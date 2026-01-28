Ai ‘hất cẳng’ Trấn Thành?

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành , sau Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Tác phẩm thuộc thể loại hài, tâm lý, với dàn diễn viên trẻ như Quốc Anh, Lyly, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương… Ngoại trừ Trấn Thành là diễn viên chuyên nghiệp, việc Thỏ ơi quy tụ dàn cast nhiều gương mặt thiếu kinh nghiệm diễn xuất khiến khán giả bàn luận, đặt dấu hỏi cho chất lượng tác phẩm. Ngoài ra, mùa Tết năm nay, đứa con tinh thần của Trấn Thành không dễ “hốt bạc” do phải so găng với hàng loạt đối thủ đồng hương.

Nhà ba tôi một phòng là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Trường Giang đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh. Lấy bối cảnh một khu chung cư cũ với căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng, phim khắc họa mối quan hệ “lệch pha” giữa người cha bảo thủ và cô con gái Gen Z đầy mơ mộng. Tác phẩm có chủ đề gần gũi, song việc khai thác mâu thuẫn thế hệ vốn đã quá quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng đặt ra thử thách lớn với đạo diễn.

Cái tên tiếp theo trên đường đua phim Tết gọi tên Báu vật trời cho . Tác phẩm chứng kiến cú bắt tay của Phương Anh Đào và Tuấn Trần, sau cú hit phòng vé Mai (2024). Phim theo chân Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân, có con tên Tô nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển, cô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền… Phim mở ra câu chuyện về sự xung đột thế hệ và những va chạm giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại. Đằng sau những mâu thuẫn và tranh cãi ấy, từng bí mật dần được hé lộ, mở ra hành trình tìm lại sự ấm áp của tình thân. Tương tự Nhà ba tôi một phòng, việc kể câu chuyện gia đình với chủ đề xung đột thế hệ quen thuộc là thách thức với đạo diễn.

Sau 6 năm vắng bóng, đạo diễn Chung Chí Công tái xuất với tác phẩm mới mang tên Cảm ơn người đã thức cùng tôi . Tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, âm nhạc, quy tụ dàn diễn viên gồm Kim Khánh, Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng… Chuyện phim là một hành trình cảm xúc của những người trẻ đi tìm đáp án cho câu hỏi “Ước mơ của bạn là gì?”. Trước đó, Chung Chí Công từng gây ấn tượng với bộ phim Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi.

Một bộ phim nội địa khác ra rạp tháng 2 là Nhà mình đi thôi , với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội Hồng Vân, Kim Xuân, Hữu Châu, bên cạnh các gương mặt trẻ như Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh… Phim theo chân Phương - một nhà khởi nghiệp trẻ đầy tham vọng - trong hành trình thực hiện chuyến du lịch giả tạo cho gia đình bất ổn của mình, nhằm giành lấy khoản đầu tư cho dự án khởi nghiệp. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trần Đình Hiền khởi chiếu vào mùng 10 Tết Âm lịch, tức ngày 26/2.

Bên cạnh dàn phim Việt hùng hậu, một phim quốc tế đáng chú ý là Đồi gió hú (Wuthering Heights) có sự góp mặt của hai ngôi sao Margot Robbie và Jacob Elordi. Được cầm trịch bởi đạo diễn Emerald Fennell - người từng gây tiếng vang với Saltburn, Đồi gió hú là sự hình dung đầy táo bạo và độc bản về một trong những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất lịch sử giữa Catherine Earnshaw (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi). Giữa vòng xoáy ái tình, dục vọng và cuồng si, sự lãng mạn của mối tình bị cấm đoán ấy dần biến chất thành nỗi ám ảnh như một liều thuốc độc.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.