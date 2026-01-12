Phim 'Adolescence' đại thắng Quả cầu Vàng

Teyana Taylor giành cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn Perfidia trong phim "One Battle After Another", đóng cặp với Leonardo DiCaprio.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 được tổ chức vào tối 11/1 (giờ Mỹ), mở màn mùa giải thưởng phim ảnh sôi động năm 2026. Sự kiện được dẫn dắt bởi Nikki Glaser - đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nữ diễn viên hài cầm trịch lễ trao giải danh giá.

Trước đó, minh tinh gạo cội Helen Mirren được trao giải Cecil B. DeMille (Thành tựu trọn đời), ghi nhận hơn 6 thập kỷ bà đã cống hiến không ngừng cho hoạt động nghệ thuật. Huyền thoại điện ảnh người Anh là một trong số ít diễn viên được vinh danh tại các giải danh giá nhất của làng nghệ thuật thế giới, bao gồm Oscar, Emmy và Tony. Trong khi, ngôi sao Mỹ Sarah Jessica Parker nhận giải Carol Burnett vì cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực truyền hình. Trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng với Sex and the City - series mang về cho bà 6 giải Quả cầu Vàng và hai giải Emmy.

Trở lại với danh sách đề cử, các hạng mục trao giải năm nay không có nhiều thay đổi so với mùa giải trước đó, ngoại trừ việc có thêm hạng mục Podcast xuất sắc. Cái tên gây chú ý và cũng được dự đoán "đại thắng" là One Battle after Another (với 9 đề cử), do đạo diễn tài năng Paul Thomas Anderson cầm trịch và Leonardo DiCaprio cùng Sean Penn đóng chính. Một "hắc mã" khác trong đường đua năm nay là Sinners (7 đề cử), tác phẩm kinh dị từng gây sốt phòng vé của nhà làm phim Ryan Coogler.

'One Battle After Another' toả sáng ở mảng điện ảnh

Hạng mục công bố kết quả đầu tiên là Nữ phụ xuất sắc. Vượt qua những đối thủ nặng ký như Emily Blunt hay Ariana Grande, mỹ nhân Teyana Taylor mang về chiếc cúp danh giá. Đây cũng là chiến thắng mở màn cho One Battle After Another.

One Battle After Another dẫn đầu mảng điện ảnh. Ảnh: Warner Bros.

Trên sân khấu nhận giải, bông hồng đen sinh năm 1990 rơi nước mắt vì xúc động. Cô thừa nhận rằng không ngờ sẽ chiến thắng, nên suýt nữa đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài phát biểu. Chiến thắng mở màn của Teyana nhận được tràng vỗ tay và sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả tại sự kiện.

Trong khi, giải Nam phụ xuất sắc gọi tên Stellan Skarsgård với Sentimental Value. Trước đó, tài tử gạo cội được khán giả biết tới qua các vai diễn trong những tựa phim nổi tiếng như Good Will Hunting (1997), Ronin (1998) hay King Arthur (2004). Hay gần nhất, khán giả toàn cầu biết đến ông qua vai diễn Nam tước Harkonnen trong vũ trụ Dune.

Paul Thomas Anderson không ngoài dự đoán đã đoạt cúp Đạo diễn xuất sắc, mang về chiến thắng tiếp theo cho One Battle After Another. Anderson được giới chuyên môn nhận định là nhà làm phim tài năng kiệt xuất, nhưng quá nửa số phim của ông thất bại phòng vé vì kén người xem. Ngay cả One Battle After Another cũng vậy. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 206 triệu USD , dự đoán gây lỗ 100 triệu USD cho nhà sản xuất.

Thêm giải thưởng quan trọng giành cho One Battle After Another ở hạng mục Kịch bản xuất sắc. Khép lại Quả cầu Vàng lần thứ 83, tác phẩm giành thêm cúp thứ 4 ở hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ/hài kịch - một chiến thắng nằm trong dự đoán.

Trong khi, chiến thắng của Hamnet trước Sinners ở hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch gây sốc.

Người chiến thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch gọi tên Jessie Buckley, với vai diễn Agnes trong Hamnet. The Rock và Michael B. Jordan để vuột mất giải Nam chính xuất sắc về tay Wagner Moura, với vai diễn trong phim giật gân tội phạm The Secret Agent.

Giải thưởng Nữ chính/Nam chính xuất sắc thể loại ca vũ/hài kịch lần lượt thuộc về Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) và Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Kpop Demon Hunters giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Giải thưởng Thành tích điện ảnh và phòng vé thuộc về Sinners trong sự ủng hộ của khán giả. Bộ phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử đạt điểm A trên Cinemascore từng làm dậy sóng phòng vé toàn cầu và mang về gần 370 triệu USD toàn cầu, với kinh phí sản xuất vào khoảng 90 triệu USD .

'Adolescence' dẫn đầu mảng truyền hình

Ngôi sao trẻ Stephen Graham được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/series hợp tuyển/phim truyện truyền hình. Không chỉ diễn xuất, ngôi sao xứ sở sương mù còn giữ vai trò viết kịch bản và sản xuất Adolescence.

Adolescence giành được chiến thắng thứ hai tại hạng mục Nam phụ xuất sắc, thuộc về Owen Cooper - ngôi sao trẻ sinh năm 2009. Cậu trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ vai Jamie Miller, một thiếu niên bị tình nghi sát hại bạn học. Diễn viên 16 tuổi trong lần đầu tiên đứng trước ống kính đã có màn trình diễn mang nhiều sắc thái đến ngỡ ngàng.

Adolescence tiếp tục mang về chiến thắng thứ 3 với giải thưởng Nữ phụ xuất sắc được trao cho Erin Doherty. Càn quét nhiều hạng mục trước đó, không ngạc nhiên khi bộ phim của Jack Thorne và Stephen Graham mang về chiến thắng cuối cùng với chiếc cúp Series truyền hình giới hạn/Series hợp tuyển/Phim truyện truyền hình xuất sắc - nâng tổng số cúp của Adolescence lên con số 4, dẫn đầu mảng truyền hình.

Adolescence giành được 4 Quả cầu Vàng. Ảnh: Netflix.

Noah Wyle được gọi tên ở hạng mục Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch nhờ vai diễn trong The Pitt. Còn ở hạng mục dành cho nữ, Rhea Seehorn (Pluribus) giành chiếc cúp danh giá.

Giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc truyền hình thể loại ca vũ kịch/hài kịch lần lượt thuộc về Seth Rogen (The Studio) và Jean Smart (Hacks).

Vượt qua nhiều đối thủ, The Pitt được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc. Tác phẩm có bệ phóng vững chắc là giải thưởng tại Critics' Choice. Chiến thắng của The Pitt trước The white lotus - một phim mạnh về truyền thông - không khó lý giải. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ khai thác vấn đề y khoa dưới góc nhìn nhân văn nhưng không kém phần kịch tính, gây ấn tượng mạnh với giới phê bình.

Trong khi, giải Phim truyền hình hài kịch xuất sắc thuộc về The Studio. Bộ phim không ngần ngại châm biếm giới Hollywood từ các diễn viên, đạo diễn, cho tới các nhà sản xuất với một màu sắc hài hước, láu lỉnh. Phim cũng gây ấn tượng mạnh với nhiều cảnh quay phức tạp, choáng ngợp thị giác.