Tang lễ Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kung Fu'

  • Thứ hai, 26/1/2026 11:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tang lễ diễn viên 75 tuổi được tổ chức tại nhà tang lễ Long Cương, Thâm Quyến. Nhiều đồng nghiệp, trong đó có Châu Tinh Trì, đặt vòng hoa kính viếng ông.

Theo Sohu, hôm 26/1, tang lễ ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lương Tiểu Long được tổ chức tại nhà tang lễ Long Cương, Thâm Quyến. Một ngày trước đó, đông đảo học trò, đồng nghiệp của ông đã từ nhiều nơi đổ về đây và đặt vòng hoa. Châu Tinh Trì, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kung Fu, cũng gửi vòng hoa kính viếng Lương Tiểu Long.

Trong linh đường xuất hiện hai khu vực riêng biệt, một dành cho gia đình cúng bái, một dành cho người hâm mộ, đồng nghiệp tới viếng. Về di ảnh, gia đình chọn một tấm hình diễn viên chụp lúc tuổi xế chiều.

Theo lời vợ Lương Tiểu Long, ông qua đời do suy tim. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu suốt 6 tiếng đồng hồ, tài tử gạo cội vẫn không qua khỏi. Trước đó, nhiều trang thông tin Trung Quốc công khai ông sinh năm 1948. Tuy nhiên vợ Lương Tiểu Long cho biết chồng mình thực ra sinh năm năm 1951.

Luong Tieu Long anh 1Luong Tieu Long anh 2

Hình ảnh tại tang lễ Lương Tiểu Long. Ảnh: Sohu.

Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu khiến khán giả, đồng nghiệp xót xa. Ngoài Thành Long, Châu Tinh Trì, Trần Huệ Mẫn cũng đăng bài tưởng niệm diễn viên gạo cội.

Trần Huệ Mẫn và Lương Tiểu Long là bạn bè rất thân thiết. Vài năm trước, khi Trần Huệ Mẫn tổ chức tiệc gia đình mừng hồi phục sau khi chữa ung thư, Lương Tiểu Long từng xuất hiện chung vui.

Dù đường xa và đi lại khó khăn, Trần Huệ Mẫn vẫn từ Hong Kong sang Thâm Quyến để tiễn biệt Lương Tiểu Long. Hình ảnh ông chống gậy, mặc bộ vest đen tới tang lễ bạn thân khiến nhiều người xúc động.

Lương Tiểu Long tên thật là Lương Tài Sinh, sinh năm 1951 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông học võ từ nhỏ, 15 tuổi đã gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần tạo dựng được tên tuổi.

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân trong bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, nhanh chóng gây được tiếng vang. Ông từng được xếp cùng hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm "Tứ Long" danh tiếng.

