Hoàng Quyên đi ngược dòng

Album mới nhất của Hoàng Quyên có tên “River” gần như đi ngược lại với tất cả những trào lưu âm nhạc đang diễn ra ở nhạc Việt hiện nay, nhưng lại thuận chiều với những vận động bên trong của nữ ca sĩ nhất.

Hoàng Quyên vẫn đang bước rất thong dong trên hành trình âm nhạc của mình. Sau album Sóng Hấp Dẫn hợp tác với 2 nhạc sĩ tài hoa nhạc Việt là Đỗ Bảo và Võ Thiện Thanh, cũng như thực hiện concert cá nhân thứ hai của mình, Hoàng Quyên đã nói lời tạm biệt với việc tìm kiếm những sáng tác bên ngoài, và đào sâu hơn vào tiếng nói của bản thân.

Năm 2023, Quyên phát hành album A Diary of Memory, giới thiệu những ca khúc do chính cô chấp bút. Các ca khúc phần lớn đều nhẹ nhàng, tĩnh lặng như chính bản thân Quyên và âm nhạc của cô từ trước đến nay. Dẫu không tạo tiếng vang quá mạnh mẽ, nhưng lại là dấu ấn đậm chất cá nhân nhất mà nữ ca sĩ từng mang đến cho khán giả từ trước đến nay.

Không vội vã, cũng không quá quyết liệt trên hành trình tìm kiếm chính mình, Hoàng Quyên vẫn bình lặng sáng tác, tập trung trau chuốt thật kỹ lưỡng từng ca khúc của mình, tìm kiếm những nguồn cảm hứng rất riêng mà không màng đến những biến động của âm nhạc ngoài kia. Như ở single Chuyến đi trong nghĩ suy ra mắt năm 2025, Quyên lấy cảm hứng từ những chuyến đi đến Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ, Sochi, khoảnh khắc cô đứng ở độ cao “hàng chục ngàn feet”, cũng như sự hỗn loạn trong hàng ngàn nghĩ suy của mình. Cách tiếp cận chủ đề của Quyên hướng rất sâu vào nội tâm, tạo nên chất nhạc riêng biệt của nữ ca sĩ so với giai đoạn trước đó.

Hoàng Quyên phát hành album River dưới định dạng đĩa than. Toàn bộ đĩa in đợt 1 đã được bán hết chỉ sau thời gian ngắn. Hiện nữ ca sĩ đang chờ in đợt 2 để phục vụ khán giả đã đặt hàng. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2026, Hoàng Quyên phát hành album phòng thu thứ 5 có tên River, và là album thứ hai kể từ khi cô chính thức tự sáng tác toàn bộ âm nhạc của mình, tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trên hành trình âm nhạc riêng.

Hướng đi không màng trào lưu

Rất nhiều vocalist cùng thời với Quyên đang thay đổi mình để gần gũi với số đông hơn. Văn Mai Hương liên tục hợp tác với hit-maker Hứa Kim Tuyền và thay đổi cách hát mềm mại, dễ chịu. Dương Hoàng Yến tham gia Chị đẹp đạp gió, thể hiện rõ nét khả năng biểu diễn, chơi nhạc cụ. Hương Tràm cũng từ bỏ những bản ballad não nề gắn với tên tuổi của mình để theo đuổi những bản pop gần gũi với giới trẻ hơn. Nhưng Hoàng Quyên vẫn khước từ mọi trào lưu - như trước nay cô vẫn từng - mà kiên định đi theo những định hướng nghệ thuật riêng.

Khán giả đã được thấy một Hoàng Quyên sâu lắng, nhẹ nhàng êm đềm trong A Diary of Memory, và ở River, cô phát huy mạnh mẽ phong cách riêng này, nâng cấp đáng kể cả về mặt sáng tác lẫn hòa âm phối khí. Với album lần này, Hoàng Quyên tìm đến phòng thu La Buissonne tại Pháp, và toàn bộ album được thu analog. Hiểu đơn giản, âm thanh analog là dạng âm thanh được ghi lại và truyền tải mô phỏng chính xác dao động sóng âm gốc trong tự nhiên, khiến cho bản thu mang lại cảm giác trung thực rất cao như đang thưởng thức trực tiếp.

Album cũng được thực hiện bởi giám đốc âm nhạc người Pháp là Jean Sebastien Simonoviez - cũng là người đã thực hiện album analog Bống là ai? cho Hồng Nhung. Với dàn nhạc công, chỉ đạo quốc tế như kể trên, River có chất lượng rất cao trong mặt thu âm cũng như hậu kỳ. Không gian của album rất rộng lớn và thoáng đãng, từng vị trí, âm lượng âm thanh của nhạc cụ được sắp đặt cẩn thận, kỹ lưỡng để người nghe có trải nghiệm như đang ở nhà hát như tiếng piano rải nhẹ bên trái, tiếng bass hơi lùi phía sau, kèn đồng mạnh mẽ phía trước,... Và đứng ở trung tâm các nhạc cụ là giọng ca Hoàng Quyên, vang vọng, sạch sẽ, mượt mà và rất hòa quyện.

Hoàng Quyên thực hiện album River tại Pháp với các nhạc công quốc tế. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, River không phải là kiểu album lấy “kỹ thuật” làm điểm nhấn. Khả năng sản xuất của Jean Sebastien Simonoviez cũng được khai thác đáng kể với chất liệu jazz pop mới lạ trong âm nhạc của Hoàng Quyên. Các sáng tác của cô không có sự khác biệt quá lớn trong mặt giai điệu so với A Diary of Memory, và thực tế thì trong phần mở đầu của phần lớn các bài trong River cũng đều nhẹ nhàng, êm đềm có vẻ giống với album trước đây. Tuy nhiên, khi đi sâu vào triển khai bài, Jean Sebastien thể hiện khả năng phối trộn nhạc cụ tài tình để phong cách jazz hơi nghịch tai, nhiều biến tấu có thể làm cho các sáng tác của Hoàng Quyên trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn.

Nếu như album trước đây, phần lớn các bài hát đều chậm rãi, êm đềm, thì ở River, Hoàng Quyên đã có thêm những sáng tác có nhiều nhịp điệu hơn (Đêm Êm Ả, Những Ngôi Sao), hay trong chính bản làm lại cho single Chuyến đi trong nghĩ suy phát hành năm ngoái cũng được Quyên xử lý khác đi với tốc độ có phần nhanh hơn.

Với những sáng tác có phần “dày dặn” cùng những phần âm thanh biến ảo, Hoàng Quyên cũng khước từ trào lưu làm nhạc ngắn dưới 3 phút hiện tại. Toàn bộ 8 bài trong album đều có độ dài trên 4 phút, thậm chí có 2 ca khúc có độ dài tới 5 phút. Rõ ràng, River không hướng đến việc vào top trending hay gần gũi hơn với khán giả trẻ, mà thay vào đó là tạo không gian trầm lắng, đòi hỏi người nghe phải dành nhiều thời gian để thưởng thức thật chậm, thật kỹ. Đó cũng chính là cá tính của Hoàng Quyên từ trước đến nay - không cần vội vàng và cũng không cần là tâm điểm của truyền thông, mà vẫn một mình với những sáng tạo riêng.

Giọng hát vẫn là “vũ khí” sắc bén

Hoàng Quyên từng chia sẻ rằng giọng hát của cô có nhiều điểm tương đồng với diva Thanh Lam, nhất là ở những quãng trầm. Tuy nhiên, ở quãng cao thì giọng Quyên thấp hơn đàn chị 1 nốt, nên khi hát luôn có cảm giác ghìm lại chứ không bùng nổ. Thời gian đầu hoạt động, Hoàng Quyên cũng hát nhạc Lê Minh Sơn, nên càng không tránh khỏi những so sánh với nữ diva hàng đầu nhạc Việt.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hành trình mới với những ca khúc tự sáng tác, Hoàng Quyên đã xây dựng được một thế giới âm nhạc riêng, gần như không còn chút bóng dáng nào của Thanh Lam nữa. Sáng tác của cô giàu chiêm nghiệm, đúc rút từ chính những suy nghĩ và trải nghiệm của mình, nên Quyên cũng không cần phải khai thác những quãng quá cao quá kịch tính nữa. Và khi đó, các quãng trung trầm như đang thủ thỉ, tâm sự của Quyên phát huy tối đa tác dụng của mình.

Giọng hát của Hoàng Quyên vẫn rất sắc sảo, quãng trung trầm ngày càng đẹp và được khai thác đúng hướng.

Trong không gian đậm đặc Jazz Pop của River, chất giọng của Hoàng Quyên càng tỏa sáng rực rỡ. Ở những ca khúc chậm rãi như Dòng sông hay Đổ vỡ, đây có thể coi là sở trường của nữ ca sĩ nên cô trình bày một cách thoải mái, bay bổng, quãng trầm luôn luôn rõ từng chữ, còn khi tiến tới các quãng cao thì vuốt nhẹ từ tốn, đôi khi đẩy giả thanh chứ không cần cố gắng tạo kịch tính. Ở những bài nhiều tiết tấu hơn như Những ngôi sao, Hoàng Quyên cũng không gồng mình để chạy theo nhạc cụ, mà thay vào đó tiếp tục khai thác quãng trầm để tạo độ chắc, vững chãi cho bài, khiến giọng hát cô như một phần của tổng thể lớn. Hay ở Hôm nay tôi mong manh, Hoàng Quyên thậm chí còn mở màn bằng một phần đọc thơ - một trong những đặc trưng thú vị của Jazz - tạo điểm nhấn cũng như sự bất ngờ cho album.

Hoàng Quyên có con đường riêng, và vẫn đang thành công theo cách của mình. Cô vẫn có một lượng khán giả trung thành cùng các đêm diễn cháy vé. Bản đĩa than cho River cũng được Quyên công bố đã bán hết và đang chờ tái bản từ Pháp. Và quan trọng nhất, Quyên được sống đúng với bản thể âm nhạc mà cô mong muốn mà không cần phải chạy theo bất cứ trào lưu nào. River vẫn dịu dàng, bình yên và đẹp đẽ theo cách của riêng mình. Sự cá tính, kiên định của Quyên cũng tạo nên một album rất khác biệt trong dòng chảy nhạc Việt hiện tại - vốn rất thiếu những sản phẩm jazz chỉn chu và nhiều tâm huyết.