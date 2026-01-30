Diễn viên Trần Chi Tài bị phạt tù

Diễn viên 64 tuổi bị tòa tuyên 5 ngày tù và tước quyền lái xe trong 5 năm. Sau phiên tòa tuyên án, ông cúi đầu xin lỗi và cho biết đây là bài học đắt giá.

Theo trang AsiaOne, hôm 29/1, Trần Chi Tài (Edmund Chen) bị tòa tuyên án 5 ngày tù giam và bị tước quyền lái xe trong 5 năm vì hành vi lái xe bất cẩn. Thời điểm thi hành án được hoãn đến ngày 9/3.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 4/3, Edmund đang lái xe trên cao tốc Ayer Rajah theo hướng về Central Expressway thì bất ngờ giảm tốc độ, trước khi đột ngột chuyển làn sang phải.

Diễn viên bị cáo buộc không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một xe máy đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy chấn thương, phải phẫu thuật và điều trị y tế tổng cộng 99 ngày.

Tại phiên tòa, đoạn video từ camera hành trình trên xe của Trần Chi Tài được trình chiếu lại. Luật sư bào chữa của diễn viên, Josephus Tan, cho rằng đây chỉ là “một khoảnh khắc phán đoán sai lầm nhất thời”, đồng thời nhấn mạnh rằng diễn viên đã lập tức hỗ trợ nạn nhân sau vụ tai nạn.

Luật sư đề xuất mức phạt tiền không quá 3.000 SGD và tước quyền lái xe không quá 5 năm đối với Trần Chi Tài. Luật sư cho hay vì thân chủ là người nổi tiếng nên phải đối mặt với dư luận, “mất nhiều dự án và chịu làn sóng phản ứng tiêu cực” sau vụ việc.

Trần Chi Tài bị tuyên 5 ngày tù và tước quyền lái xe trong 5 năm. Ảnh: AsiaOne.

Sau khi rời khỏi phiên tòa tuyên án, chia sẻ với truyền thông, Trần Chi Tài lên tiếng xin lỗi.

“Tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời xin lỗi đến nạn nhân vì đã gây ra quá nhiều bất tiện và đau đớn cho anh ấy. Tôi thành thật xin lỗi về những gì đã xảy ra. Theo những gì tôi được biết, anh ấy đã hoàn toàn bình phục, và đó là điều khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi cũng đã tôn trọng phán quyết của pháp luật, vì vậy tai nạn này là một bài học và lời nhắc nhở cho tôi rằng chúng ta phải cẩn trọng với an toàn giao thông”, diễn viên chia sẻ.

Trần Chi Tài hiện 64 tuổi, rời xa làng giải trí từ những năm 2000 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Kể từ đó, ông bắt đầu kinh doanh riêng, hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Trần Chi Tài cũng tham gia vào giới nghệ thuật địa phương, đạt được những thành tựu nhất định trong hội họa, thiết kế và sáng tác, đã xuất bản tổng cộng 14 cuốn sách.