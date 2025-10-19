Khi PiaLinh không Đen Vâu

Từng gây chú ý khi kết hợp với Đen, PiaLinh nay thử sức với pop rock. Đây là trào lưu được dự đoán có tiềm năng nở rộ tại nhạc Việt thời gian tới.

Ảnh hưởng của rock ít khi nào chiếm lĩnh thị trường ở địa hạt Vpop, nhưng luôn là thứ gia vị lạ miệng được nhiều nghệ sĩ ưu ái. Đầu năm nay, khán giả đã chứng kiến chuỗi single có chất lượng rất tốt đến từ Phùng Khánh Linh gồm Em đau - Khóc Blóck - Tâm sự với đêm một mình mượn nhiều yếu tố rock/alternative và đem đến những trải nghiệm khá thú vị với khán giả đại chúng. Hay giữa năm nay, Hoàng Dũng cũng dùng một số âm thanh rock trong Cuối tuần hay Ba mươi cái chớp mắt - những ca khúc thuộc album Xoay tròn.

Cả Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh đều là những nghệ sĩ đã hoạt động 10 năm trên thị trường. Họ đã có một sự nghiệp âm nhạc đáng kể và mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm âm thanh mới, khác biệt với họ trước đây. Trong khi đó, PiaLinh lại là trường hợp khác. Nữ ca sĩ được biết đến từ Nấu ăn cho em của Đen phát hành vào năm 2023, vậy nên vẫn có thể coi là tân binh của Vpop. Cô cũng được biết đến với hình ảnh hiền lành, nhẹ nhàng, quen thuộc với những giai điệu dễ nghe, êm đềm.

Chính vì thế, lần thử sức với pop rock trong single mới nhất có tên Chúc Phúc có thể xem là bước đi táo bạo của PiaLinh, cho thấy nữ ca sĩ tự tin khẳng định cá tính mới mẻ, và góp phần đưa thể loại này ngày càng gần gũi với công chúng hơn.

Phong cách pop rock học đường thú vị

Trong thời gian qua, có không ít những sản phẩm lấy cảm hứng từ “học đường” đạt được thành công tại thị trường Vpop. Gần đây nhất, ca khúc Kho báu với một MV đậm chất thanh xuân cùng phần âm nhạc y2k đã mang đến cho (S)trong Trọng Hiếu bản hit lớn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa tên tuổi của nam ca sĩ bứt phá mạnh mẽ sau nhiều năm làm nghề. Trước đó, Vương Bình cũng phát hành album Anh bờ vai với nội dung như một câu chuyện thanh xuân, kể về một mối tình từ thời đi học cho tới lúc trưởng thành, tuy không quá bùng nổ nhưng giúp nam ca sĩ hâm nóng tên tuổi sau một thời gian dài không hoạt động.

Điểm chung của Trọng Hiếu và Vương Bình là đều lựa chọn phần âm nhạc dễ nghe, quen thuộc với khán giả Việt Nam - pop và ballad định hướng y2k - để tạo nên bầu không khí học đường. Những âm thanh này có phần an toàn, dễ tiếp cận khán giả, nhưng lại mang một màu buồn buồn, khó diễn tả được nhiều cảm xúc khác biệt hơn.

Chúc Phúc của PiaLinh mang vibe học đường trẻ trung nhưng lại chọn tinh thần pop rock thập niên 2k để khác biệt trên thị trường.

PiaLinh cũng tiếp cận tới chủ đề đang được ưa chuộng ở Vpop này, nhưng âm thanh cô sử dụng lại là pop rock. Trong những năm qua, pop rock đang dần trở lại ở thị trường US-UK sau khi được Olivia Rodrigo sử dụng trong loạt bản hit dẫn đầu bảng xếp hạng. Olivia cũng dùng thứ âm thanh này để kể về những mối tình của tuổi trẻ, những sự bực tức, cay đắng về những mối tình không thành, và những gã đàn ông bội bạc một cách rất ấn tượng - bởi sự bạo liệt trong những ảnh hưởng rock rất phù hợp với tinh thần này.

PiaLinh cũng khai thác những cảm xúc tương tự như vậy. Cô vẫn còn mang sự tức giận với gã bạn trai tồi và “chúc” cho anh ta gặp phải những điều mà cô đã trải qua: “Vậy em sẽ chúc phúc cho anh ngày sau phải đau vì lỡ trao lòng tin như em đã từng/ Vậy em sẽ chúc phúc cho anh quẩn quanh trong những tình yêu không chân thành suốt cả đời anh”. Phần ca từ trẻ trung, bắt đúng mạch cảm xúc của gen Z là điểm mạnh của PiaLinh không chỉ ở Chúc phúc mà còn hiện diện xuyên suốt các sản phẩm từ trước đến nay của nữ ca sĩ.

Về phối khí, PiaLinh hợp tác với Duông - producer đã từng làm việc với Mỹ Anh trong EP phases of the moon phát hành đầu năm nay. Duông là cái tên mới với thị trường nhạc Việt nhưng cho thấy tư duy và sự chắc tay khá ấn tượng. Ở Chúc phúc, những âm thanh anh lựa chọn đều hiện đại, mang tinh thần US-UK bắt kịp trào lưu nhưng cũng không quá đại trà hay dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Điều đó đem lại cho Chúc phúc cá tính riêng trên thị trường.

Nỗ lực của PiaLinh

PiaLinh là một trong những nhân tố được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại Em xinh say Hi mùa đầu tiên bởi cũng có xuất thân từ Vietnam Idol như Lamoon và Muộii, lại được chú ý từ trước nhờ bản hit Nấu ăn cho em. Tuy nhiên, cuối cùng nữ ca sĩ lại không tham gia. Thay vào đó, cô nỗ lực thay đổi âm nhạc của bản thân và học thêm những kỹ năng mới.

Trước Chúc phúc, PiaLinh đã phát hành Đánh cắp trái tim với hình ảnh khác biệt hoàn toàn với cô trước đây. Không giống với những sáng tác dịu êm, nhẹ nhàng đơn giản trước đây, PiaLinh đặt bản thân vào một ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động và nữ ca sĩ cũng tham gia sâu vào mảng sản xuất âm nhạc, đưa ý tưởng cho nhiều âm thanh thú vị trong bài.

Không tham gia Em xinh say Hi, PiaLinh có thời gian để phát triển thêm về âm nhạc.

Tới Chúc Phúc, nữ ca sĩ tiếp tục thử sức mình với một thể loại mới mẻ với bản thân. Tất nhiên, màu sắc trẻ trung, tươi sáng vẫn được PiaLinh giữ vững qua loạt sáng tác. Nhưng thay vì phó mặc phần sản xuất cho ê kíp, cô cũng trực tiếp thực hiện và để màu sắc âm nhạc của mình được hiện lên rõ rệt hơn. Đánh cắp trái tim và Chúc Phúc được phối khí bởi 2 người khác nhau, nhưng vibe thanh xuân, tuổi trẻ rực rỡ vẫn được triển khai rất tốt. PiaLinh dù thử sức ở những âm thanh khác biệt nhưng thay vì lạc lối, cô lại ghi được dấu ấn đậm nét hơn về phong cách bản thân so với giai đoạn trước đó.

Bỏ lỡ Em xinh say Hi có thể khiến PiaLinh mất đi một cơ hội lớn. Nhưng với hành trình khám phá bản thân đạt hiệu quả tốt như Đánh cắp trái tim hay Chúc phúc, PiaLinh cũng có thể hài lòng về sự phát triển của mình. Chúc Phúc vừa theo trào lưu đang thịnh hành ở Vpop, vừa mở rộng nó theo một hướng khá đậm chất riêng. “Vũ trụ thanh xuân” của PiaLinh còn nhiều tiềm năng hơn nữa trong tương lai.