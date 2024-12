Binz không còn là 'BigCityBoi'

Kể từ EP "Đan Xinh In Love" cho đến "Keep Cầm Ca", Binz đã thay đổi phong cách âm nhạc ăn chơi mà khán giả đại chúng quen thuộc ở anh.

Anh trai vượt ngàn chông gai đã làm thay đổi cái nhìn của của khán giả đại chúng dành cho Binz. Từ sau bản hit Big city boi, người nghe đều ấn tượng với một chàng rapper ăn chơi, sát gái và thường rap những ca từ không mấy nghiêm túc. Tuy nhiên, qua từng công diễn trong chương trình, từ Tỉnh thức sau giấc ngủ đông rồi Dẫu có lỗi lầm, Đào Liễu, If, Binz dần dần chứng minh được khả năng viết lyrics sâu sắc và ấn tượng của mình, khiến những người từng chứng kiến Binz từ thời underground thấy lại hình ảnh một lyrical rapper ngày nào.

Thực tế, từ EP Đan Xinh In Love phát hành năm 2023, Binz đã muốn trở lại với danh hiệu “Xuân Diệu của Rap Việt” mà người hâm mộ từng đặt cho anh ngày nào. Anh cho thấy BigCityBoi hay Gene chỉ là một giai đoạn, còn rap love vẫn là chủ đề sở trường của mình.

Trở lại trong năm 2024 với EP Keep Cầm Ca, Binz tiếp tục khai thác sâu hơn vào bản thể nhạc tình của mình. Và trong địa hạt nhạc Việt, ít có thể loại nào tình hơn bolero - chất liệu được Binz khai thác trong EP lần này.

Sự kết hợp với bolero

Năm ca khúc trong EP Keep Cầm Ca đều được phát triển từ các bản nhạc bolero nổi tiếng của nhạc Việt: Hồn lỡ sa vào phát triển từ Về đâu mái tóc người thương; Chưa yêu lần nao sử dụng đoạn điệp khúc kinh điển của Duyên Phận; Đêm vũ trường xây dựng từ bản bolero cùng tên; Duyên kiếp cầm ca khai thác câu chuyện trong bản nhạc Tình đời; Rượu độc thì lấy ý từ Túy ca. Các bản bolero này đều đã nằm lòng trong nhiều thế hệ yêu nhạc, một khi giai điệu cất lên thì sẽ có rất nhiều người thuộc và hát theo.

Đặc điểm chung của các ca khúc bolero nói chung và các bản nhạc được Binz sử dụng trong EP Keep Cầm Ca nói riêng là sự buồn bã, thê lương. Sự buồn bã thể hiện trong cả mặt ca từ với những câu chuyện tình không thành, giai điệu tình cảm, nhịp điệu chậm, phần phối khí sử dụng chất liệu dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, Binz và ê kíp sản xuất chủ yếu khai thác yếu tố giai điệu của các bài hát nổi tiếng này, và họ sáng tạo mạnh mẽ nhất trong mặt âm thanh.

Đảm nhận khâu sản xuất chính của EP này producer giàu kinh nghiệm trong mảng nhạc EDM ở Việt Nam là Triple D, anh thực hiện chính 4/5 bài hát. Producer trẻ xuất hiện trong các sản phẩm của SpaceSpeakers thời gian gần đây là Kriss Ngo thực hiện một ca khúc là Chưa yêu lần nao. Có thể thấy rõ, Chưa yêu lần nao được khai thác theo hướng pop hơn hẳn, với một giọng nữ thể hiện phân đoạn điệp khúc, bassline cũng được làm nhẹ nhàng hơn, có phần giống với Big City Boi của nam rapper. Còn ở 4 ca khúc do Triple D đảm nhiệm, yếu tố điện tử được sử dụng khá mạnh mẽ, bass dày, đôi khi đè lấp giọng của Binz.

Binz sử dụng nhiều yếu tố điện tử để kết hợp với bolero trong EP Keep cầm ca.

Cách Binz khai thác chủ đề trong các ca khúc chủ yếu dựa trên lời của các ca khúc gốc. Chưa yêu lần nao hay Đêm vũ trường tiếp tục là phong cách tán tỉnh có phần “hư hỏng” khán giả đã từng quen thuộc ở nam rapper, Hồn lỡ sa vào khai thác khoảnh khắc lần đầu gặp được người mình yêu. Các ca khúc này đều sử dụng đoạn chorus nổi bật nhất của các bản nhạc gốc để tạo ra sự bắt tai, thu hút khán giả ngay từ những lần nghe đầu tiên.

Ca khúc khai thác chất lyrical rapper nhiều nhất của Binz, cũng là ca khúc thể hiện nhiều tham vọng nhất trong EP lần này, là Duyên kiếp cầm ca. Ở đây, Binz khai thác khía cạnh góc khuất sau sân khấu của người nghệ sĩ. Chủ đề này trong những năm gần đây ở địa hạt pop đại chúng cũng bắt đầu được chú ý, với những ca khúc như Dưới ánh đèn sân khấu của Hứa Kim Tuyền hay Đằng sau sân khấu của Phùng Khánh Linh. Các ca khúc này tạo được nhiều sự đồng cảm nơi khán giả và đều được đón nhận tích cực.

Với cương vị một rapper, Binz khai thác trực diện, thẳng thắn hơn và nói nhiều về nỗi đau của mình hơn: “Họ rất thích truyền tai nhau/Về quá khứ của anh/Như họ biết anh từ lâu”, “Anh đổi hết để lấy danh vọng/ Giờ này nhìn quanh đâu ai/ Hào quang kia khiến anh thấy/ Mình đáng thương hại”. Cách viết lời nhiều cảm xúc như ở đây chính là một góc nhìn khác về nam rapper, và giúp anh được đánh giá cao.

Binz còn nhiều hạn chế

Trong một EP 5 bài hát, Binz và ê kíp cho thấy mình còn khá an toàn khi khai thác cả 5 bản bolero nổi tiếng theo cùng một cách: phát triển thêm phần rap cho bài dựa trên nội dung của bài hát gốc, sử dụng đoạn chorus của bản gốc để làm hook. Có khi anh sử dụng đoạn chorus đó rất dài, chiếm đến gần phân nửa thời lượng bài hát như ở Chưa yêu lần nao, khiến cho sự sáng tạo ở đây không được thể hiện rõ nét.

Cách làm nhạc này khá giống với khi Binz còn đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi các tiết mục của chương trình phần lớn là dựng lại từ các bản hit cũ, các anh tài sẽ viết thêm phần mở rộng để sáng tạo thêm cho bài. Tuy nhiên, trong chương trình thì yếu tố tôn trọng bản gốc sẽ được đánh giá cao, còn đối với các sản phẩm phát hành ra thị trường, việc để bản gốc chiếm thời lượng quá dài sẽ làm mất đi tính cá nhân, sáng tạo của nghệ sĩ chính.

Rõ ràng, trong một số ca khúc, Triple D là người nổi bật nhất với các âm thanh điện tử mạnh mẽ, tiếp đến là các đoạn hook bolero. Phân đoạn rap của Binz như là thứ thêm vào, là một “X-part” thay vì là chủ thể chính.

Đôi khi, Binz trở nên mờ nhạt trong chính EP của mình.

Cách viết lời rap mới của Binz cũng không thực sự mượt mà với bản gốc, khi anh sử dụng rất nhiều tiếng Anh, nhất là ở trong ca khúc Đêm vũ trường “Bạn em là single mommy/ Be a strong woman never easy”, hay ở Rượu độc “Spacebois in da building/Yea we’re at it again/All we do is win/No matter what như TPain”. Với đặc trưng phần lời gần gũi, bình dị của bolero, khi gắn với việc sử dụng nhiều tiếng Anh, và ở trong những trường hợp cũng không thực sự cần thiết như ở đây, tạo ra sự một sự chênh lệch về mặt cảm xúc cho người nghe.

Keep Cầm Ca vẫn là một sáng tạo của Binz, và anh cho khán giả thấy được những góc nhìn âm nhạc khác biệt của mình. Tuy nhiên, để nói đây là một sản phẩm rất ấn tượng, đánh dấu một hướng đi âm nhạc mới cho Binz thì chưa phải, khi nó còn chịu ảnh hưởng bởi cách làm nhạc từ gameshow khá nhiều.