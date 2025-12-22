Nhóm nhạc indie Việt đầy tham vọng

Truant Fu là một nhóm nhạc indie còn khá mới khi mới chỉ chính thức ra mắt công chúng được khoảng 2 năm. Tuy nhiên, những bước tiến của nhóm là đáng nể, đặc biệt là cột mốc album đầu tay “Fu” cuối năm 2025.

Nhánh indie của nhạc Việt trong những năm qua đã và đang sản sinh ra hàng loạt những nghệ sĩ mới có chất lượng. Đặc biệt, ở indie rock, có không ít nhóm nhạc ghi được dấu ấn với công chúng, thậm chí có được hợp đồng với hãng đĩa lớn (tiêu biểu như The Cassette). Tuy nhiên, bởi vì có rất nhiều nhóm nhạc mới ra mắt liên tục, nên thị trường indie Việt vốn không quá rộng rãi lại tiếp tục bị phân mảnh. Nhất là sau khi 2 nhóm nhạc được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay của indie rock là Ngọt và Cá Hồi Hoang đều tuyên bố tan rã, không có nhóm nào có thể lặp lại được tầm vóc như vậy nữa dẫu cho họ vẫn có lượng khán giả riêng.

Gặp phải thách thức lớn, nhưng đó đồng thời cũng là cơ hội cho những nhóm nhạc trẻ có cơ hội vượt lên, khi không còn cái bóng quá lớn của Ngọt và Cá Hồi Hoang che lấp nữa. Truant Fu là một trong những nhóm indie rock có tham vọng rõ ràng như vậy, khi ngay từ ca khúc ra mắt là Runaway, nhóm đã không lựa chọn những âm thanh quá khó nghe, thách thức khán giả, hay quá cá tính độc lạ như một số nhóm indie khác, mà thay vào đó là sự vui vẻ, nhộn nhịp của Funk, định hướng thiên về pop nhiều hơn.

Đầu năm 2025, thành công ban đầu đã chính thức đến với nhóm khi họ phát hành single Một thời, thử nghiệm với rock ballad cùng nội dung theo hướng thanh xuân học đường. Sự êm đềm, dễ nghe của thể loại kết hợp với phong cách gần gũi với giới trẻ đã giúp Truant Fu được biết đến rộng rãi hơn, đạt lượng nghe rất đáng nể đối với một nhóm indie còn mới.

Thừa thắng xông lên, Truant Fu tiếp tục đầu tư mạnh tay vào âm nhạc khi chính thức phát hành album Fu vào cuối năm 2025, như một lời tuyên bố rõ ràng về tham vọng có thể vượt lên mặt bằng chung để đạt tới tầm phổ biến mang tính đại chúng, nhưng vẫn giữ cái cốt lõi của một nhóm indie rock, đi lên từ sự ủng hộ của một cộng đồng nhỏ - đó là âm nhạc sáng tạo, không dễ dãi.

Chất nhạc dễ nghe nhưng không dễ dãi

Nhiều khán giả biết đến Truant Fu từ Một thời hay Hoa đăng trước đó có thể thấy bất ngờ khi cả 2 ca khúc này đều không xuất hiện trong album, thay vào đó là 2 bài hát được phát hành từ khi nhóm mới ra mắt. Tuy nhiên, nếu theo dõi Truant Fu nói riêng cũng như các nhóm indie rock Việt nói chung đủ lâu, khán giả có thể thấy rõ ràng rằng họ luôn ưu tiên việc tạo ra trải nghiệm nghe đồng nhất cho album hơn là cố gắng thêm những ca khúc có lượt stream cao vào để lấy thành tích.

Ở album Fu này, nhóm phân chia 10 bài thành 4 phase rõ rệt: phase 1 (gồm 4 bài đầu tiên) kể về Tuổi trẻ đầy giao động, với sự ngốc nghếch cùng những mối tình dang dở, phase 2 (Rối ren, Tàu nhanh) là sự hỗn loạn trong tâm trí cùng nỗi hoang mang trong quá trình trưởng thành, phase 3 (Craze, Thiêu thân, Tíc Tắc) gồm những âm thanh bạo liệt cũng như phức tạp nhất cả album, thể hiện tinh thần bứt ra khỏi những vòng lặp chán chường để tìm kiếm bản thân mình, phase 4 (bài cuối cùng) là sự nhẹ nhõm, tĩnh lặng để tự hiểu mình, những thành công thất bại để rút ra những bài học cho mình.

Âm nhạc của Truant Fu trong album Fu dễ nghe, bắt tai nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao.

Với cấu trúc khá chặt chẽ cùng một mạch hành trình tự khám phá, tự trưởng thành, 2 ca khúc thanh xuân học đường Một thời và Hoa Đăng tuy mang lại thành công cho nhóm nhưng lại không thực sự phù hợp. Bù lại, nhóm mang đến một loạt ca khúc mới với những tinh thần khác hẳn nhau để phù hợp với từng phase của album. Phase 1 ngoài Runaway là ca khúc đầu tay bắt tai của nhóm, thì Tầng Thượng có thể xem là một bản “nâng cấp” khá chất lượng khi vẫn là chất funk thương hiệu nhưng phối khí chắc tay hơn và cài cắm nhiều âm thanh thú vị hơn, Fool và Chess Love cũng sở hữu đoạn chorus mạnh mẽ, ấn tượng.

Tới phase 2, bên cạnh một Rối ren mô tả rõ rệt nhất tinh thần của giai đoạn này, thì Tàu nhanh lại thể hiện được sự sáng tạo trong mặt phối khí của nhóm khi đưa thêm cả tinh thần hiphop oldschool kết hợp với chất indie rock của nhóm một cách mượt mà, thú vị.

Phase 3 có thể xem là bước tiến đạt đến độ chín muồi nhất của nhóm khi đặt chân vào 3 phong cách khác nhau nhưng đều đem lại hiệu quả tốt: Craze là những âm thanh funk rock bạo liệt nhất album cũng như trong cả sự nghiệp của nhóm từ trước đến nay, Thiêu thân mang tính cổ động, mạnh mẽ vui tươi, Còn Tíc Tắc lại là khoảnh khắc nhóm hạ thấp tempo, đưa vào điệu bossa để giãi bày những tâm sự sâu kín. Ca khúc này như một bước chuyển để album kết lại với Tập đi, một ca khúc nhẹ nhàng khép màn một hành trình tuổi trẻ nhiều biến động, nhiều niềm hạnh phúc nhưng cũng không ít tổn thương, để rồi vẫn phải học cách đứng dậy và bước về phía trước.

Dù đi qua nhiều khoảnh khắc âm nhạc khác nhau, nhưng thứ mà Truant Fu luôn giữ vững xuyên suốt cả 10 ca khúc, là các sáng tác ngắn gọn, không quá cầu kỳ phức tạp và luôn sở hữu một đoạn chorus đủ gây ấn tượng, dễ ghi nhớ với khán giả ngay từ lần nghe đầu tiên. Album được chia theo từng phase rõ ràng, vừa để kể một câu chuyện có đầu có kết, vừa là bước đi thông minh để nhóm được thử nghiệm ở nhiều phong cách đa dạng khác nhau, bày ra một bữa tiệc đủ món để khán giả có thể lựa chọn thứ mình thích nhất.

Tiềm năng lớn của Truant Fu

Truant Fu hiện có 4 thành viên bao gồm Lê Tùng Lâm (guitarist và kiêm producer của nhóm), Trương Trọng Thành (chơi bass), Trần Sương (chơi trống) và Trần Hữu Phú (vocalist cũng như sáng tác chính của nhóm). Đội hình khá đầy đủ vai trò giúp cho Truant Fu có thể thực hiện các bản thu âm một cách khá trọn vẹn mà không cần nhớ đến sự trợ giúp bên ngoài quá nhiều - một yếu tố quan trọng giúp cho các nhóm nhạc indie có thể hoạt động lâu dài.

Đặc biệt, điều khiến Truant Fu có phần nổi bật hơn các nhóm nhạc indie khác nằm ở chỗ nhóm rất chú trọng đầu tư vào mặt hình ảnh. Phần visualizer cho album Fu được thực hiện với một tông màu chủ đạo xuyên suốt cũng như có ý tưởng rõ ràng trong mặt phối ghép, xếp chữ. Hơn nữa, các thành viên của Truant Fu cũng có ngoại hình khá, dễ dàng thu hút những khán giả mới. Thời điểm single Một thời được ra mắt, Vocalist Hữu Phú đã có được sự chú ý nhờ chiều cao cũng như tạo hình theo phong cách thanh xuân học đường. Trong bối cảnh indie Việt có rất nhiều các nhóm nhạc có chất lượng âm nhạc tương đương, không nhóm nào quá vượt trội, sự bắt mắt trong mặt hình ảnh có thể tạo ra được khác biệt rõ rệt.

Truant Fu đầu tư mạnh tay về mặt hình ảnh - một sự khác biệt với những nhóm nhạc indie Việt khác.

Tuy nhiên, đối với các nhóm nhạc indie, chất lượng âm nhạc vẫn mang tính quyết định. Ngọt hay Cá Hồi Hoang cũng đều để lại “di sản” rất to lớn, mang đậm dấu ấn, phong cách riêng của từng nhóm để có thể đạt đến tầm vóc cao. Truant Fu, với một album đầu tay khá đa dạng thể loại và tập trung nhiều vào yếu tố bắt tai, dễ nghe, còn thiếu đi một chút dấu ấn cá nhân trong mặt sáng tác, dàn dựng. Phần ca từ của nhóm mặc dù tuân thủ khá tốt concept vạch ra ban đầu, nhưng cũng chưa để lại chữ ký nào quá rõ rệt. Nhưng vì nhóm còn rất mới, mọi thứ đều đang ở những bước đi đầu tiên, người nghe hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào sự phát triển tiếp theo, khi các kỹ năng hay sự chỉn chu, đầu tư của nhóm là có.

Fu nhìn chung vẫn là một album tốt, có nhiều điểm mạnh rõ ràng, và có thể là một trong những album đáng nghe nhất năm nay đến từ nghệ sĩ indie Việt. Ngay cả Ngọt hay Cá Hồi Hoang thì ở album đầu tay còn nhiều non nớt, họ cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Với một nhóm nhạc có kỹ năng tốt và tham vọng như thế này, chắc chắn nhóm sẽ tiếp tục cải thiện và nâng tầm hơn nữa trong thời gian tới để thực sự đạt đến tầm vóc mà nhóm mong đợi.