Không ngờ về Juky San

Ở album đầu tay sau 5 năm chính thức bước chân vào thị trường âm nhạc, Juky San lựa chọn thể hiện toàn bộ các ca khúc do cô chấp bút, và đem lại hiệu quả tích cực.

Bắt đầu được biết từ những bản cover được đăng tải trên mạng, đặc biệt là cột mốc The Voice 2019 sau đó khiến tên tuổi Juky San được lan tỏa rộng rãi, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1998 chỉ chính thức ra mắt công chúng với sản phẩm đầu tiên Phải chăng em đã yêu phát hành năm 2021. Đây cũng được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Juky, đồng thời Phải chăng em đã yêu cũng là bản hit đáng chú ý của Vpop trong năm đó.

Có bước đà có thể xem là vững chắc, những tưởng sự nghiệp của Juky San sẽ ngày càng bùng nổ. Tuy nhiên, sau bản hit đầu tay, sự nghiệp của nữ ca sĩ có phần trầm lắng. Cô loay hoay trong nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau mà không có cái nào lặp lại được thành công của Phải chăng em đã yêu. Thậm chí, cô còn phát hành một EP cover nhạc xưa với các bản phối cổ điển, nhưng cũng không nhận được sự chú ý như những bản cover nhạc Hoa trước đây.

Em xinh say "Hi" giúp cho Juky San có cú bật trở lại trong sự nghiệp.

Phải tới khi tham gia Em xinh say “Hi”, tên tuổi của Juky San mới được hâm nóng trở lại. Trong chương trình, cô được khán giả cũng như các đồng nghiệp đánh giá rất cao nhờ khả năng hát, nhảy ổn cùng sự chăm chỉ, hết mình trong từng tiết mục. Chính vì thế, khi bị loại bởi có số phiếu bầu từ khán giả trong trường quay thấp ở Live Stage 4, cô đã được chính các Em xinh chọn để được hồi sinh, quay lại ở Vòng chung kết. Nhờ bước ngoặt đó, cô đã có cơ hội biểu diễn Người đầu tiên trên sân khấu Em xinh say “Hi”, tạo bước đệm để ca khúc viral, trở thành bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của Juky.

Rõ ràng, khả năng của Juky San vẫn còn đó, thứ cô cần là một định hướng đúng đắn, phù hợp, xuyên suốt. Thừa thắng xông lên sau thành công của Người đầu tiên, album Đẫm tình là bước đi tiếp theo cho thấy Juky San đã thực sự tìm được lựa chọn thích hợp cho sự nghiệp của mình.

Khả năng sáng tác đáng nể

Người đầu tiên có thể xem là một trong những ca khúc ra mắt của Juky San với vai trò một singer-songwriter. Trước đây, nữ ca sĩ cũng đã có ca khúc được credit với vai trò sáng tác như single Lao vào phát hành năm 2024, tuy nhiên nó không để lại dấu ấn cả về mặt truyền thông và chất lượng. Ngoài ra, các ca khúc khác của cô đều là đặt hàng từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Dẫu là một trong những bản nhạc đầu tiên cô chấp bút được ra mắt, Người đầu tiên được đánh giá khá cao trong cả mặt giai điệu cũng như ca từ. Ca khúc được cô chia sẻ rằng lấy cảm hứng khi cô đang ở hành lang của bệnh viện, chứng kiến hình ảnh một người phụ nữ đang đau khổ khi mất đi người chồng của mình. Nữ ca sĩ lựa được những ý tứ hay và không quá cũ kỹ khi mô tả tình yêu sâu đậm “Là người đầu tiên cầm tay/Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này”, “Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn/Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng”, hay cả việc khắc họa sự đau khổ khi chia xa “Chẳng còn người luôn cạnh bên/Chẳng còn người trao em tay ấm môi mềm”, “Hay là em đi theo anh đến nơi/Nơi mà ta không chia đôi quãng đời”. Từ cách lựa chọn từ ngữ cho tới gieo vần đều cho thấy sự sắc sảo, chắc tay rất ít gặp ở những ca sĩ mới bắt đầu sáng tác.

Juky San gây bất ngờ lớn với 11 ca khúc tự sáng tác có chất lượng cao.

Juky San chứng minh mình không chỉ “”ăn may” có được một sáng tác tốt như Người đầu tiên, mà cả 11 ca khúc trong album Đẫm tình đều có chất lượng cao. Đáng ngạc nhiên hơn là trong cả 11 bài thì gần như Juky San là người đứng tên duy nhất ở vai trò songwriter (ngoại trừ một số bài kết hợp với các rapper khác thì họ tự viết verse rap của mình), không có bất kỳ một cái tên nào có kinh nghiệm hơn hỗ trợ. Trước Juky cũng có một số em xinh khác phát hành sản phẩm như Mỹ Mỹ, Lyhan hay Maiquinn, tuy nhiên hoặc là không dùng toàn bộ các sáng tác của bản thân, hoặc là chỉ ra mắt một EP có số lượng bài ít. Việc Juky San dám ra mắt toàn bộ các ca khúc do mình chấp bút có thể coi là liều lĩnh, nhưng đồng thời cũng cho thấy khả năng phát triển rất đáng nể của cô - từ một ca sĩ cover cho đến một singer-songwriter chắc tay như hiện tại.

Bên cạnh Người đầu tiên, các ca khúc còn lại của album không những có ca từ chắt lọc sắc sảo, mà còn phục vụ chung cho concept quyến rũ, bí ẩn rất tốt. Các bài hát trong album Đẫm tình - giống như tên gọi - đều thể hiện những mong muốn, khao khát tình yêu tràn ngập. Cô không ngại ngần thể hiện rõ ràng những cảm xúc của mình “Mẹ ơi con lại động lòng, và để trái tim tung tăng nhảy múa” (Lại động lòng), đôi khi còn rất táo bạo “Dầu thơm lênh láng/Bao mê say hiến dâng cho chàng” (Ta cùng nhau quên niềm đau), “Chúng ta chẳng thể giấu khi tình ướt đẫm dâng trào trong ánh mắt nhau/Chúng ta chẳng thể giấu khi mà vô thức đan vào tay nhau rất lâu” (Chúng ta chẳng thế giấu).

Phần lớn ca khúc trong album đều được viết với giai điệu nhiều tiết tấu, ngắn gọn phù hợp với một album có âm thanh dance pop là chủ đạo. Tuy nhiên, khi cần tới những khoảnh khắc mềm mại hơn, Juky San cho thấy bản thân mình vẫn đáp ứng được tốt yêu cầu này trong mặt sáng tác, khi cô chuyển sang điệu bossa đầy mê hoặc trong Chờ đợi, hay viết những ca từ có phần sâu sắc, nhiều cảm xúc hơn ở Em đồng ý “Lời nói chia tay người thốt ra ngay/Tình đã thôi say, gượng ép không hay”, ‘Người thấy tương lai nặng gánh trên vai/Giờ có thêm ai thì sẽ thêm sai”.

Các ca khúc của Juky San nổi bật với phần ca từ trau chuốt, nhưng vẫn đảm bảo sự gãy gọn cho thể loại dance pop.

Dẫu có nhiều đột phá ở kỹ năng sáng tác, Juky San cũng không bỏ quên giọng hát. Vốn nổi lên nhờ chất giọng mỏng nhẹ, êm ái, dễ chịu, Juky San khai thác tốt chất liệu này trong album Đẫm tình, tuy nhiên được tiếp thêm sự trưởng thành, quyến rũ của một cô gái đã đi qua nhiều mối tình để thể hiện các ca khúc một cách trọn vẹn. Ở những ca khúc có tiết tấu vừa phải như Thấm tình hay Tình yêu rõ ràng không làm khó được Juky, Em đồng ý cũng là một bản ballad mà Juky thể hiện rất tốt. Nhưng đặc biệt hơn, ở những ca khúc nhip nhanh như Ta cùng nhau quên niềm đau, hay có giai điệu trúc trắc như Chờ đợi, Juky cũng cho thấy khả năng xử lý nhiều tiến bộ. Cô có thể hát lướt nhẹ nhàng để đảm bảo tiêu chuẩn của một bản nhạc dance pop, nhưng vẫn có thể hát rõ lời, rõ ràng. Không có ca khúc nào quá thách thức quãng giọng, nhưng Juky San thể hiện giọng hát một cách phù hợp với concept mà album đề ra - một tiêu chuẩn vocal mới để thích ứng với thị trường hiện tại.

Sự góp sức của ê-kíp chất lượng

Ờ Đẫm tình, Juky San làm việc với 2 producer chính là 2pillz và KADO. Ngoài ra, có thêm Pixel Neko tham gia cùng trong ca khúc Hoa đã có chủ cũng như NEWL hỗ trợ thực hiện Người đầu tiên. Đây đều là những producer đã có kinh nghiệm cũng như vài bản hit trên thị trường, đặc biệt 2pillz đang là producer rất được săn đón hiện nay, sau một năm thành công rực rỡ với album solo Pillzcasso cũng như tham gia trong Giai nhân của Văn Mai Hương.

Sự xuất hiện của 2pillz mang đến cho Đẫm tình những âm thanh rất đặc trưng của producer này, đó là afrobeats. Gần như một nửa album đầu tay của Juky San sử dụng những ảnh hưởng khác nhau của afro, góp phần tạo nên sự thống nhất xuyên suốt các track. Hơn nữa, chất liệu afro cũng rất phù hợp với concept album, vì thế nên dẫu cho cách sản xuất có phần hơi lặp đi lặp lại nhưng vẫn không phải là điểm trừ quá lớn.

Liu Grace là một trong những khách mời trong album đầu tay của Juky San, đóng góp 1 verse chất lượng.

Trong khi đó, KADO với thế mạnh R&B mang đến cho Đẫm tình những bản phối có phần mềm mại và quyến rũ hơn. Cả hai cũng đã từng hợp tác trong chương trình Em xinh say Hi nên cho thấy khả năng làm việc ăn ý. Pixel Neko - producer tài năng mới nổi - đóng góp 1 bài là Hoa đã có chủ cũng kịp ghi được dấu ấn khi khai thác yếu tố drum and bass và tạo ra một nét khác biệt cho album.

Sở hữu một ê kíp tài năng và nhiều kinh nghiệm, không khó để Đẫm tình có thể kết hợp thêm một vài cá tính khác vào mà vẫn mượt mà. 3 rapper được Juky San “chọn mặt gửi vàng” là Đào Tử A1J, Liu Grace, Negav đều đóng góp được những verse chất lượng, thay đổi nhịp điệu cho album bớt đơn điệu nhưng không phá vỡ đi bầu không khí tổng thể.

Sau thành công của Ái (tlinh) hay gần đây là Giai nhân (Văn Mai Hương), khía cạnh tình yêu mà Juky San lựa chọn khai thác cho Đẫm tình đã trở nên an toàn. Tuy nhiên, an toàn không có nghĩa là nhàm chán, khi hiện tại vẫn chưa có nhiều ca sĩ nữ có thể tự viết ra những ca từ đầy khao khát một cách chân thực và có chiều sâu như vậy. Juky San tự mình viết cả 11 bài cho album đầu tay với một mức độ hoàn thiện rất cao, và cô cùng với ê kíp của mình xây dựng được không gian âm nhạc chất lượng để truyền tải chúng một cách hiệu quả. Đẫm tình là môt trong những cú mở màn chất lượng cao cho Vpop năm 2026.