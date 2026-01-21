Gia thế con dâu David Beckham 'khủng' cỡ nào?

Nicola Peltz là ái nữ nhà tài phiệt. Cha mẹ cô đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu, với khối tài sản ròng ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.

Theo Page Six, vợ chồng Brooklyn - Nicola đang là tâm điểm bàn tán sau khi Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang, tiết lộ toàn bộ sự thật về mâu thuẫn gia đình tốn nhiều giấy mực truyền thông suốt 1 năm qua.

Giữa những tranh cãi trái chiều, gia thế của bên thông gia David Beckham cũng được dân mạng quan tâm. Theo nguồn tin, Nicola Peltz là con gái út của nhà đầu tư quyền lực Nelson Peltz và cựu người mẫu thời trang Claudia Heffner Peltz - những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu.

Nelson Peltz sinh năm 1942 tại Brooklyn, New York. Ông từng tốt nghiệp Trường Horace Mann ở Bronx và sau đó theo học Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Tuy nhiên, Nelson bỏ học trước khi tốt nghiệp để trở thành huấn luyện viên trượt tuyết, rồi bắt đầu làm việc tại công ty phân phối thực phẩm bán buôn của ông nội là A. Peltz & Sons.

Vợ chồng Brooklyn chụp ảnh kỷ niệm cùng bố vợ. Ảnh: IGNV.

Nelson và anh trai Robert đã phát triển doanh nghiệp phân phối thực phẩm gia đình thành một công ty đại chúng với doanh thu thường niên khoảng 150 triệu USD , hoạt động dưới tên Flagstaff Corp. Sau đó, họ mua cổ phần của Triangle Industries Inc., một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động và dây cáp, và xây dựng doanh nghiệp này trở thành một trong những tập đoàn bao bì lớn nhất thế giới, đồng thời là công ty công nghiệp nằm trong danh sách Fortune 100, trước khi bán đi vào năm 1988.

Năm 1997, công ty đầu tư Triarc Companies, Inc. do Nelson điều hành đã mua lại thương hiệu nước giải khát Snapple từ Quaker Oats. 3 năm sau, Snapple được bán cho Cadbury Schweppes với giá khoảng 1,45 tỷ USD .

Nelson cũng đồng sáng lập quỹ quản lý đầu tư thay thế Trian Partners, hiện quản lý khối tài sản trị giá 7,15 tỷ USD tính đến năm 2026. Quỹ này từng đầu tư vào nhiều tập đoàn lớn như Heinz, Cadbury, Kraft Foods, Wendy’s, PepsiCo, Procter & Gamble và nhiều công ty khác. Theo Forbes, Nelson Peltz sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,6 tỷ USD .

Trong khi, mẹ của Nicola - bà Claudia Peltz - sinh năm 1955 tại Baltimore, bang Maryland. Xuất thân từ gia đình bình dân, Claudia bắt đầu sự nghiệp người mẫu và thành công vào cuối thập niên 1970, tập trung vào mảng thời trang và quảng cáo.

Bà từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle và Cosmopolitan, đồng thời làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu như Revlon, L’Oréal, Calvin Klein và Chanel.

Sau khi kết hôn với Nelson vào năm 1985, Claudia dần tạm biệt sự nghiệp người mẫu và chuyển hướng sang hoạt động từ thiện. Bà cùng chồng đồng sáng lập Quỹ Gia đình Nelson và Claudia Peltz, một quỹ tư nhân hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và phát triển thanh thiếu niên.

Bà Claudia (bìa phải) chụp ảnh cùng hai con. Ảnh: IGNV.

Ngoài Nicola Peltz, Nelson và Claudia còn có 7 người con chung khác gồm Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Zachary và Gregory.

Các anh chị em của Nicola cũng đều thành đạt trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Matthew theo đuổi lĩnh vực tài chính và hiện làm việc tại Trian Fund Management. Anh cũng giữ chức phó chủ tịch không điều hành của Wendy’s.

Will nối gót chị cả Nicola bước chân vào Hollywood và trở thành diễn viên. Anh từng tham gia các bộ phim như Unfriended, Sierra Burgess Is a Loser, cũng như các series truyền hình như Manifest hay Entourage...

Brad, Zachary và Gregory theo nghiệp khúc côn cầu. Brittany làm thiết kế nội thất, còn Diesel là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ.