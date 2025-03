Thanh Bùi đã đúng

Với sự giúp sức của Thanh Bùi, Á quân Việt Nam Idol 2015 trở lại với âm nhạc bằng một album do cô tự tay sáng tác, cho thấy sự trỗi dậy của lứa vocalist thế hệ mới.

Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ thường gắn liền với trường phái vocalist đã có nhiều sự thay đổi đáng tích cực để thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Khi giọng hát không còn là yếu tố tiên quyết nữa, các nghệ sĩ gen Z đang thống lĩnh thị trường như tlinh, Wren Evans hay Dương Domic đều biết cách thu hút khán giả bằng sự đa tài vừa hát vừa sáng tác vừa tham gia sản xuất, cũng như tạo được dấu ấn, phong cách riêng không chỉ ở âm nhạc mà còn ở ngoại hình hay thời trang.

Trong năm 2024 vừa qua, lần lượt từng vocalist trẻ cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn của mình bằng việc tham gia sâu vào quá trình sáng tác, sản xuất chứ không chỉ hát thật tốt nữa. Cam’on của Orange bao gồm toàn bộ các sáng tác của chính nữ ca sĩ, hay 1.0 của Vũ Thảo My được xây dựng trên bầu không khí funk/R&B thập niên 90s mà nữ ca sĩ kiên định theo đuổi bấy lâu nay là minh chứng rõ rệt nhất cho sự biến chuyển này.

Tháng 2 năm nay, một vocalist khác là J.ADE cũng chính thức phát hành album đầu tiên sau gần 10 năm trở thành Á quân của Việt Nam Idol, và cô cũng tiếp bước của những vocalist trẻ khác khi tham gia sáng tác toàn bộ 12 ca khúc.

Dấu ấn của Thanh Bùi

Hầu hết sáng tác trong album đầu tay Continuum của J.ADE là các bản ballad. Đây không phải là thể loại quá mới mẻ hay đặc biệt, nhưng nó an toàn để giới thiệu J.ADE đến với công chúng. Ngoài ra, ballad cũng là thể loại phù hợp để J.ADE có thể triển khai các sáng tác về tình yêu. Các bài hát trong album mang màu sắc buồn bã về cuộc tình không thành, nỗi buồn của sự cô đơn,... và được trình bày ở tempo chậm rãi, êm đềm xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Để có thể sáng tác được toàn bộ các ca khúc trong album này, J.ADE chia sẻ cô đã dành 10 năm kể từ sau Việt Nam Idol 2015 để theo học nhạc sĩ Thanh Bùi từ những điều cơ bản nhất. Nhạc sĩ Thanh Bùi chỉ dẫn cho nữ ca sĩ từng bước từ kỹ năng thanh nhạc, chơi nhạc cụ, sáng tác, đến thời điểm chín muồi J.ADE mới chính thức “xuất đạo”. Dẫu chưa thực sự đột phá, nhưng cả 12 bài trong album được viết khá đều tay, không có khoảnh khắc nào tạo cảm giác quá hụt hơi so với tổng thể.

Cũng bởi là học trò “ruột” của Thanh Bùi trong suốt 10 năm, không khó để nhận thấy “hình bóng” của nam nhạc sĩ xuyên suốt album Continuum của J.ADE. Đôi khi, cô cài cắm lyrics tiếng Anh vào trong các ca khúc mười hai giờ đêm, I’m not her, I wish,... Các sáng tác của J.ADE cũng mang đậm hơi hướm US-UK giống với người thầy của mình.

J.ADE và thầy Thanh Bùi có rất nhiều điểm tương đồng trong âm nhạc.

Đặc biệt, một yếu tố mà ít người để ý trong album Continuum là J.ADE cũng rất quan tâm đến yếu tố hậu kỳ giống như Thanh Bùi. Thời điểm mới trở về Việt Nam, các sản phẩm âm nhạc của Thanh Bùi tạo ra dấu ấn khá riêng biệt bởi nó mang hơi thở khác biệt với các sản phẩm khác tại thị trường. Một phần là bởi cách sáng tác của anh khác với các nhạc sĩ trong nước, mà một phần khác là bởi Thanh Bùi rất chú trọng vào khâu sản xuất, mix master. Các sản phẩm của anh khi đó nghe mượt mà, tách bạch các nhạc cụ và được tính toán, xử lý cẩn thận giống với tiêu chuẩn sản xuất nhạc quốc tế. Chính vì vậy, dù chỉ là cái tên mới, nhưng Thanh Bùi khi đó đã được nhiều ca sĩ chọn mặt gửi vàng để hợp tác cùng.

Album đầu tay của J.ADE cũng làm điều tương tự. Album có sự tham gia sản xuất và hậu kỳ của Benjamin James, một kỹ sư âm thanh có tiếng đã tham gia vào hàng loạt những sản phẩm chất lượng của nhạc Việt như album Mối Lương Duyên của Saigon Soul Revival, single Silence của Vũ Thảo My, Chỉ cần có nhau của Vũ Cát Tường,... Với sự tham gia của Benjamin, các ca khúc trong album được trau chuốt rất đẹp, sạch sẽ, tiếng vocal của J.ADE hay tiếng nhạc cụ được làm hòa quyện rất mượt mà, đảm bảo trải nghiệm nghe xuyên suốt từ đầu đến cuối là rất ổn.

Bên cạnh các bản ballad, Continuum vẫn có một số ca khúc với phong cách khác để thay đổi nhịp độ album, tránh bị nhàm chán, đều đều. Mine mang màu sắc pop rock thập niên 2000 tương tự như Since you been gone của Kelly Clarkson hay gần đây có Olivia Rodrigo đưa dòng nhạc này trở thành trào lưu trở lại. Liar được đưa thêm vài yếu tố của funk để tăng sự hấp dẫn cho bài.

Đặc biệt, Câu trả lời là ca khúc được khán giả chú ý nhất trong album nhờ việc J.ADE đã bứt phá trong mặt viết lời để tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho bài. Những dòng lyrics “Thuê bao quý khách/ Mang anh xa cách/ Google không cho em biết/ Tìm anh lại da diết” đang khá nổi tiếng trên các nền tảng video ngắn nhờ sự vừa lạ vừa thú vị, chứng minh hướng đi tự sáng tác của J.ADE đã có kết quả khả quan.

Sự cố gắng bền bỉ của J.ADE

Vào thời điểm J.ADE thi Việt Nam Idol 2015, cô được đánh giá rất cao về chất giọng nội lực đầy sức mạnh. Cô vượt qua nhiều cái tên sáng giá, trong đó có ca sĩ Hà Nhi, để tiến vào đêm chung kết, tuy nhiên lại để thua Trọng Hiếu - một ca sĩ có ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng trình diễn vượt trội. Điều đó giống như một sự báo hiệu cho thời thế của các vocalist thuần túy như J.ADE giai đoạn đó không còn kéo dài quá lâu nữa.

Trong suốt thời gian ở ẩn rèn luyện kỹ năng, J.ADE hầu như không phát hành sản phẩm âm nhạc nào, cô chỉ thỉnh thoảng đi biểu diễn ở vài sân khấu nhỏ. Cuộc sống của J.ADE không quá dư dả, cô chia sẻ cần phải đi dạy thanh nhạc để trang trải cuộc sống. Ngay cả việc tự sáng tác toàn bộ album cũng là bởi cô không chi trả được chi phí mua bài từ các nhạc sĩ khác nên phải tự học cách làm. Để có thể ra mắt được album Continuum là sự nỗ lực, bền bỉ suốt một thời gian dài của nữ ca sĩ.

J.ADE nỗ lực học hỏi thêm các kỹ năng chơi nhạc cu, sáng tác để có thể trở lại với âm nhạc một cách chỉn chu nhất.

Nghe phần trình diễn giọng hát của J.ADE trong album đầu tay, người nghe vẫn thấy được sự nội lực của cô gái Bích Ngọc Việt Nam Idol năm nào. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ đó được trau chuốt, mài dũa rất cẩn thận để điều tiết nhịp độ cho từng bài, chỉ lựa chọn bung lực vào khoảnh khắc đắt giá nhất. Các nốt trung và trầm cũng được nữ ca sĩ đầu tư, cho thấy sự tiến bộ lớn so với giai đoạn trước đây, có nhiều pha xử lý đắt giá và đa dạng như cách cô xử lý đoạn kết của Câu trả lời rất mạnh mẽ, nhưng ở mười hai giờ đêm lại nhẹ nhàng, khắc khoải.

Âm nhạc trong album Continuum không quá hiện đại, theo đuổi những trào lưu đang thịnh hành trong nước hay quốc tế, nhưng cũng không tỏ ra quá cũ kỹ hay lỗi thời. Góp công lớn vào điều đó, ngoài những bản phối chất lượng của Benjamin James, thì đến từ chính khả năng xử lý bài của J.ADE. Cô không quên bản chất một vocalist của mình, nhưng biết cân đo đong đếm phù hợp để các bài đều dễ nghe, dễ tiếp cận với đại chúng mà không tạo cảm giác trưng trổ quá nhiều. Đó cũng là cách mà Orange cũng như Vũ Thảo My đã từng làm trong năm 2024 để có thể đến gần với khán giả hơn.

Ở ẩn quá lâu sau khi ra mắt công chúng, sự quay trở lại của J.ADE lần này là rất đáng khen, khi cô mặc dù không làm âm nhạc quá hiện đại, nhưng cũng phần nào bắt kịp được thị trường, có những ca khúc tạo được sự chú ý. Continuum là một album không quá xuất sắc, nhưng dễ nghe dễ cảm và xây dựng được chân dung cho J.ADE tương đối rõ nét.