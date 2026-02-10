Nhân chứng nói gì về mâu thuẫn khiến gia đình Beckham rạn nứt

Marc Anthony, người được cho là gây ra mâu thuẫn trong đám cưới của Brooklyn - Nicola cho rằng những thông tin lan truyền không hoàn toàn chính xác.

Theo The Sun, Marc Anthony những ngày qua bị cuốn vào lùm xùm gia đình Beckham. Ngôi sao âm nhạc bị cho là người đã vô tình tạo ra "drama" tại buổi tiệc cưới của Brooklyn - Nicola. Cụ thể, thay vì mời cô dâu Nicola, Marc đã gọi Victoria lên sân khấu thực hiện điệu nhảy đầu tiên với chú rể. Mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn khi nam MC đã gọi mẹ chú rể là "người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng". Điều này khiến cô dâu Nicola cảm thấy tủi thân và bật khóc.

Trò chuyện với The Hollywood Reporter, Marc Anthony từ chối bình luận sâu hơn về rạn nứt giữa Brooklyn và bố mẹ. Song, ca sĩ cho rằng những điều dân mạng đang lan truyền không hoàn toàn chính xác. "Họ là một gia đình tuyệt vời. Tôi quen họ từ trước khi bọn trẻ ra đời. Tôi là cha đỡ đầu của Cruz. Tôi rất thân với gia đình này. Nhưng tôi không có gì để nói về chuyện đã xảy ra ở đó. Mọi thứ đang diễn ra thật sự rất đáng tiếc, nhưng những gì đang được kể lại thì không hẳn là sự thật", Marc Anthony nói.

Marc Anthony bị kéo vào tranh cãi rạn nứt tình cảm gia đình Beckham. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin, Marc Anthony từng là bạn thân lâu năm của gia đình Beckham. Marc quen David Beckham từ khoảng năm 2005, khi anh còn thi đấu cho Real Madrid. David cũng là cha đỡ đầu của con trai Marc - Marquis, đồng thời làm phù rể trong đám cưới của Marc với Nadia Ferreira vào tháng 1/2023.

Trước đó, một nguồn tin chia sẻ với tờ People: "Trước khi bài hát bắt đầu, Marc Anthony gọi chú rể Brooklyn lên sân khấu, rồi tuyên bố: 'Người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng tối nay, xin mời lên đây… Victoria Beckham!'".

Một nguồn tin khác cho biết cả căn phòng sững sờ sau câu nói đó của Marc Anthony. Vì vốn dĩ, cô dâu Nicola mới là người cần được gọi tên để lên sân khấu thực hiện điệu nhảy với chú rể.

Trong bài đăng dài 6 trang gây chấn động mạng xã hội, Brooklyn cũng nhắc về sự cố xấu hổ này trong đám cưới. Anh cho biết mẹ ruột đã có những điệu nhảy "rất không phù hợp" với mình trước mặt quan khách hai họ. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến vậy trong cả cuộc đời", Brooklyn viết.

Theo People, mọi người đều chứng kiến cảnh Nicola bật khóc khi thấy mẹ chồng "cướp" mất điệu nhảy. Cô sau đó chạy ra khỏi phòng.

Ở diễn biến khác, bạn bè của gia đình Beckham lại kịch liệt phủ nhận các cáo buộc về việc Victoria cố ý "chiếm spotlight" của con dâu. Họ chỉ trích Nicola, cho rằng cô được nuông chiều và "nổi cơn ăn vạ".