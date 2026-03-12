Trịnh Thăng Bình giữa tin hẹn hò Thanh Thủy

Mới đây, hình ảnh Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy tình tứ tiếp tục gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Song cả hai nghệ sĩ vẫn im lặng, không lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cả hai vướng tin hẹn hò từ tháng 8/2025 và thường xuyên lộ "hint" hẹn hò.

Gần nhất, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy từng xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành cùng nhau nhưng giữ khoảng cách. Cả hai được cho là thường xuyên đi du lịch chung và sử dụng đồ đôi như nhẫn, áo sơ mi, khăn... "Bạn gái tin đồn" của Trịnh Thăng Bình kém anh 14 tuổi.

Trịnh Thăng Bình khá kín tiếng về chuyện tình cảm những năm gần đây. Anh tập trung cho công việc kinh doanh và thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện giải trí. Nam ca sĩ cũng không phát hành sản phẩm hay biểu diễn nhiều như trước.

Năm ngoái, anh từng gây tranh luận khi biểu diễn tại một sân khấu ở Khánh Hòa. Trịnh Thăng Bình có biểu cảm khác lạ, khuôn mặt lờ đờ và vũ đạo khó hiểu. Trước đây, nam ca sĩ từng tiết lộ gặp khủng hoảng với những ý kiến trái chiều, tiêu cực từ công chúng. "Tôi là người dễ cảm xúc, suy nghĩ nhiều nên khi nhiều thứ xảy ra cùng lúc, tôi quá yếu đuối để có thể chịu đựng được sự miệt thị, chê bai, ý kiến không đúng sự thật. Có thời điểm, tôi không ra khỏi nhà suốt 3 tháng", anh chia sẻ.

Trên sân khấu, nam ca sĩ sinh năm 1988 thường diện suit hoặc vest với tông màu nhã nhặn. Trịnh Thăng Bình nổi tiếng với nhiều ca khúc như Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Giữa chúng ta có khác biệt to lớn, Người ấy… Trước đây, anh từng có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cương.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.