Thực hư việc Huyền 2k4 góp mặt tại đề cử 100 gương mặt đẹp nhất 2026

TC Candler tung ra loạt cái tên đề cử cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Hùng Huỳnh và Huyền 2k4 cũng có tên trong danh sách đề cử này.

Mới đây, fanpage với gần 400.000 lượt theo dõi của TC Candler gây chú ý khi tung ra danh sách đề cử cho 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện một đại diện đến từ Việt Nam là Huyền 2k4 (Lê Thị Khánh Huyền). Cô được giới thiệu là một người mẫu/nhà sáng tạo nội dung.

Người đẹp xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi tiếng khác trong danh sách đề cử như Taylor Swift, Sana hay Stéphanie Atala.

Ngoài Huyền 2k4, một đại diện khác của Việt Nam góp mặt trong danh sách này là Hùng Huỳnh. Anh được giới thiệu là một ca sĩ/vũ công của Việt Nam. Hùng Huỳnh được xướng tên bên cạnh nhiều cái tên nổi tiếng khác như tài tử Michael B. Jordan, ca sĩ Liang Shiyu - thành viên nhóm Boyhood hay Keonho - thành viên nhóm CORTIS...

Hai người Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler. Ảnh: TC Candler.

Thực tế, bảng xếp hạng sắc đẹp này dựa trên lượt vote của các fan. Các trang mạng xã hội của TC Candler những ngày qua cũng liên tục kêu gọi khán giả, người hâm mộ bình chọn để ủng hộ thần tượng.

Khánh Huyền 2K4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) sở hữu 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok. Cô là một nhà sáng tạo nội dung Gen Z được chú ý bởi gương mặt xinh đẹp, phong cách ăn mặc, thần thái sang trọng.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, được chú ý qua chương trình Anh trai “say hi” lên sóng năm 2024. Trước chương trình, Hùng Huỳnh là gương mặt hoàn toàn mới, thậm chí chưa có MV chính thức. Sau đó, anh dần bứt phá, thậm chí đạt hạng 6 bình chọn cá nhân sau live stage 2 và được nhiều đội trưởng tranh giành ở tập 6. Thế mạnh của anh trai sinh năm 1999 ngoài ngoại hình sáng còn là vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.