Phùng Khánh Linh chịu chơi

Phùng Khánh Linh tiếp tục khai thác một thế giới âm thanh mới trong single “Em đau”, tạo nên hướng đi khác biệt hẳn với các nghệ sĩ pop trong nước khác.

Phùng Khánh Linh, trong những năm gần đây, là một cái tên rất “chịu chơi” trong lứa nghệ sĩ pop cùng thời. Các sản phẩm âm nhạc của cô từ album yesteryear cho đến citopia hay single Ước anh tan nát con tim đều sử dụng ê kíp sản xuất, phối khí quốc tế. Phong cách âm nhạc mà Phùng Khánh Linh theo đuổi cũng luôn đi trước thị trường một bước. Cô phát hành album thuần pop yesteryear trước khi Vpop bước vào thời kỳ streaming người người ra album, nhà nhà làm EP. Cô ra mắt single city pop Căn gác mùa hè trước khi Mono phát hành Waiting for you mang khái niệm city pop phổ biến khắp thị trường nhạc Việt.

Chính bởi việc luôn đi trước, âm nhạc của Phùng Khánh Linh thường không nhận được sự đánh giá đúng mức và xứng đáng ở thời điểm ra mắt. Nhiều khán giả vẫn chỉ nhớ về Linh như một nữ ca sĩ one hit wonder với bản nhạc làm mưa làm gió Hôm nay tôi buồn đã phát hành từ 7 năm trước. Dẫu vậy, Phùng Khánh Linh không hề cho thấy dấu hiệu của việc sẽ quay lại với những sản phẩm âm nhạc an toàn, dễ nghe dễ cảm với đại chúng.

Ở single mới nhất Em đau, Phùng Khánh Linh tiếp tục thể hiện mức độ “chịu chơi” không có điểm dừng của mình khi khai thác một thể loại mới, rất ít gặp ở thị trường nhạc Việt: indie rock và dream pop.

Thể loại âm nhạc “độc lạ”

Em đau là sự kết hợp của của indie rock, dream pop và một chút ảnh hưởng của neo-psychedelia. Nếu nhìn vào thị trường indie ở nhạc Việt, các thể loại này đều đã được khai thác trước đây. Indie rock là thể loại được ưa chuộng với nhiều nhóm nhạc làm tốt như Mèow Lạc, Chú cá lơ, Những đứa trẻ,... Dream pop và thể loại gần gũi với nó là shoegaze cũng có đại diện tiêu biểu là ca sĩ Hồ Trâm Anh vẫn đã và đang hoạt động năng nổ. Psychedelia thì ít gặp hơn, nhưng cũng đã từng được sử dụng bởi nhóm nhạc indie nổi tiếng bậc nhất Việt Nam là Ngọt trong album phòng thu thứ 4 của nhóm là Gieo.

Tuy nhiên, khi kết hợp cả 3 thể loại này và lại đến từ một nghệ sĩ pop “chính thống” như Phùng Khánh Linh thì hầu như chưa từng xuất hiện trước đây. Trước Em đau, Phùng Khánh Linh đã phát hành single Ước anh tan nát con tim cũng sử dụng tới những ảnh hưởng của indie rock. Tuy nhiên, đó vẫn là một ca khúc dễ nghe với cấu trúc quen thuộc, bắt tai, các yếu tố rock được sử dụng chủ yếu nhằm khắc họa sự bùng nổ trong cảm xúc nội tâm thay vì thể hiện tham vọng mang tới những âm thanh mới mẻ.

Nhưng đến với Em đau, ê kíp sản xuất cho Phùng Khánh Linh đã đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới. Các âm thanh lạ lẫm như tiếng guitar dồn dập, tiếng synth đặc trưng thường hay thấy trong âm nhạc của Beach House hay Coteau Twins được đẩy vào ngay từ những giây đầu tiên tạo được ấn tượng mạnh với khán giả. Cách xử lý các nhạc cụ hòa trộn vào nhau tạo cảm giác mơ màng của dream pop cũng được ê kíp của Phùng Khánh Linh đảm bảo duy trì tốt từ đầu đến cuối.

Khi bài hát càng phát triển, các âm thanh của bài càng trở nên móp méo theo đúng ý đồ thể loại. Theo như ê kíp sản xuất chia sẻ, những tiếng guitar được làm méo bằng cách cho tiếng nhạc cụ chạy qua máy ghi băng thay vì sử dụng công nghệ phòng thu quá nhiều. Những chi tiết nhỏ đó cho thấy ê kíp đã rất kỹ lưỡng và chỉn chu trong việc tạo ra bầu không khí đúng chuẩn dream pop - thể loại thường bị công chúng nhạc Việt hiểu sai trong nhiều năm qua.

Phùng Khánh Linh kết hợp những thể loại hiếm gặp trên thị trường trong single Em đau.

Để bài hát đạt được độ sâu và đi tới tận cùng tham vọng, Phùng Khánh Linh còn mời Thành Luke góp một verse cho Em đau. Thành Luke vốn là thành viên của ban nhạc Cá Hồi Hoang - có thể coi là đại diện tiêu biểu, thành công bậc nhất của indie rock Việt trong 10 năm qua với hàng loạt album nổi bật cùng những show diễn quy tụ đông đảo khán giả.

Cả hai cũng từng kết hợp trong ca khúc Xúc cảm bộ máy - nằm trong album cuối cùng của Cá hồi hoang. Tham gia vào Em đau, ê kíp Phùng Khánh Linh tiếp tục khai thác hiệu quả chất giọng có phần thô ráp, trầy xước, không hoàn hảo của Thành, mang lại cho bài hát một bầu không khí đầy hoài niệm và nuối tiếc.

Khả năng sáng tác đáng nể của Phùng Khánh Linh

Trong những năm qua, Phùng Khánh Linh là một trong những nữ singer songwriter năng suất bậc nhất nhạc Việt. Cô phát hành được 2 album phòng thu chỉ trong vòng 3 năm với toàn bộ các ca khúc tự mình sáng tác. Các bài hát của cô cũng biến hóa trong nhiều thể loại, từ ballad trong Chỉ buồn hôm nay, Sao anh không hiểu cho tới dance pop ở Cô gái nhân ái, EDM của Thế giới không anh, và đặc biệt là cả một album Citopia theo đuổi trường phái city pop.

Cho tới Ước anh tan nát con tim và Em đau, Phùng Khánh Linh cũng cho thấy sự hòa hợp nhanh chóng của mình với indie rock. Bởi phần phối khí ở Em đau đã đủ phức tạp, nhiều lớp lang âm thanh, Linh để cho sáng tác của mình trở nên tối giản: Ca từ ngắn gọn súc tích, cấu trúc bài hát đơn giản, không đẩy quá nhiều cao trào. Cách sáng tác này tỏ ta hiệu quả, khiến cho bài hát dễ nghe, dễ cảm với cả khán giả đại chúng mà không làm mất đi sự tham vọng trong mặt sản xuất.

Phùng Khánh Linh khai thác hay sự đau đớn, giằng xé, buông xuôi chấp nhận sau khi chia tay.

Tuy đơn giản là vậy, nội dung bài hát Em đau không hề tỏ ra đơn điệu hay hời hợt. Phùng Khánh Linh khai thác hay tâm trạng của một cô gái sau khi kết thúc mối tình: đau khổ, giằng xé trong những ký ức cũ, sự từ chối chấp nhận thực tại, khao khát nối lại cuộc tình dang dở, nhưng đến cuối vẫn là sự buông xuôi chấp nhận.

Nội dung của Em đau tất nhiên không quá sâu sắc, cũng không quá phức tạp, nhưng diễn tiến tâm trạng hợp lý và ăn nhập hoàn hảo với phần âm nhạc đầy méo mó và trầy xước của bản phối. Thông điệp chấp nhận và sẵn sàng bày tỏ nỗi đau bên trong mình một cách chân thực, không tô vẽ, không đổ lỗi trong bài cũng rất văn minh, phù hợp với xu hướng sáng tác hiện đại.

Ở Ước anh tan nát con tim, Phùng Khánh Linh đã thể hiện được giọng hát tốt của mình trong việc tạo cao trào. Đến với Em đau, cô lại tỏ ra tiết chế, dường như không cố gắng tạo ra một khoảnh khắc nào quá bùng nổ trong mặt vocal. Thay vào đó, cô tập trung khắc họa sự tha thiết, mềm mại và để cho phần âm nhạc lên tiếng thay cho nỗi lòng mình. Nhưng không vì thế mà phần vocal production của bài trở nên đơn giản. Việc kết hợp với giọng ca của Thành Luke để tạo nên phần bè độc đáo cho verse 2 của bài được làm khá công phu, vừa khiến cho 2 phần của bài khác hẳn nhau, vừa thể hiện được nội tâm giằng xé của nhân vật trong bài hiệu quả.

Sử dụng thể loại quá độc lạ, vừa mới mẻ vừa phần nào khó nghe với đại chúng, việc Em đau có khả năng trở thành một bản hit lớn bùng nổ là rất khó khăn. Tuy nhiên, với những tín hiệu tốt từ single Ước anh tan nát con tim, Phùng Khánh Linh cho thấy cô vẫn chinh phục được một nhóm người nghe nhất định. Sở hữu chất lượng rất tốt, sản xuất công phu, Em đau vẫn có chỗ đứng riêng và được dự đoán sẽ nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.