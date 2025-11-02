J.ADE đã chọn được công thức cho mình

Sau thành công của “Câu trả lời”, J.ADE - học trò của nhạc sĩ Thanh Bùi - trở lại với một single mới, áp dụng đúng công thức của sản phẩm đã giúp tên tuổi của cô bứt lên.

Sau 10 năm từ thành công của Vietnam Idol 2015, J.ADE chính thức chào sân Vpop bằng album 12 bài hát mang tên Continuum. Trước đó, nữ ca sĩ đã dành thời gian để theo học thầy Thanh Bùi từ những kiến thức thanh nhạc cơ bản nhất cho đến những kỹ năng bổ trợ thêm cho công việc sáng tác. 12 track trong album đầu tay đều do chính nữ ca sĩ đích thân chấp bút, bởi vậy nên nó phù hợp, “đo ni đóng giày” theo giọng ca nội lực của J.ADE.

Đi qua 12 track của Continuum, J.ADE thử sức với nhiều cách phối khí khác nhau. Dẫu cùng trên nền những sáng tác thiên về ballad, có những bài J.ADE phối chủ yếu với piano, có những bài được dẫn dắt bằng guitar, hay có những bài thậm chí còn chuyển hẳn sang bầu không khí của pop rock thú vị. Điều này vừa mang lại trải nghiệm đa dạng cho người nghe thưởng thức album, vừa như một bước “thăm dò” với thị trường để tìm hiểu rằng đâu mới là phong cách âm nhạc được khán giả ưa chuộng nhất.

Những “toan tính” của thầy trò Thanh Bùi đã thực sự thu được trái ngọt khi bài hát Câu trả lời bứt lên khỏi mặt bằng chung của album, trở thành ca khúc được ưa chuộng nhất của J.ADE, giúp tên tuổi của nữ ca sĩ được chú ý sau 10 năm bền bỉ làm nghề. Không bỏ lỡ cơ hội, J.ADE tiếp nối thành công đã đạt được bằng việc phát hành single Lưới tình.

Công thức phù hợp nhất

Như đã nói trước đó, mặc dù cùng được xây dựng trên nền tảng ballad, mỗi ca khúc mà J.ADE phát hành trong album đầu tay lại có hướng đi khác nhau. Ở ca khúc Câu trả lời, ê kíp sản xuất cho nữ ca sĩ sử dụng âm thanh chính là tiếng piano, tuy nhiên có chủ động nhấn nhá thêm một chút tiết tấu rải đều xuyên suốt bài để khiến bài hát không quá lê thê, thay vào đó là mang thêm một chút yếu tố hiện đại. Bài hát cũng được đẩy cao trào dần dần về phía cuối, đạt đến sự bùng nổ ở nốt cao mạnh mẽ cuối đoạn bridge, và sau đó là đoạn outro với những cú phiêu ấn tượng.

J.ADE áp dụng công thức đã thành công từ Câu trả lời cho single Lưới tình.

Ở Lưới tình, J.ADE vẫn tuân thủ rất chặt chẽ cấu trúc cô từng thực hiện ở Câu trả lời. Producer cho ca khúc tiếp tục là Benjamin James - nhà sản xuất chắc tay đã thực hiện album Continuum cho cô cũng như những sản phẩm chất lượng khác của Vpop như Silence của Vũ Thảo My, Chỉ cần có nhau của Vũ Cát Tường,... Lưới tình vẫn mang những giai điệu êm đềm của ballad, sử dụng piano xuyên suốt. Bài hát được làm rất nhẹ nhàng ở verse 1, bắt đầu được đẩy thêm tiết tấu từ verse 2 và càng lúc càng mạnh mẽ về sau.

Một chút khác biệt của Lưới tình so với Câu trả lời nằm ở việc J.ADE không đẩy cao trào ở bridge nữa mà đặt những nốt cao nhất ở outro. Điều này là hợp lý bởi đoạn chorus của bài đã rất mạnh mẽ, căng tràn, vậy nên lựa chọn đặt bridge thật nhẹ nhàng ở giữa để tạo đà cho outro là một nước đi thông minh.

Dẫu cho Lưới tình có rất nhiều điểm giống với Câu trả lời, nhưng thực tế nó không làm cho âm nhạc của J.ADE nhàm chán. Trên thị trường hiện nay, những ca sĩ thuộc trường phái vocalist đang ngày càng ít. Những vocalist lại tự sáng tác chuẩn chỉ, đo ni đóng giày theo giọng hát của mình lại càng ít hơn nữa. Các nghệ sĩ hiện nay phần lớn đều theo đuổi những trào lưu đang thịnh hành là R&B, hiphop hay y2k để dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ. Bởi vậy, hướng đi ballad khoe trọn giọng hát nội lực như ở Câu trả lời hay Lưới tình lại là một phong cách có phần khác biệt, tạo được “thị trường ngách” cho J.ADE. Đặc biệt, với sự giúp sức của người thầy Thanh Bùi giàu kinh nghiệm, các bản thu của J.ADE cũng thuộc dạng trau chuốt, kỹ lưỡng bậc nhất trong giới vocalist hiện nay.

Tiềm năng của J.ADE

Từng chia sẻ rằng phải tự mày mò học sáng tác vì không có kinh phí để mua bài hát từ những nhạc sĩ tên tuổi, giờ đây J.ADE đã sở hữu kỹ năng khá chắc tay. 12 bài trong album Continuum không hẳn quá bứt phá, độc đáo trên thị trường, nhưng chúng sở hữu chất lượng ổn, dễ nghe, đồng đều nhau. Đặc biệt, khả năng viết lời của J.ADE được khán giả ghi nhận trong ca khúc Câu trả lời khi phần chorus của bài đã tạo nên xu hướng trên mạng xã hội.

Trong Lưới tình, những điểm mạnh về mặt sáng tác của J.ADE vẫn được duy trì. Trên nền những giai điệu dễ nghe, dễ nhớ, J.ADE viết về khoảnh khắc cô vùng vẫy cố thoát khỏi “lưới tình”, một mối quan hệ khiến cô u mê nhưng không đem lại kết quả tốt đẹp: “Em ước gì mình dám nói/ Để em được thương được yêu một cách tự do/Bây giờ vụt mất vì anh đã có người anh thương”, “Lòng tham em muốn chỉ em bên người/ Để em được thấy anh đang nói cười/ Nhưng nhân vật chính có phải là em đâu”.

Khả năng sáng tác của J.ADE ngày càng hoàn thiện, bên cạnh thế mạnh là giọng ca nội lực.

Giọng hát của J.ADE tiếp tục là một điểm cộng. Trong khi trào lưu vocalist của Vpop đang đi xuống, rất ít những giọng ca nữ có nội lực trên thị trường, thì J.ADE có thể coi như một "của lạ". Cô sở hữu những nốt belting rất mạnh, căng hết quãng giọng, đôi khi hơi nghẹt lại để tạo cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại không mang lại cảm giác “khoe khoang” quá mức, bởi cô biết cách tiết chế để đặt những nốt cao chỉ ở một số thời điểm đắt giá. Khi cần, J.ADE vẫn hát nhẹ nhàng, airy được nhờ sở hữu nền tảng kỹ thuật vững vào với 10 năm theo học thầy Thanh Bùi.

Trong thị trường đang chuộng những cá tính mới lạ, trẻ trung, thật không dễ để một vocalist như J.ADE tìm ra được công thức thành công. Với single Lưới tình, J.ADE cho thấy nữ ca sĩ vẫn kiên định với thứ âm nhạc mà bản thân làm tốt nhất, không cố chạy theo trào lưu, nhưng vẫn có sự lắng nghe thị trường để dung hòa cá tính của mình với sở thích của khán giả.