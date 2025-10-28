Album độc lạ ở thị trường nhạc Việt

Tuy không phải là nghệ sĩ luôn dẫn đầu trào lưu hay nắm giữ top trending, Phùng Khánh Linh vẫn luôn nổi bật nhờ âm nhạc khác lạ và sự đổi mới, biến hóa khác biệt với thị trường.

Hiếm khi nào thể loại rock là chủ lưu của dòng chảy âm nhạc Việt Nam, nhất là trong thời gian gần đây rap/hiphop đang chiếm lĩnh thị trường, còn ballad thì vẫn luôn được ưa chuộng. Rock đã ít, các nhánh nhỏ khác của thể loại này như alternative, indie rock, dream pop,... càng hiếm nghệ sĩ mainstream sử dụng hơn nữa. Rõ ràng, đây không phải lựa chọn thích hợp để giúp nghệ sĩ vươn lên top đầu các bảng xếp hạng trong nước.

Tuy nhiên, với một ca sĩ luôn thích thử thách và thay đổi bản thân như Phùng Khánh Linh, dường như những khó khăn này không làm giảm đi ý chí của nữ ca sĩ. Lần lượt, từ đầu năm 2025, Linh đã phát hành tới 3 single khác nhau và đều là những nhánh khá nhỏ của thể loại rock/alternative, ít gặp ở thị trường nhạc Việt là Em đau (dream pop), Khóc Blóck (alternative rock), Tâm sự với đêm một mình (ambient pop). Các sản phầm này đều làm “ra chất” và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trước đó, Linh cũng đã ghi dấu ấn ở Vpop với album Citopia khai phá dòng nhạc city pop còn khá lạ lẫm vào lúc đó.

Như một sự khẳng định luôn đi đến tận cùng của sự sáng tạo, Phùng Khánh Linh phát hành album Giữa một vạn người, tập trung khai thác màu sắc u tối của rock/alternative và thỏa sức tìm tòi những chất liệu âm nhạc độc lạ như một thương hiệu riêng của nữ ca sĩ.

Tự mình tìm hướng đi mới

Âm nhạc của Phùng Khánh Linh từ khi hợp tác với Hãng Đĩa Thời Đại bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Trước đây, các sản phẩm của cô đều thiên về ballad, trữ tình, dễ nghe dễ cảm, thậm chí có hit lớn, nhưng khán giả thường không nhớ gì nhiều về người trình bày, khó phân biệt Linh với những ca sĩ cùng thể loại khác. Phải đến khi phát hành album yesteryear, khán giả mới có một hình dung rõ nét về cá tính của Phùng Khánh Linh.

Tuy nhiên, phong cách của nữ ca sĩ không cố định ở một thể loại, một màu sắc nhất định. Từ yesteryear đậm màu pop girl US-UK, cho tới Citopia đổi sang chất City pop - thể loại phổ biến ở Nhật Bản cuối thập niên 70 đầu thập niên 80. Vào thời điểm phát hành, Linh không nhận được sự chú ý quá nhiều từ công chúng, nhưng những gì nữ ca sĩ từng thực hiện, tới nay đều là những thứ mà mainstream đang ưa chuộng.

Album Giữa một vạn người đánh dấu thêm một lần chuyển mình nữa của Phùng Khánh Linh.

Thay vì thừa thắng xông lên, tiếp nối những chất liệu âm nhạc đã dần được khán giả chấp nhận, Phùng Khánh Linh vẫn tiếp tục miệt mài khai thác những yếu tố mới. Album Giữa một vạn người của nữ ca sĩ gần như không có ca khúc nào đi theo những trào lưu quen thuộc, dễ nghe. Ngay từ bài mở đầu, Linh đã sử dụng đến chất liệu cổ điển từ vở ba lê Hồ thiên nga. Ngay sau đó là những âm thanh đậm đặc dream pop trong Hiện thực phũ phàng, ca từ đầy nỗi buồn và tiết tấu rất chậm rãi.

Nữ ca sĩ thậm chí còn xây dựng bầu không khí u tối một cách rõ ràng hơn bằng chất liệu gothic khá lạ lẫm trong ca khúc Linh cảm với những ca từ có tính kinh dị: “Duyên này hoá tàn tro/Em vùi chôn sâu dưới đáy hầm mộ/Hoan lạc hoá tàn tro/Sao người không lưu luyến em một lần”. Yếu tố gothic cũng được nữ ca sĩ khai thác khá triệt để trong phần visual của những lyrics video chính thức.

Ngoài alternative/dream pop là thể loại được sử dụng chính trong Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh và ê-kíp còn thử sức với ambient pop ở Anh là thằng tồi, Tâm sự với đêm một mình hay Baroque pop với Điều em không muốn. Mặc dù sở hữu những âm thanh có phần nhẹ nhàng, bớt bạo liệt hơn so với Ước anh tan nát con tim hay Khóc Blóck (thuộc alternative rock), nhưng cách triển khai bài ở những ca khúc này vẫn khá ít gặp ở Vpop.

Nắm vai trò sản xuất chính cho album này là blossom - một producer đến từ Anh Quốc. blossom đã có nhiều năm kinh nghiệm đối với dream pop, baroque pop nên khi làm việc với Phùng Khánh Linh, từng thể loại, âm thanh mà nữ ca sĩ muốn truyền tải đều được làm tới nơi tới chốn. Phần hậu kỳ của album cũng được xử lý tốt khi dù mang nhiều thể loại nhưng trải nghiệm nghe vẫn thống nhất, nhịp nhàng.

Sáng tác vẫn là điểm mạnh

Phùng Khánh Linh vốn xuất thân từ The Voice 2015 - một cuộc thi chuyên về giọng hát. Tuy nhiên, khi bước ra thị trường, cô dần phát triển theo hướng singer - songwriter thay vì vocalist. Cả 3 album của nữ ca sĩ cùng đều là những ca khúc do cô tự sáng tác hoàn toàn.

Trải qua 3 era âm nhạc, người nghe cũng có thể thấy bút lực của Phùng Khánh Linh có sự phát triển rõ rệt. Nếu như ở yesteryear, cô cho thấy khả năng đa dạng khi viết cho nhiều dòng nhạc khác nhau từ ballad, R&B cho đến ballad đều có chất lượng tốt, thì tới Citopia và đặc biệt là Giữa một vạn người lần này, cô thể hiện năng lực sáng tác chuyên biệt theo một concept, chủ đề nhất định.

Khả năng sáng tác của Phùng Khánh Linh luôn được đánh giá cao.

Toàn bộ các bài hát trong Giữa một vạn người đều tuân thủ chặt chẽ theo câu chuyện nỗi buồn sau khi chia tay. Mặc dù mỗi bài trong album đều được Phùng Khánh Linh lấy cảm hứng từ những sự vật, sự việc khác nhau như Hiện thực phũ phàng được khơi gợi từ một bức tranh màu nước về một cặp đôi hạnh phúc, hay Em đau được cô viết từ chính câu chuyện của mình khi chứng kiến bố qua đời, nhưng tất cả đều quy về một câu chuyện, một định hướng rõ ràng.

Người nghe cũng đánh giá cao các sáng tác của Phùng Khánh Linh. Nếu như Ước anh tan nát con tim hay Anh là thằng tồi sở hữu giai điệu bắt tai, dễ nhớ, là những ca khúc có thành tích tốt trong album, thì Cờ người, Linh cảm hay Điều em không muốn lại có phần ca từ ấn tượng, sắc sảo, giàu hình ảnh và cảm xúc. Đặc biệt, mỗi sáng tác của cô đều tuân thủ rất chắc chắn theo bản phối, như ở Khóc Blóck khi âm thanh rất mạnh mẽ, quyết liệt thì sáng tác của Linh gãy gọn, đơn giản, lyrics không quá dày “Khóc Blóck, I don’t wanna see you anymore”; sang tới những ca khúc trầm hơn như Điều em không muốn, Hãy nói anh sai rồi thì cô lại viết nhiều câu dài, khơi gợi nhiều cảm xúc “Ngập tràn kỉ niệm ngày tháng còn nhau/ Mỗi đêm em nhìn mặt tường đọng lại chút tình yêu /Chúng ta đã làm mọi điều để khoả lấp niềm đau”, “Anh đừng cố tặng em ngọc ngà lụa là kim cương nữa/ Anh đừng nghĩ rằng em cần thêm vàng bạc lấp lánh”.

Phùng Khánh Linh không thuộc top những nghệ sĩ thu hút truyền thông nhất, và cô cũng không định hướng theo đuổi mục tiêu vươn lên dẫn đầu thị trường. Thay vào đó, Linh tập trung tìm tòi những âm thanh riêng biệt, tự xây dựng một con đường âm nhạc cho riêng mình, không giống ai. Giữa một vạn người có lẽ khó để trở thành album gây bão đại chúng, nhưng nó đủ chất lượng để giúp Phùng Khánh Linh được đánh giá cao về mặt chuyên môn và thu hút được lượng khán giả riêng trung thành với âm nhạc của mình.