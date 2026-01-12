Lý do 'Thiên đường máu' gây tranh cãi vẫn đút túi trăm tỷ đồng

Nội dung nhiều sạn, diễn suất cũng chưa đủ thuyết phục, nhưng "Thiên đường máu" lại là cái tên gây sốt phòng vé đầu năm 2026. Nghịch lý này thực tế không khó lý giải.

100 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần phát hành - con số có lẽ là vượt sức tưởng tượng của ê-kíp Thiên đường máu khi mang phim ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026.

Thời điểm đó, cơn sốt Avatar: Fire and Ash vẫn hiện diện ngoài rạp như một thế lực đáng gờm, đe doạ "đè bẹp" mọi phim Việt. Con đường kiếm tiền của Thiên đường máu càng không rộng mở khi phải cạnh tranh với Ai thương ai mến từ Thu Trang - cái tên một năm trước từng làm nên thành công của Nụ hôn bạc tỷ, với thành tích 211 tỷ đồng ngay lần đầu thử làm đạo diễn điện ảnh.

Nhưng rồi vượt ngoài dự đoán, Thiên đường máu thắng đậm trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

'Giấc mơ sau bao năm làm nghề' của Hoàng Tuấn Cường

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Thiên đường máu chạm mốc doanh thu vàng vào tối 11/1. Riêng trong ngày cuối tuần, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dắt túi thêm gần 8 tỷ đồng với khoảng 85.000 đầu vé bán ra. Hiện tại, bình quân mỗi ngày phim có khoảng 2.800 suất chiếu - con số áp đảo các đối thủ khác ngoài rạp. Ngay như bom tấn Avatar: Fire and Ash cũng chỉ còn khoảng 1.100 suất chiếu/ngày, tức chưa bằng một nửa phim Việt.

Đây đã là tuần thứ 2 liên tiếp Thiên đường máu dẫn đầu phòng vé. Bình quân, mỗi suất chiếu phim vẫn thu hút khoảng 30 khán giả - con số tương đối ổn định sau 2 tuần phát hành tại thị trường Việt. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Thiên đường máu có cơ sở để mơ ước ngưỡng doanh thu 130- 140 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Quang Tuấn đóng chính trong phim Thiên đường máu. Ảnh: NSX.

Cơ hội chạm tay tới mốc 150 tỷ đồng khó xảy ra với dự án có Quang Tuấn đóng chính. Một phần vì tác phẩm đang hạ nhiệt sau nhiều ngày ra mắt, tốc độ tăng doanh thu chậm lại không ít. Trong khi sắp tới, Thiên đường máu lại phải đối đầu loạt phim mới ra rạp, nổi bật là đối thủ đồng hương Con kể ba nghe.

Dẫu vậy, việc trở thành phim Việt đầu tiên thu 100 tỷ đồng trong năm 2026 vẫn là thành tích vàng son với Thiên đường máu. Chia sẻ về niềm vui gia nhập "câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho hay "đây là điều mong ước của tôi trong bao năm làm nghề". Những ngày qua, anh cùng ê-kíp và dàn diễn viên liên tục bày tỏ hân hoan khi tác phẩm thắng lớn.

Hoàng Tuấn Cường trước đó là cái tên chưa quá nổi bật ở mảng điện ảnh. Anh từng cầm trịch nhiều dự án, điển hình là Vong nhi, Nhà không bán, Sáng đèn hay gần nhất là Âm dương lộ. Song, những tác phẩm của anh liên tục vướng tranh luận về kịch bản.

Thậm chí, Âm dương lộ còn rơi vào khủng hoảng khi bị quay lưng ngay từ giai đoạn mới công chiếu. Chiêu trò để dàn cast tới dự ra mắt phim bằng xe cứu thương gây phản ứng dữ dội trong dư luận, ê-kíp sau đó cũng phải lên tiếng xin lỗi.

Chỉ khoảng 9 tháng kể từ Âm dương lộ, Hoàng Tuấn Cường đã cho ra mắt Thiên đường máu. Dự án được tiết lộ bấm máy vào khoảng giữa tháng 8/2025, có khoảng 4 tháng để vừa ghi hình, vừa hoàn thiện hậu kỳ. Khoảng thời gian quá ngắn không tránh khỏi việc khiến khán giả đặt dấu hỏi chấm lớn về chất lượng dự án.

'Gãi đúng chỗ ngứa'

Thế nhưng, kỳ tích xảy ra khi phim kiếm tiền trăm tỷ, đánh bật cả Avatar: Fire and Ash - vốn được cho là không có đối thủ trong đường đua rạp Việt dịp Tết Dương lịch. Còn đặt lên bàn cân với đối thủ đồng hương ra mắt cùng thời điểm, Thiên đường máu có thành tích cao gấp 4 lần (Ai thương ai mến mới thu khoảng 25 tỷ đồng ).

Hoài Lâm tham gia diễn xuất, thể hiện OST phim. Ảnh: NSX.

Con số trên gây kinh ngạc với giới quan sát. Thế nhưng, nghịch lý xảy ra khi thành tích áp đảo của phim lại không xuất phát từ chất lượng nổi bật. Thiên đường máu là cái tên "hot" nhất hiện tại, song cũng gây bàn tán và tranh cãi nhất.

Những ngày qua, khán giả lẫn truyền thông có nhiều đánh giá trái chiều về bộ phim 18+ của Hoàng Tuấn Cường. Không ít ý kiến cho rằng kịch bản gây thất vọng vì lỏng lẻo, nhiều lỗ hổng. Trong khi yếu tố diễn xuất cũng trồi sụt, vai chính của Quang Tuấn mờ nhạt.

Thế nhưng, Thiên đường máu lại sở hữu yếu tố tiên quyết giúp phim "hốt bạc" ngoài phòng vé: chủ đề hút khách. Trước đó, trò chuyện với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ Trần Minh Ngân, giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang nhận định việc những tác phẩm điện ảnh với chủ đề mới lạ, bứt phá sẽ trở thành "của hiếm" được săn đón tại rạp Việt, sau khoảng thời gian dài khán giả nội địa "bội thực" những phim cùng công thức hay màu sắc, thiếu yếu tố mới mẻ kéo chân người xem.

Nhà sản xuất phim với nhiều năm kinh nghiệm Nguyễn Cao Tùng cũng có cùng nhận định. Ông cho hay một trong các "key" để phim Việt giai đoạn tới thành công là sở hữu bản sắc riêng. Bên cạnh đó, tìm ra chiến lược truyền thông phù hợp sẽ giúp tăng khả năng thượng đế móc hầu bao mua vé. "Phim mạnh ở đâu, bán ở đó", chuyên gia chia sẻ.

Khi đối sánh, Thiên đường máu tận dụng tốt cả hai yếu tố này.

Việc trở thành phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến giúp phim có bệ phóng vững chắc trên đường đua doanh thu. Bởi lẽ, đây là chủ đề gây nhức nhối dư luận năm qua. Việc "gãi đúng chỗ ngứa" của khán giả giúp Thiên đường máu là tâm điểm phòng vé.

Phim của Thu Trang hoàn toàn lép vế. Ảnh: NSX.

Hiểu được giá trị chủ đề hot, ê-kíp phim những ngày qua cũng liên tục đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông xoay quanh "keyword" lừa đảo trực tuyến. Hàng loạt clip trích đoạn phim với nội dung về nỗi khổ của các nạn nhân sống khổ ở khu tự trị, hay sự tàn độc, mưu mô của những kẻ lừa đảo, cảnh báo sự thật phía sau lời hứa việc nhẹ lương cao... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay cả những cảnh nạn nhân bị tra tấn, "chích điện" khi không hoàn thành nhiệm vụ lừa đảo cũng được tận dụng làm chất liệu truyền thông, gom về sự quan tâm lớn dành cho phim.

Chiến lược truyền thông Thiên đường máu cũng tỏ ra khá đa dạng khi tận dụng cả sức nóng dàn cast, với những cái tên như Quang Tuấn, Hoài Lâm hay Quách Ngọc Ngoan... Ngay từ giai đoạn manh nha chiếu rạp, các bài đăng quảng bá về vai diễn "trùm sò" đáng sợ của Quách Ngọc Ngoan, hay sự trở lại của Hoài Lâm trên màn ảnh rộng đã thu hút khán giả, giúp phim tạo được độ nhận diện.

Sau cùng, Thiên đường máu hưởng lợi rất lớn từ việc phim Thu Trang thất thế. Không phải san sẻ quá nhiều thị phần rạp với đối thủ đồng hương, bộ phim của Hoàng Tuấn Cường "rộng đường" ở tuần thứ 2 ra rạp, thuận lợi kiếm tiền mà không phải lo ngại về đối thủ cạnh tranh.

Dẫu vậy, ngôi vương của Thiên đường máu có khả năng bị đe doạ khi Con kể ba nghe ra rạp (16/1). Nếu Con kể ba nghe nhận phản hồi tốt, khả năng "lật kèo" vẫn có thể xảy ra tại phòng vé tuần này.