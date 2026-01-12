Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới thắng Quả cầu Vàng

Timothée Chalamet mang về Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai diễn trong bộ phim "Marty Supreme" đang công chiếu tại Bắc Mỹ.

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 tổ chức vào tối 11/1 (giờ Mỹ), Timothée Chalamet được xướng tên tại hạng mục Nam chính xuất sắc phim truyền hình thể loại ca vũ/hài kịch nhờ vai diễn trong Marty Supreme. Bộ phim đang công chiếu tại Bắc Mỹ và đã mang về gần 80 triệu USD doanh thu phòng vé.

Trong phim, Timothée vào vai Marty Mauser, một thần đồng bóng bàn. Đây được cho là một trong số vai diễn bứt phá trong sự nghiệp của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Tác phẩm không chỉ kể về hành trình chinh phục một danh hiệu trong thể thao, mà đào sâu tâm trí của một chàng trai trẻ bị ám ảnh bởi hào quang danh vọng, thành công, nơi ranh giới giữa tham vọng và tự hủy trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tạo hình của Timothée trong phim. Ảnh: A24.

Giới chuyên môn nhận định Timothée Chalamet đã chứng minh lý do anh được coi là ngôi sao điện ảnh thực lực nhất nhì trong thế hệ của mình. Tài tử sinh năm 1995 lột xác với một vai diễn nặng tâm lý, quằn quại trong ngọn lửa của những khát vọng và suy tư.

Nhờ vai diễn này, Timothée đánh bại những đàn anh đầy thực lực như Leonardo DiCaprio hay George Clooney để giành chiến thắng. Trên sân khấu nhận giải, anh tri ân bạn diễn, đồng nghiệp và khép lại phần chia sẻ với lời cảm ơn gia đình và khán giả, những người đã dõi theo và ủng hộ anh suốt hành trình qua.

Chiến thắng tại Quả cầu Vàng trải thảm cho Timothée Chalamet "càn quét" mùa lễ trao giải sắp tới. Anh cũng là gương mặt được dự đoán tiềm năng thắng Oscar năm nay.