Will nói gì khi 'Bống bống bang bang' biến mất

MV "Bống bống bang bang" với hơn 600 triệu lượt xem biến mất trên YouTube. Thành viên Will của 365daband cho hay đang tìm cách khôi phục.

Hôm 9/2, dân mạng xôn xao trước thông tin MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365daband "biến mất" trên YouTube. MV này từng được đăng tải trên kênh của công ty giải trí VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập. Song hiện tại, kênh YouTube của nhóm bị đổi sang tên gọi khác; nhiều video ghi lại hành trình hoạt động của 365daband cũng không còn hiển thị.

Việc một trong những MV có lượt xem cao nhất lịch sử Vpop biến mất làm dấy lên bàn luận trái chiều. Tới ngày 10/2, thông qua trang cá nhân, thành viên Will của 365daband lên tiếng về sự việc này. Nam ca sĩ cho hay nhiều khả năng kênh YouTube đã bị hack, dẫn đến việc MV Bống Bống Bang Bang không còn hiển thị.

Ngoài ra, Will cũng chia sẻ hình ảnh chụp màn hình cho thấy đang làm việc với một bên thứ 3, nhờ hỗ trợ khôi phục kênh.

Bống Bống Bang Bang từng ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem trên YouTube.

Trước đó, Only C - tác giả và nhà sản xuất Bống bống bang bang - cũng lên tiếng về sự việc.

"Khả năng kênh YouTube của công ty VAA, đơn vị sở hữu ca khúc Bống bống bang bang của 365 Band do tôi sáng tác và sản xuất, đã bị hack. MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu. Công ty của chị Vân (PV: đạo diễn Ngô Thanh Vân) hiện đã ngưng hoạt động nên không còn ai quản lý kênh. Tôi cũng vừa liên hệ với anh em 365 để tìm hiểu nhưng đến giờ vẫn chưa rõ sự việc diễn ra thế nào", Only C cho biết.

Bống bống bang bang là nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). MV do nhạc sĩ Only C sáng tác, nhóm 365 thể hiện.

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop. Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1/2017, công chúng mới thực sự chú ý.

Bống bống bang bang có nhiều yếu tố để được khán giả yêu thích. Đầu tiên là yếu tố giai điệu, hình ảnh… phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt, ca khúc được các em nhỏ yêu thích.