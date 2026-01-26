Lý do phim 'Running Man Vietnam' gây sốt phòng vé

Tập cuối "Running Man Vietnam" mùa 3 dẫn đầu phòng vé ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Tác phẩm hiện dắt túi gần 20 tỷ đồng.

Phòng vé cuối tháng 1 chứng kiến cuộc đổ bộ của loạt phim cả trong và ngoài nước với số lượng tăng vọt. Thượng đế rạp chiếu bóng có đa dạng sự lựa chọn giữa bữa tiệc phim đa dạng thể loại, từ hài, hành động, hoạt hình, tình cảm, kinh dị cho tới trinh thám…

Thế nhưng, bất ngờ lớn nhất lại đến từ một cái tên vốn không được sinh ra cho màn ảnh rộng, Running Man Vietnam. Tập cuối của một chương trình truyền hình thực tế phát sóng rộng rãi được mang ra chiếu rạp, bất ngờ vươn lên dẫn đầu cuộc đua phòng vé trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát.

'Ngựa ô' phòng vé

Running Man Vietnam, với chủ đề Con rối tự do có thời lượng 160 phút, là tập cuối cùng khép lại mùa thứ ba chương trình. Với thời lượng vượt trội so với một phim điện ảnh thông thường (bình quân khoảng 120 phút), Con rối tự do được dựng lại để chiếu rạp, thay vì chỉ phát hành trên các nền tảng số. Thậm chí, ê-kíp còn tổ chức một buổi premiere không khác một dự án điện ảnh thông thường, giúp Con rối tự do được quan tâm, săn đón ngay từ những ngày đầu tiên.

Tập cuối đưa khán giả trở về tuổi thơ đầy màu sắc thông qua hình ảnh chú hề, rạp xiếc và các trò chơi quen thuộc với dàn cast gồm những cái tên chiếm sóng truyền thông thời gian qua như Trấn Thành, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc, Quang Trung và Quân A.P.

Sau 4 hồi Tiền - Tài - Sắc - Danh, tập cuối chính là chìa khoá mở ra tất cả ẩn ý được khéo léo lồng ghép xuyên suốt chương trình. Các nghệ sĩ hoá thân thành những chú hề, lao vào cuộc đua tìm các quả bóng Running Ball và người chiến thắng sẽ trở thành biểu tượng giải trí của Running Man Vietnam 2025. Bối cảnh chính của tập phim là rạp xiếc với hình ảnh chú hề, trò chơi tuổi thơ và không gian sân khấu mang màu sắc ẩn dụ.

Dàn cast tích cực quảng bá, cinetour giúp kéo chân khán giả. Ảnh: NSX.

Với chiến lược phát hành bài bản, Con rối tự do có thành tích nổi bật ngay từ giai đoạn nhập cuộc. Trong buổi tối chiếu sớm, phim thu gần 7 tỷ đồng . Khép lại tuần mở màn, tập cuối Running Man Vietnam ghi nhận thành tích xấp xỉ 20 tỷ (tính đến tối 26/1), dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé nội địa.

Tác phẩm vượt qua nhiều phim ăn khách thời gian qua như Con kể ba nghe, Thiên đường máu, thậm chí là dàn phim mới với nhiều cái tên được đánh giá cao, nổi bật là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng - cái tên khuấy đảo phòng vé Trung Quốc, lập kỷ lục là phim hoạt hình 2D ăn khách nhất mọi thời đại (gần 2 tỷ NDT). Thành tích của Con rối tự do càng trở nên nổi trội hơn khi phim chỉ có trung bình khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc - con số rất giới hạn so với dàn đối thủ cạnh tranh.

Trong bối cảnh phim Việt phải chật vật cạnh tranh suất chiếu giữa dàn đối thủ quốc tế đông đảo, Running Man Vietnam bất ngờ giành lại vị thế cho phim Việt trên sân nhà. So với các phim gameshow từng được đưa ra chiếu rạp trước đó, thành tích của Con rối tự do thậm chí còn tỏ ra vượt trội.

Đơn cử, nếu các phim concert như Mưa lửa: Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đạt doanh thu ở mức hơn chục tỷ đồng và được xem là thành công trong “phân khúc ngách”, thì Con rối tự do lại đang cho thấy sức nóng phòng vé và mức độ được săn đón ấn tượng hơn hẳn. Vượt ra khỏi ranh giới phim dành riêng cho fandom, Con rối tự do đang thể hiện là một tác phẩm đại chúng đúng nghĩa.

Vì sao phim gây sốt

Thực tế, Running Man Vietnam: Con rối tự do chưa phải một tác phẩm hoàn hảo. Việc dựng một tập gameshow truyền hình thành phiên bản chiếu trên màn ảnh rộng gặp khá nhiều khó khăn và hạn chế.

Chất lượng hình ảnh phim nhận phản hồi trái chiều trên mạng xã hội. Một số cảnh quay ban đêm thiếu độ nét, ánh sáng chưa được tối ưu cho chuẩn chiếu rạp, dẫn đến trải nghiệm của khán giả ít nhiều bị ảnh hưởng.

Dàn sao Running Man Vietnam mùa 3 tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM. Ảnh: NSX.

Nhịp dựng quen thuộc của một gameshow truyền hình vẫn được giữ nguyên, với không ít đoạn lặp lại lời thoại, tua chậm một hành động từ nhiều góc máy hay nhấn đi nhấn lại một chi tiết, thêm hiệu ứng hình ảnh hay phụ đề để cố gắng chọc cười người xem. Trong rạp chiếu bóng, những thủ pháp này đôi lúc trở nên lê thê, nhất là khi đặt trong thời lượng 160 phút.

Về mặt nội dung, hai trò chơi đầu tiên (Chú hề quả lắc và Chú hề sấp mặt) được đánh giá ở mức an toàn, có sự hài hước nhưng chưa tạo cao trào rõ rệt. Chỉ đến game giật bảng tên cuối cùng, “đặc sản” của Running Man, nhịp phim mới thực sự trở nên lôi cuốn và hấp dẫn với chuỗi twist nối tiếp nhờ sự trợ giúp của các “siêu năng lực” cho người chơi.

Thế nhưng, điều giúp Running Man Vietnam: Con rối tự do kéo chân khán giả không nằm ở kỹ thuật điện ảnh hay cấu trúc kịch bản phức tạp, mà ở trải nghiệm giải trí thuần túy và sự kết nối cảm xúc mà phim mang lại.

Dàn cast cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức hút cho phim. Trấn Thành, với kinh nghiệm “tấu hài” và khả năng khuấy động bầu không khí là cái tên không thể phù hợp hơn với những gameshow giải trí. Anh Tú Atus nỗ lực không ngừng nghỉ; Liên Bỉnh Phát cố gắng kết nối mọi người, Quân A.P. đáng yêu; Quang Trung dí dỏm, hoạt ngôn; Quang Tuấn chân chất, hiền lành… Trong khi, “bóng hồng” duy nhất Ninh Dương Lan Ngọc ghi điểm với những mảng miếng dí dỏm, thông minh.

Không chỉ tiếng cười - yếu tố nhiều khiến nhiều người xem tìm đến Running Man, tập cuối còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc lắng đọng. Phần dẫn chuyện ở đoạn kết, với thông điệp về tự do lựa chọn giữa vòng xoáy tiền tài, danh vọng, giúp chương trình vượt khỏi vai trò giải trí đơn thuần. Việc các thành viên cùng nhìn lại hành trình hơn bốn tháng đồng hành mang đến cảm xúc ấm áp, khép lại mùa phát sóng bằng sự chia sẻ, thay vì chỉ có thắng thua.

Một trong số yếu tố khác giúp Con rối tự do gây sốt là nhờ khéo léo kích thích trí tò mò của khán giả. Trải qua 15 tập phát sóng, việc cái tên nào sẽ giành chiến thắng trở thành chủ đề thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Tập cuối hiện mới được chiếu rạp chứ chưa phát hành trực tuyến, nên dễ dàng kéo chân một lượng đông đảo người xem ra rạp để biết kết quả.

Running Man Vietnam là gameshow ăn khách bậc nhất thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Mặt khác, sức hút của Running Man Vietnam còn đến từ cảm giác gần gũi. Việc những nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng lăn xả, không ngại thể hiện bản thân và những mặt bình dị và đời thường nhất tạo ra kết nối với người xem. Chính việc phá bỏ khoảng cách này là điều mà ít phim chiếu rạp có được.

Cũng không thể phủ nhận tập phim hưởng lợi rất lớn từ sức nóng gameshow. Trước đó, Running Man Vietnam mùa 3 tạo nên sức hút mạnh mẽ trên cả truyền hình lẫn mạng xã hội. Tổng lượt xem toàn mùa vượt mốc 100 triệu, liên tục dẫn đầu bảng thảo luận trực tuyến và tạo ra hàng loạt trào lưu cùng những khoảnh khắc lan truyền rộng rãi trong cộng đồng khán giả. Nhiều tập phát sóng thậm chí vượt 10 triệu lượt xem - con số có thể coi là ấn tượng nhất nhì trong số dàn gameshow giải trí lên sóng thời gian qua.