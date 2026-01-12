Phim 'Adolescence' đại thắng Quả cầu Vàng

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 được tổ chức vào tối 11/1 (giờ Mỹ), mở màn mùa giải thưởng phim ảnh sôi động năm 2026. Sự kiện được dẫn dắt bởi Nikki Glaser - đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nữ diễn viên hài cầm trịch lễ trao giải danh giá.
Trước đó, minh tinh gạo cội Helen Mirren được trao giải Cecil B. DeMille (Thành tựu trọn đời), ghi nhận hơn 6 thập kỷ bà đã cống hiến không ngừng cho hoạt động nghệ thuật. Huyền thoại điện ảnh người Anh là một trong số ít diễn viên được vinh danh tại các giải danh giá nhất của làng nghệ thuật thế giới, bao gồm Oscar, Emmy và Tony. Trong khi, ngôi sao Mỹ Sarah Jessica Parker nhận giải Carol Burnett vì cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực truyền hình. Trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng với Sex and the City - series mang về cho bà 6 giải Quả cầu Vàng và hai giải Emmy.
Trở lại với danh sách đề cử, các hạng mục trao giải năm nay không có nhiều thay đổi so với mùa giải trước đó, ngoại trừ việc có thêm hạng mục Podcast xuất sắc. Cái tên gây chú ý và cũng được dự đoán "đại thắng" là One Battle after Another (với 9 đề cử), do đạo diễn tài năng Paul Thomas Anderson cầm trịch và Leonardo DiCaprio cùng Sean Penn đóng chính. Một "hắc mã" khác trong đường đua năm nay là Sinners (7 đề cử), tác phẩm kinh dị từng gây sốt phòng vé của nhà làm phim Ryan Coogler.
'One Battle After Another' toả sáng ở mảng điện ảnh
Hạng mục công bố kết quả đầu tiên là Nữ phụ xuất sắc. Vượt qua những đối thủ nặng ký như Emily Blunt hay Ariana Grande, mỹ nhân Teyana Taylor mang về chiếc cúp danh giá. Đây cũng là chiến thắng mở màn cho One Battle After Another.
One Battle After Another dẫn đầu mảng điện ảnh. Ảnh: Warner Bros.
Trên sân khấu nhận giải, bông hồng đen sinh năm 1990 rơi nước mắt vì xúc động. Cô thừa nhận rằng không ngờ sẽ chiến thắng, nên suýt nữa đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài phát biểu. Chiến thắng mở màn của Teyana nhận được tràng vỗ tay và sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả tại sự kiện.
Trong khi, giải Nam phụ xuất sắc gọi tên Stellan Skarsgård với Sentimental Value. Trước đó, tài tử gạo cội được khán giả biết tới qua các vai diễn trong những tựa phim nổi tiếng như Good Will Hunting (1997), Ronin (1998) hay King Arthur (2004). Hay gần nhất, khán giả toàn cầu biết đến ông qua vai diễn Nam tước Harkonnen trong vũ trụ Dune.
Paul Thomas Anderson không ngoài dự đoán đã đoạt cúp Đạo diễn xuất sắc, mang về chiến thắng tiếp theo cho One Battle After Another. Anderson được giới chuyên môn nhận định là nhà làm phim tài năng kiệt xuất, nhưng quá nửa số phim của ông thất bại phòng vé vì kén người xem. Ngay cả One Battle After Another cũng vậy. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 206 triệu USD, dự đoán gây lỗ 100 triệu USD cho nhà sản xuất.
Thêm giải thưởng quan trọng giành cho One Battle After Another ở hạng mục Kịch bản xuất sắc. Khép lại Quả cầu Vàng lần thứ 83, tác phẩm giành thêm cúp thứ 4 ở hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ/hài kịch - một chiến thắng nằm trong dự đoán.
Trong khi, chiến thắng của Hamnet trước Sinners ở hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch gây sốc.
Người chiến thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch gọi tên Jessie Buckley, với vai diễn Agnes trong Hamnet. The Rock và Michael B. Jordan để vuột mất giải Nam chính xuất sắc về tay Wagner Moura, với vai diễn trong phim giật gân tội phạm The Secret Agent.
Giải thưởng Nữ chính/Nam chính xuất sắc thể loại ca vũ/hài kịch lần lượt thuộc về Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) và Timothée Chalamet (Marty Supreme).
Kpop Demon Hunters giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.
Giải thưởng Thành tích điện ảnh và phòng vé thuộc về Sinners trong sự ủng hộ của khán giả. Bộ phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử đạt điểm A trên Cinemascore từng làm dậy sóng phòng vé toàn cầu và mang về gần 370 triệu USD toàn cầu, với kinh phí sản xuất vào khoảng 90 triệu USD.
'Adolescence' dẫn đầu mảng truyền hình
Ngôi sao trẻ Stephen Graham được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/series hợp tuyển/phim truyện truyền hình. Không chỉ diễn xuất, ngôi sao xứ sở sương mù còn giữ vai trò viết kịch bản và sản xuất Adolescence.
Adolescence giành được chiến thắng thứ hai tại hạng mục Nam phụ xuất sắc, thuộc về Owen Cooper - ngôi sao trẻ sinh năm 2009. Cậu trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ vai Jamie Miller, một thiếu niên bị tình nghi sát hại bạn học. Diễn viên 16 tuổi trong lần đầu tiên đứng trước ống kính đã có màn trình diễn mang nhiều sắc thái đến ngỡ ngàng.
Adolescence tiếp tục mang về chiến thắng thứ 3 với giải thưởng Nữ phụ xuất sắc được trao cho Erin Doherty. Càn quét nhiều hạng mục trước đó, không ngạc nhiên khi bộ phim của Jack Thorne và Stephen Graham mang về chiến thắng cuối cùng với chiếc cúp Series truyền hình giới hạn/Series hợp tuyển/Phim truyện truyền hình xuất sắc - nâng tổng số cúp của Adolescence lên con số 4, dẫn đầu mảng truyền hình.
Adolescence giành được 4 Quả cầu Vàng. Ảnh: Netflix.
Noah Wyle được gọi tên ở hạng mục Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch nhờ vai diễn trong The Pitt. Còn ở hạng mục dành cho nữ, Rhea Seehorn (Pluribus) giành chiếc cúp danh giá.
Giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc truyền hình thể loại ca vũ kịch/hài kịch lần lượt thuộc về Seth Rogen (The Studio) và Jean Smart (Hacks).
Vượt qua nhiều đối thủ, The Pitt được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc. Tác phẩm có bệ phóng vững chắc là giải thưởng tại Critics' Choice. Chiến thắng của The Pitt trước The white lotus - một phim mạnh về truyền thông - không khó lý giải. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ khai thác vấn đề y khoa dưới góc nhìn nhân văn nhưng không kém phần kịch tính, gây ấn tượng mạnh với giới phê bình.
Trong khi, giải Phim truyền hình hài kịch xuất sắc thuộc về The Studio. Bộ phim không ngần ngại châm biếm giới Hollywood từ các diễn viên, đạo diễn, cho tới các nhà sản xuất với một màu sắc hài hước, láu lỉnh. Phim cũng gây ấn tượng mạnh với nhiều cảnh quay phức tạp, choáng ngợp thị giác.
Danh sách chiến thắng Quả cầu Vàng lần thứ 83 (1/2026):
I. Hạng mục phim truyện
1. Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch
- Frankenstein
- Hamnet - Thắng
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
2. Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another - Thắng
3. Đạo diễn xuất sắc
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) - Thắng
- Ryan Cooglers (Sinners)
- Guillermo Del Toro (Frankenstein)
- Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloe Zhao (Hamnet)
4. Kịch bản xuất sắc
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) - Thắng
- Ronald Bronstein & Josh Safdie (Marty Supreme)
- Ryan Coogler (Sinners)
- Jafar Panahi (It Was Just An Accident)
- Eskil Vogt & Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloe Zhao & Maggie O’Farrell (Hamnet)
5. Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch
- Joel Edgerton (Train Dreams)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent) - Thắng
- Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
6. Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch
- Jessie Buckley (Hamnet) - Thắng
- Jennifer Lawrence (Die My Love)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Julia Roberts (After The Hunt)
- Tessa Thompson (Hedda)
- Eva Victor (Sorry, Baby)
7. Nam chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch
- Timothee Chalamet (Marty Supreme) - Thắng
- George Clooney (Jay Kelly)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Lee Byung-Hun (No Other Choice)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Jesse Plemons (Bugonia)
8. Nữ chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) - Thắng
- Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (One Battle After Another)
- Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
- Emma Stone (Bugonia)
9. Nam phụ xuất sắc
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Adam Sandler (Jay Kelly)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value) - thắng
10. Nữ phụ xuất sắc
- Emily Blunt (The Smashing Machine)
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Ariana Grande (Wicked: For Good)
- Inga Ibsdoller Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Teyana Taylor (One Battle After Another) - Thắng
11. Ca khúc xuất sắc
- Dream As One (Avatar: Fire and Ash)
- Golden (Kpop Demon Hunters) - Thắng
- I Lied To You (Sinners)
- No Place Like Home (Wicked: For Good)
- The Girl In The Bubble (Wicked: For Good)
- Train Dreams (Train Dreams)
12. Nhạc phim xuất sắc
- Alexandre Desplat (Frankenstein)
- Ludwig Goransson (Sinners) - Thắng
- Jonny Greenwood (One Battle After Another)
- Kangding Ray (Sirat)
- Max Richter (Hamnet)
- Hans Zimmer (F1)
13. Phim hoạt hình xuất sắc
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Kpop Demon Hunters - Thắng
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
14. Phim truyện không nói tiếng Anh xuất sắc
- It Was Just An Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent - Thắng
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
15. Thành tích điện ảnh và phòng vé
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Kpop Demon Hunters
- Mission: Impossible - The Final Reckoning
- Sinners - Thắng
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
16. Podcast xuất sắc
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler - Thắng
- SmartLess
- Up First
- Armchair Expert With Dax Shepard
- The Mel Robbins Podcast
II. Hạng mục truyền hình
1. Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch
- The Diplomat
- The Pitt - Thắng
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
2. Phim truyền hình xuất sắc thể loại hài kịch
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio - Thắng
3. Series truyền hình giới hạn/Series hợp tuyển/Phim truyện truyền hình xuất sắc
- Adolescence - Thắng
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
4. Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt) - Thắng
- Diego Luna (Andor)
5. Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch
- Rhea Seehorn (Pluribus) - Thắng
- Kathy Bates (Matlock)
- Britt Lower (Severance)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Helen Mirren (Mobland)
- Keri Russell (The Diplomat)
6. Nam chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Steve Martin (Only Murders in the Building)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
- Glen Powell (Chad Powers)
- Seth Rogen (The Studio) - Thắng
- Jeremy Allen White (The Bear)
7. Nữ chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Selena Gomez (Only Murders in the Building)
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Jenna Ortega (Wednesday)
- Jean Smart (Hacks) - Thắng
8. Nam diễn viên phụ xuất sắc
- Owen Cooper (Adolescence) - Thắng
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Walton Goggins (The White Lotus)
- Jason Isaacs (The White Lotus)
- Tramell Tillman (Severance)
- Ashley Walters (Adolescence)
9. Nữ diễn viên phụ xuất sắc
- Carrie Coon (The White Lotus)
- Erin Doherty (Adolescence) - Thắng
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Catherine O’Hara (The Studio)
- Parker Posey (The White Lotus)
- Aimee Lou Wood (The White Lotus)
10. Nam diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/series hợp tuyển/phim truyện truyền hình
- Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)
- Paul Giamatti (Black Mirror)
- Stephen Graham (Adolescence) - Thắng
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Jude Law (Black Rabbit)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
11. Nữ diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/series hợp tuyển/phim truyện truyền hình
- Sarah Snook (All Her Fault)
- Claire Danes (The Beast In Me)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Amanda Seyfried (Long Bright River)
- Michelle Williams (Dying for Sex) - Thắng
- Robin Wright (The Girlfriend)
12. Diễn viên hài độc thoại hay nhất trên truyền hình
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Kart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality - Thắng
- Sarah Silverman: Postmortem