụ kiện mới đây có diễn biến mới: Viện Kiểm sát địa phương Sĩ Lâm đã hoàn tất điều tra và truy tố một cư dân mạng họ Hứa về tội phỉ báng và vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Linlin từng bị chỉ trích gay gắt sau khi vướng tin là "người thứ ba". Ảnh: IGNV.

Qua điều tra, người này không hề quen biết Linlin nhưng đã chia sẻ lại bài viết "bóc phốt" cô trên mạng xã hội, đồng thời "thêm mắm dặm muối" để câu view.

Trước đó, Linlin bị tung tin đồn yêu cầu bạn trai cũ là cầu thủ bóng rổ Lâm Đình Khiêm trả khoản “phí chia tay” lên tới 60 triệu Đài tệ. Khi ồn ào này chưa lắng xuống được bao lâu, cô tiếp tục bị tố có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình, kèm theo các “bằng chứng” như lịch sử chuyển khoản, ảnh chụp màn hình hội thoại và ảnh riêng tư, nhạy cảm của người đẹp.

Trước làn sóng dư luận, người mẫu lên tiếng phủ định thông tin trên. Cô cho biết trước đó chỉ hẹn hò duy nhất một người là cầu thủ Lâm Đình Khiêm, những ảnh riêng tư bị rò rỉ cũng được chụp trong thời gian cô quen cầu thủ này. Sau đó, Lâm Đình Khiêm lên tiếng, cho biết bản thân không phải là người phát tán, rò rỉ những ảnh hay video nhạy cảm của bạn gái cũ.

Linlin hiện 27 tuổi, là đội trưởng nhóm cổ vũ của đội bóng rổ Hsinchu Lioneers, đồng thời là phó nhóm cổ vũ “Tiểu Long Nữ” của đội bóng chày chuyên nghiệp Wei Chuan Dragons. Cô là hot girl kiêm người mẫu ảnh nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Những năm gần đây, Linlin cũng gây ấn tượng khi tham gia một số chương trình truyền hình.