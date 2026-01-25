Vợ Trump ra mắt phim ở Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa tổ chức sự kiện chiếu trước bộ phim tài liệu của bà tại Nhà Trắng, với dàn khách mời gồm nhiều nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng.

Page Six đưa tin Melania Trump vừa tổ chức một buổi xem trước trang trọng, theo nghi thức black-tie cho bộ phim tài liệu Melania, tại Nhà Trắng vào tối 24/1.

Theo nguồn tin, danh sách khách mời có Tổng thống Trump và con trai Barron, Hoàng hậu Rania của Jordan, CEO Apple Tim Cook, CEO AMD Lisa Su, CEO GE Larry Culp, Andy Jassy và Mike Hopkins của Amazon, cố vấn cao cấp độc quyền của Melania là Marc Beckman, nhà sản xuất Fernando Sulichin, CEO Zoom Eric Yuan...

Sự kiện có chủ đề đen trắng do chính bà Melania đứng ra thực hiện. Khách mời cũng nhận được một phiên bản giới hạn cuốn sách Melania của Đệ nhất phu nhân, kèm vé xem phim sưu tầm được đóng khung, thậm chí còn có cả bánh quy mang về.

Bộ phim tài liệu của bà Melania dự kiến công chiếu tại Washington DC vào ngày 29/1. Ảnh: Amazon MGM Studios.

Melania dự kiến sẽ rung chuông tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York trong tuần này, như một phần của chiến dịch quảng bá cho dự án phim tài liệu. Melania dự kiến công chiếu tại Washington DC vào ngày 29/1. Phim sẽ ra mắt đồng thời tại 20 thị trường, trước khi được phát hành rạp tại 30 lãnh thổ trên toàn thế giới.

"Melania mang đến cơ hội chưa từng có để tiếp cận 20 ngày trước Lễ Nhậm chức Tổng thống năm 2025, qua góc nhìn của chính Đệ nhất Phu nhân đắc cử” - dòng giới thiệu chính thức của bộ phim mô tả.

Tác phẩm đưa khán giả "bước vào thế giới của Melania Trump khi bà điều phối các kế hoạch nhậm chức, vượt qua những phức tạp của quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng và tái hòa nhập với đời sống công chúng cùng gia đình". Kinh phí thực hiện dự án theo tiết lộ vào khoảng 40 triệu USD .