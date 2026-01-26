Không có phép màu với Thu Trang

"Ai thương ai mến" sẽ khép lại hành trình rạp trước mốc doanh thu 30 tỷ đồng - thành tích nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Ai thương ai mến của Thu Trang gần như lọt xuống đáy bảng tổng sắp phòng vé. Những ngày gần đây, bình quân phim chỉ còn khoảng 15 suất chiếu/ngày, doanh thu tăng nhỏ giọt. Cuối tuần qua, tác phẩm dắt túi thêm 27 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên mức 28 tỷ.

Việc cạn kiệt suất chiếu khiến hành trình phòng vé của Ai thương ai mến sớm kết thúc. Như dự đoán của Tri Thức - Znews, phim không thể tạo được cú lội ngược dòng vì chủ đề kém sức hút và chiến lược truyền thông chưa thực sự hiệu quả. Với việc chỉ thu hơn 28 tỷ đồng trước khi rời rạp, đứa con tinh thần của Thu Trang nhiều khả năng sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Trước đó, Thu Trang từng tiết lộ đây là dự án phim được cô đầu tư mạnh tay nhất.

Việc Ai thương ai mến thua lỗ là kết quả gây sốc với Thu Trang. Cách đây 1 năm, "hoa hậu làng hài" từng trình làng Nụ hôn bạc tỷ - dự án đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn - thu về hơn 200 tỷ đồng .

Ai thương ai mến sắp rời rạp với doanh thu chưa đầy 30 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Trở lại với diễn biến phòng vé, cái tên được săn đón nhất tuần qua là Running Man Việt Nam mùa 3: Con rối tự do. Phim thu hơn 17 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, trên khoảng gần 2.000 suất chiếu.

Hai phim quốc tế Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương và Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng có màn bám đuổi khá sít sao, cùng thu hơn 7 tỷ đồng phòng vé. Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là cái tên được giới chuyên môn đánh giá rất cao với nội dung giải trí và thông điệp giàu ý nghĩa. Dẫu vậy, việc phim đã bị rò rỉ trên nhiều "web lậu" khiến hành trình phòng vé trở nên chông chênh hơn.

Trong khi phim Việt Con kể ba nghe tụt xuống vị trí thứ 4 với thành tích hơn 6 tỷ đồng . Sau 2 tuần chiếu, tác phẩm có Kiều Minh Tuấn đóng chính đã mang về 48 tỷ đồng - con số đã có thể sinh lời cho nhà sản xuất.

Tuần tới, rạp Việt tiếp tục nhộn nhịp trước sự xuất hiện của 10 phim mới với đa dạng thể loại, từ hài, hành động, kinh dị cho tới hoạt hình. Trong đó, 2 phim Việt đáng chú ý là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (Trần Thanh Đa và Trần Hoà Bình đạo diễn) và Bố già trở lại (Nguyễn Quốc Duy đạo diễn). Bộ đôi đều thuộc thể loại hành động - món ăn tinh thần không quá được ưa chuộng ở rạp Việt khoảng thời gian qua nên khả năng tạo ra đột biến tại phòng vé là không cao.