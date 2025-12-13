Văn Mai Hương đang yêu

“Mỹ Vị” có thể coi là album “tình” nhất từ trước đến nay của Văn Mai Hương, nơi mà nữ ca sĩ có thể thoải mái phô diễn những góc cạnh mềm mại, quyến rũ nhất của bản thân.

Văn Mai Hương được xem như là một trong những nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ nhất Vpop trong thập niên 2020. Kể từ hương, cứ cách 1 năm nữ ca sĩ lại phát hành album mới, album nào cũng mang về cho cô vài bài hit được khán giả thuộc nằm lòng. Trước đây, Văn Mai Hương cũng đã có nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng phải nói kể từ khi bắt tay với ê-kíp của Hứa Kim Tuyền, sự nghiệp của nữ ca sĩ mới có những bước tiến vượt bậc và định hướng rõ rệt.

Ngay trong năm 2025 này, Văn Mai Hương đã phát hành 2 single mở đường với những hình ảnh vừa mới lạ vừa khác biệt: Nếu Ướt lòng hơi “bolero”, lãng mạn buồn với nhịp bossa nova êm ái, thì tới Vườn hồng lại là giai điệu afrobeat thời thượng, mới mẻ kết hợp với âm hưởng dân gian từ sample của Ra ngõ tụng kinh. Cả hai hình tượng tuy có phần đối lập, nhưng đều mang lại những âm thanh mới cho sự nghiệp 15 năm vốn đã khá đa dạng của Văn Mai Hương.

Cả 2 sản phẩm đều là những bước đà rất tốt để Văn Mai Hương giới thiệu album phòng thu thứ 3 của mình chỉ trong vòng 5 năm, và là album thứ 5 xuyên suốt sự nghiệp của cô có tên Giai nhân - album "tình" nhất, và cũng sở hữu nhiều thử nghiệm mới lạ nhất của nữ ca sĩ.

Nhiều sáng tạo nhưng vẫn thống nhất mạch âm thanh

Kể từ khi chính thức bắt tay với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua các single Đốt, Cầu hôn và sau đó là cả full album hương, Văn Mai Hương đã phần nào thay đổi quan niệm của khán giả về một vocalist “truyền thống” - hát những bài hát phần lớn là ballad, nhịp chậm, quãng giọng rộng để phô diễn những kỹ thuật khó. Văn Mai Hương vẫn là một vocalist chất lượng tốt, nhưng cô dám thử thách mình ở những thể loại ít gặp ở Vpop thời điểm đó như jazz pop trong Đốt, Tình lãng phí, hay làm một bản dance pop có phần “thị trường” hơn như ở Hương, khác với những âm thanh hàn lâm hay được gán cho những giọng ca “khủng”.

Nếu như cả hương hay Minh Tinh sau đó vẫn giữ lại vài bản ballad dễ nghe, êm ái, chậm rãi như là một "phao cứu sinh" an toàn cho Văn Mai Hương, thì tới Giai nhân, nữ ca sĩ cùng ê-kíp chơi lớn khi thực hiện một loạt những bước chuyển thể loại liên tục, không đoán trước, và không ít trong số đó là những âm thanh lần đầu nữ ca sĩ thực hiện.

Văn Mai Hương xây dựng một hình ảnh đậm chất "tình", quyến rũ và đầy khao khát trong Giai nhân.

Vườn Hồng là bước chuyển rõ nhất, khi Văn Mai Hương thực hiện một bản afrobeats mạnh mẽ, sôi động quyến rũ, với tempo có phần dồn dập hơn cả Hương của hơn 4 năm trước. Ngay sau Vườn Hồng, album chuyển sang Nhạc tình, vẫn là chất liệu afro nhưng hạ tempo để diễn tả sự mê hoặc thầm kín hơn nhưng không kém phần sexy. Hai bài dùng cùng một kiểu âm thanh, nhưng lại thể hiện 2 hướng đi khác nhau rất thú vị, và cũng làm rõ nét phong cách của 2 producer 2pillz và DuongK - một người có thế mạnh với nhạc nhanh, một người lại sở trường với nhạc chậm.

Hay tới 2 ca khúc liền kề tiếp theo là Mỹ vị - Ướt lòng, ê-kíp sản xuất cho Giai nhân tiếp tục sử dụng định hương tương tự: Cùng áp dụng điệu bossa nova nhưng cho ra 2 thái cực, cảm nhận khác hẳn nhau. Nếu 2pillz làm cho Mỹ vị giữ vững không khí quyến rũ, ướt át từ những bài trước đó, thì DuongK lật ngược không gian, hạ tempo trong Ướt lòng để biến chuyển không gian sang sự chia xa nhiều nỗi buồn. Cú chuyển mạch giữa Mỹ Vị và Ướt lòng cũng được kết nối rất khéo léo để đưa album sang nửa thứ hai một cách mượt mà.

4 ca khúc sau Ướt lòng là những bước thử nghiệm còn đa dạng hơn cả nửa đầu, khi ở mỗi bài hát, khán giả lại được Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền đưa tới những trải nghiệm khác nhau. Vùng Xám là bản R&B khá tối, tới Món quà ngay lập tức biến đổi sang city pop sáng rực rỡ. Phong Thanh lại mượn âm hưởng canto pop khá lạ tai, Khép Màn là một bản ballad/R&B gợi nhắc về những âm thanh trong Minh Tinh, nhưng có lồng cả vibe nhạc Việt thập niên 90s - 2000s khá khéo.

Dẫu cho liên tục đi qua những thể loại, những thử nghiệm mới với bản thân Văn Mai Hương, nhưng nữ ca sĩ và ê-kíp vẫn giữ vững một tinh thần xuyên suốt album: một Văn Mai Hương rất tình, khi yêu thì đầy khao khát cháy bỏng ở nửa đầu “Hãy cứ đến bên em hôn lên đôi môi này và quấn quýt thật lâu” (Nhạc tình); nhưng tới khi khi chia xa thì cũng rất da diết, nhiều nỗi đau.

Cô không cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình, thể hiện một cách rất thành thật “Đừng để em ôm tổn thương, ấm ức cứ dồn nén, bao vây xé tan tâm hồn em” (vùng xám), “em nhớ ánh mắt ấy xiết bao, nhớ những ký ức hôm nao” (Phong thanh), nhưng vẫn mong những điều tốt đẹp cho người kia “Mong rằng anh sẽ luôn gặp nhiều may mắn, ván bài anh được chia chỉ toàn cây thắng, con người anh chọn yêu chu toàn lo lắng” (Món quà).

Khách mời chất lượng

Một điểm mà Giai nhân giống với Minh Tinh hay hương, đó là việc Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền khá chuộng mời các ca sĩ khách mời tới góp giọng. Trong album này, ngoài Grey D đã xuất hiện cùng Văn Mai Hương vào 2 năm trước ở bản hit Mưa tháng 6, có thêm 2 giọng ca khá thú vị là Chi Pu và HURRYKNG.

Grey D vẫn luôn là cái tên bảo chứng chất lượng, đặc biệt là ở những bản R&B buồn. Ở Giai nhân, anh góp giọng trong Vùng Xám, bản nhạc chậm, có tiết tấu khá đặc trưng cho phong cách của nam ca sĩ. Không ngạc nhiên khi verse của Grey D rất hấp dẫn, chặt chẽ với bài hát. Anh nắm bắt không khí bản phối tốt, triển khai giai điệu bắt tai nhưng vẫn có nhiều biến chuyển lạ lẫm, mang thêm màu sắc cho một ca khúc mà Văn Mai Hương hát một cách trầm lắng, da diết, không đẩy cao trào nhiều.

Những khách mời mang đến điểm nhấn thú vị cho Giai nhân, còn Văn Mai Hương vẫn giữ vững phong độ của vocalist hàng đầu thế hệ.

Nếu như Grey D vẫn hay như cách anh vẫn từng, thì Chi Pu và HURRYKNG mang đến nhiều bất ngờ hơn. Ở bản nhạc Vườn hồng, nơi đã sở hữu sẵn đoạn sample chất lượng từ Ra ngõ tụng kinh làm điểm nhấn, phần thể hiện chính có thể giữ ở mức nhẹ nhàng, vừa phải, tập trung vào giai điệu bắt tai và bản phối afro quyến rũ. Chi Pu hoàn thành tốt yêu cầu này, với chất giọng mỏng manh, có phần nũng nịu của cô phần nào cân đối lại với khả năng xử lý điêu luyện của Văn Mai Hương để bài hát có được sự nhẹ nhõm cần thiết. Cả 2 cũng thể hiện khả năng xử lý trong phòng thu tốt khi phần hòa giọng cuối bài khá hòa quyện, êm ái.

HURRYKNG lại là một trường hợp khác khi vốn là một rapper sở hữu giọng trầm. Văn Mai Hương và ê-kíp không cố khai thác khả năng rap của anh, mà thay vào đó họ mượn âm thành trầm rất đặc trưng trong chất giọng của nam rapper, mang đến một verse melody mê hoặc cho Nhạc tình - tạo cảm giác như cuộc đối thoại của một đôi nam - nữ đang trong tình yêu say đắm.

Người đứng ở trung tâm của album - Văn Mai Hương - tất nhiên vẫn hay như thường lệ. Giai nhân không phải là một album của một vocalist thuần túy, khi nó không phô diễn nhiều quãng giọng khó hay yêu cầu Hương phải mang vào những cú belting thật lực. Văn Mai Hương trong album này cho thấy một sự nhẹ nhõm, thoải mái, cô hát ở những quãng giọng vừa phải, những nốt cao cô cũng dùng airy nhiều hơn là belt. Đẳng cấp vocalist hàng đầu của Hương trong album này thể hiện ở khả năng dựng bè dày dặn, chắc chắn và đa dạng. Bản ballad Khép màn cuối album có phần đơn giản hơn so với tổng thể, cũng nhờ phần dựng bè nhiều lớp của Hương mà có thể đứng cân bằng với các ca khúc khác. Hay khi cô thêm phần bè giọng hát của mình vào để hỗ trợ các khách mời cũng thể hiện rõ sự tinh tế và chăm chút.

Văn Mai Hương tiếp tục nối dài tư duy âm nhạc hiện đại cô xây dựng được từ hương, qua Minh tinh, và khẳng định rõ nét qua Giai nhân: không cần quá khoe mẽ, “xôi thịt”, thay vào đó chăm chút cho tổng thể và chú tâm vào những chi tiết nhỏ để tạo nên trải nghiệm nghe thoải mái, đầy kỹ thuật mà nghe như không. Album phòng thu thứ 3 chỉ trong vòng 5 năm của Hương nghe không hề có dấu hiệu vội vàng, gấp gáp, mà thay vào đó, nó giống như những thứ mà cô cùng ê-kíp đã nung nấu và mong muốn thực hiện đã lâu mà nay mới có dịp thử nghiệm: hiện đại, ấn tượng, nhiều âm thanh mới lạ nhưng cũng rất “tình”, rất sâu sắc và thể hiện rõ chân dung một Văn Mai Hương ở tuổi 31: đằm thắm hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn luôn khao khát yêu và được yêu.