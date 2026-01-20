Toàn cảnh vụ con trai Beckham từ mặt cha mẹ

Brooklyn gây sốc khi đăng tải tâm thư dài 6 trang, tiết lộ toàn bộ sự thật và những uẩn khúc trong vụ rạn nứt tình cảm gia đình khiến anh và vợ bị chỉ trích suốt 1 năm qua.

Tối 19/1 (giờ Mỹ), Brooklyn Beckham khiến dư luận dậy sóng khi công khai bức tâm thư dài 6 trang, thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ căng thẳng với cha mẹ ruột gây bàn tán xôn xao suốt khoảng thời gian qua.

Con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình. Anh cho biết bản thân im lặng, chịu đựng suốt nhiều năm nhưng cuối cùng chọn cách lên tiếng để bảo vệ mình và vợ trước hàng loạt thông tin tiêu cực.

Mâu thuẫn chất chồng

Tháng 4/2022, lễ cưới của Brooklyn và Nicola chính thức diễn ra tại khu điền trang của gia đình nhà gái ở Palm Beach, Florida.

Sau lễ cưới, rất nhiều tin đồn về mối quan hệ bất hòa mẹ chồng - nàng dâu được đăng tải trên truyền thông. Victoria được cho là đã phá hỏng ngày trọng đại này khi cố gắng "giật spotlight" của con dâu bằng cách chiếm điệu nhảy của cô dâu, chú rể.

Nhiều nguồn tin cho biết sau sự việc này, Nicola đã òa khóc và lao ra khỏi căn phòng.

Trong bài đăng mới nhất, chính Brooklyn đã khẳng định điều này: "Mẹ đã chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng tôi, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước. Trước 500 khách mời trong đám cưới, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu, nơi tôi và vợ theo kế hoạch sẽ trình diễn điệu nhảy lãng mạn. Nhưng thay vào đó, mẹ tôi lại lên nhảy".

Anh cho rằng mẹ đã cố tình làm bẽ mặt mình và Nicola với những điệu nhảy "không phù hợp", khiến anh cảm thấy khó chịu và xấu hổ.

Brooklyn và Nicola.

Câu chuyện Nicola không mặc váy cưới do Victoria thiết kế cũng được bàn tán suốt thời gian dài. Song những năm sau đó con trai và con dâu vẫn tham gia một số sự kiện quan trọng của gia đình, chụp ảnh thân thiết.

Tháng 5/2025, vợ chồng Brooklyn - Nicola một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi không tham gia bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham.

Khi đó, cựu danh thủ chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh gia đình có mặt ba người con là Romeo, Cruz, Harper, cùng Kim Turnbull (bạn gái Romeo) và Jackie Apostel (bạn gái Cruz). Dân mạng xôn xao bàn tán khi Brooklyn và bà xã không có mặt trong dịp trọng đại này.

Brooklyn giải thích rằng anh và Nicola đã bay đến London để chúc mừng sinh nhật cha. Song, David Beckham được cho là đã đã từ chối gặp mặt cả hai. "Chúng tôi ở trong phòng khách sạn, chờ đợi và cố gắng sắp xếp thời gian với ông ấy. Nhưng cha tôi từ chối mọi nỗ lực của chúng tôi", Brooklyn viết.

Theo Brooklyn, David Beckham cuối cùng cũng đồng ý gặp anh, nhưng với điều kiện Nicola không được phép tham gia bữa tiệc. Kể cả khi nhà Beckham ghé thăm Los Angeles sau đó, họ cũng không hề chủ động muốn gặp lại vợ chồng con trai cả.

Cũng trong khoảng thời gian này, hàng loạt cáo buộc cho rằng Nicola đang cố gắng kiểm soát chồng xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Khi ấy, một nguồn tin của Daily Mail còn ví Brooklyn là một "con tin" của Nicola.

Một trong số bức ảnh cuối cùng vợ chồng Brooklyn chụp chung với gia đình Beckham.

Brooklyn bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này, cho rằng sự thật hoàn toàn ngược lại: Chính cha mẹ ruột mới là người đã cố gắng kiểm soát anh ngay từ khi còn nhỏ, khiến anh lớn lên với chứng lo âu nặng nề.

Tháng 8/2025, mâu thuẫn hai gia đình tiếp tục căng thẳng khi Brooklyn và Peltz làm lễ tái thề nguyện mà chỉ mời phía nhà gái. Không có ai trong gia đình Beckham được cặp vợ chồng trẻ mời tham gia. Lý giải cho quyết định này, Brooklyn cho hay anh mong muốn buổi lễ diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc, chứ không phải lo âu và xấu hổ.

Tháng 12/2025, Brooklyn gây sốc khi chặn cha mẹ ruột và em trai Cruz trên Instagram. Phía gia đình Beckham cho rằng Brooklyn là người đã chủ động chặn gia đình. Song, Brooklyn lại khẳng định chính các em trai đã chặn mình trước.

Lỗi không chỉ ở Brooklyn?

Ngày 19/1, Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang làm rõ mọi chuyện, cho rằng bản thân "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng, nói ra sự thật" trước hàng loạt thông tin sai lệch nhắm vào vợ chồng mình.

Brooklyn thậm chí cáo buộc phía cha mẹ và ê-kíp truyền thông của họ đã tung ra thông tin sai lệch điều hướng dư luận, chĩa mũi dùi công kích về phía vợ chồng anh. "Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Kể từ thời điểm tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân, tôi đã phải hứng chịu vô số cuộc tấn công từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai", anh trải lòng.

Con trai cả của David Beckham thừa nhận kể từ khi rời xa mối quan hệ gia đình độc hại, anh đã có thể trút bỏ gánh nặng lo âu: "Tôi thức dậy mỗi sáng với lòng biết ơn cuộc sống mà mình đã chọn, và tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm".

Việc Brooklyn công khai "từ mặt" cha mẹ gây xôn xao dư luận, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Brooklyn tố bố mẹ ruột thao túng truyền thông và bóp méo sự thật.

Chia sẻ với Page Six, một nguồn tin thân cận cho rằng lý do khiến Brooklyn quyết định phá vỡ sự im lặng là vì đã bị đổ vỡ niềm tin nghiêm trọng.

"Từ góc nhìn của Brooklyn và Nicola, họ đã cố gắng mọi cách có thể để hàn gắn mối quan hệ với cha mẹ một cách riêng tư. Họ đã cố nói chuyện, cố gắng gặp gỡ, nhưng cuối cùng, cả hai không còn tin tưởng họ nữa", người này chia sẻ.

Nguồn tin nói thêm: "David và Victoria liên tục tìm cách chia rẽ Brooklyn - Nicola. Họ cứ lặp đi lặp lại điều đó. Nếu họ thực sự yêu Brooklyn, thì cách họ thể hiện thật kỳ lạ. Họ đã có vô số cơ hội để xin lỗi, nhưng họ đã không làm như vậy... Sự thật rồi sẽ được phơi bày".

Đến lúc này, nhà Beckham vẫn giữ im lặng, chưa phản hồi những lời tố từ Brooklyn.