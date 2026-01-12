Vai diễn đáng quên của NSƯT Hoàng Hải

Bộ phim có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh liên tục gây tranh cãi vì những tình tiết “vô lý đùng đùng”, cố gây cười nhưng phản cảm.

Phát sóng với kỳ vọng khai thác sâu các xung đột gia đình và tâm lý con người, Gia đình trái dấu lại liên tục vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều từ khán giả. Dù có sự tham gia của những gương mặt thực lực như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, bộ phim ngày càng bộc lộ nhiều lỗ hổng kịch bản, đặc biệt ở những tập gần đây, khiến câu chuyện trở nên thiếu thuyết phục.

Tình tiết 'con rơi' gây sốc

Trong tập phát sóng mới nhất, diễn biến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) phát hiện mình có một đứa con rơi 12 tuổi sau khi mẹ đứa trẻ qua đời đẩy cao trào cho bộ phim. Tuy nhiên, cách triển khai tình huống này lại khiến nhiều khán giả khó chấp nhận.

Cụ thể, sau khi biết khả năng đứa trẻ là con ruột và chờ kết quả xét nghiệm ADN, ông Phi đã rời đi, để mặc em bé ở lại một mình trong căn nhà không người thân thích, không có bất kỳ sự chăm sóc hay hỗ trợ nào. Tình tiết này lập tức làm dấy lên hàng loạt câu hỏi: Một người trưởng thành, từng giữ chức trưởng phòng cấp huyện, liệu có thể thờ ơ đến mức bỏ mặc một đứa trẻ vừa mất mẹ trong hoàn cảnh như vậy?

Vai diễn của NSƯT Hoàng Hải bị phản ứng vì ngô nghê, thiếu chiều sâu.

Ngay cả khi chưa có kết quả ADN, nhiều ý kiến cho rằng việc tối thiểu là quan tâm, đảm bảo an toàn cho đứa trẻ cũng là điều hiển nhiên về mặt đạo đức và pháp lý. Cách xử lý của nhân vật không chỉ thiếu logic đời sống mà còn làm mất đi chiều sâu nhân văn - yếu tố vốn được kỳ vọng ở một bộ phim gia đình.

Một khán giả bình luận: “Chưa cần biết có phải con ruột hay không, một đứa trẻ mới mất mẹ mà người lớn có thể bỏ đi như vậy sao? Xem mà thấy lạnh người”.

Ý kiến khác đặt câu hỏi về tính hợp lý của kịch bản: “Ông Phi từng là trưởng phòng cấp huyện, mà xử lý tình huống còn thua người bình thường. Không gọi công an, không nhờ hàng xóm, cũng không đưa đứa trẻ đi cùng”.

“Tình tiết này không chỉ phi logic mà còn thiếu nhân văn. Phim gia đình mà để nhân vật chính hành xử như vậy thì rất phản cảm”, một tài khoản bình luận.

Sự phi lý của Gia đình trái dấu không chỉ nằm ở một tình huống đơn lẻ. Trước đó, bộ phim nhiều lần bị chỉ trích khi xây dựng nhân vật ông Phi - cán bộ quản lý cấp huyện - với lối ứng xử thiếu hiểu biết xã hội, ngô nghê đến khó tin sau khi về hưu non.

Khán giả đặt vấn đề là một người từng trải, có vị trí trong bộ máy quản lý, liệu có thể liên tục đưa ra những quyết định cảm tính, thiếu kiến thức sống và kỹ năng xử lý tình huống cơ bản như trong phim? Sự mâu thuẫn giữa xuất thân nhân vật và hành vi được thể hiện trên màn ảnh khiến hình tượng ông Phi trở nên gượng ép, làm giảm đáng kể sức nặng tâm lý mà vai diễn lẽ ra phải có.

Cảnh 'nuốt kem đánh răng' phản tác dụng

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, tình tiết nhân vật Đức (Thừa Tuấn Anh) nuốt kem đánh răng trong tập 18 cũng vấp phải phản ứng mạnh từ người xem. Nhiều khán giả cho rằng cảnh quay này mang dáng dấp các phân đoạn trong phim Hàn, nhưng cách thể hiện thiếu tiết chế và không phù hợp với tổng thể câu chuyện.

Cụ thể, khi Vân (Thùy Dương) báo số tiền lãi hơn 200 triệu đồng cô và bạn trai kiếm được sau thời gian livestream bán hàng, Đức vui sướng đến mức nuốt kem đánh răng. Thay vì tạo hiệu ứng, chi tiết này bị đánh giá phản cảm, thừa thãi và gây “tác dụng ngược”.

Cảnh nuốt kem đánh răng của nhân vật Đức gây tác dụng ngược.

“Xem tới đoạn đó là tụt hứng hẳn. Thay vì đồng cảm, mình chỉ muốn tua nhanh”, “Cảnh này giống phim Hàn nhưng học không tới. Xem mà thấy gượng, phản cảm và ám ảnh”, “Có ai thấy buồn nôn khi xem cảnh này giống mình không”, “Không hiểu ý đồ của đạo diễn khi đưa cảnh quay thấy gớm này vào làm gì”, “Phản cảm”… là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu Gia đình trái dấu bị chỉ trích. Ngay từ những tập đầu, phim đã liên tục gây tranh cãi vì kịch bản rời rạc, nhiều tình huống được đẩy lên cao trào một cách gượng gạo nhưng thiếu nền tảng tâm lý và logic đời sống.

Việc lạm dụng các cú twist bất ngờ, trong khi bỏ qua những chi tiết đời thường khiến câu chuyện gia đình trở nên khiên cưỡng. Với NSƯT Hoàng Hải, Gia đình trái dấu bị đánh giá là một dự án đáng thất vọng trong sự nghiệp. Dù nỗ lực thể hiện, diễn xuất của anh khó có thể cứu vãn những bất cập đến từ kịch bản và cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán.