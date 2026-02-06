Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Yêu tinh nhện' đẹp nhất Tây Du Ký hiện tại

  Thứ sáu, 6/2/2026 09:36 (GMT+7)
Từ vai yêu tinh nhện trong "Tây Du Ký", Diêu Gia gây kinh ngạc khi rẽ ngang từ ngành y để trở thành nhà sản xuất phim quyền lực đứng sau loạt sao hạng A ở tuổi U70.

Trong dàn "yêu quái" từng xuất hiện trong Tây du ký 1986, "chị cả yêu tinh nhện" - nhân vật xuất hiện ở tập Lạc vào Động bàn tơ là một trong những hình tượng nổi bật nhất.

Người thủ vai ấy chính là nữ diễn viên Diêu Gia. Chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh nhưng nhờ vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút, cô làm nên một “yêu tinh” khiến khán giả nhớ mãi.

Xuất thân từ trường y danh giá

Diêu Gia sinh năm 1963 ở Tứ Xuyên, vốn là sinh viên ngành Y. Năm 17 tuổi, cô được đạo diễn Dương Khiết “chọn mặt gửi vàng” cho vai chị cả yêu tinh nhện. Dù chưa từng học qua diễn xuất, nhưng nhan sắc nổi bật cùng khí chất hiếm có của cô khiến đạo diễn kỳ cựu không ngần ngại trao vai diễn. Được biết, cô xuất thân trong gia đình truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên hí kịch tiếng tăm tại Hồ Nam.

Dieu Gia anh 1

Diêu Gia khi vào vai yêu tinh nhện trong "Tây du ký".

Không có kinh nghiệm diễn xuất, Diêu Gia thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ, mưu mô và xảo quyệt của một yêu quái. Nhân vật yêu tinh nhện đỏ của cô xuất hiện nhiều nhất trong bảy chị em yêu quái và trở thành một trong những biểu tượng kinh điển của loạt phim. Tập phim yêu tinh nhện sau đó trở thành một trong những tập phim có lượt xem cao nhất, được yêu thích nhất trong suốt lịch sử phát sóng Tây du ký.

Sau vai diễn đầu tay này, Diêu Gia tiếp tục hoàn thiện việc học nhưng khi ra trường thì không làm việc ở cơ sở y tế mà quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bà trùm phim ảnh quyền lực của Trung Quốc

Sau thành công của Tây du ký, Diêu Gia tham gia một số phim như Lý Sư Sư (1989), Tư Mã Thiên (1997), Khuất Nguyên (1999)... Không lâu sau đó, cô rút khỏi màn ảnh để chuyển hướng sang hậu trường.

Từ một nhân viên của đài truyền hình Hồ Nam, Diêu Gia nhanh chóng thăng tiến, trở thành giám đốc điều hành cấp cao. Đến năm 2007, cô thành lập công ty TNHH điện ảnh truyền hình Chiết Giang Hảo Khốc, từ đó chính thức trở thành một trong những nhà sản xuất phim hàng đầu Trung Quốc.

Dieu Gia anh 2

Diêu Gia trở thành nhà sản xuất phim nổi tiếng.

Dưới bàn tay Diêu Gia, hàng loạt tác phẩm gây sốt được ra đời như Cung tỏa tâm ngọc (đưa Dương Mịch trở thành sao hạng A), Cùng ngắm mưa sao băng (Trịnh Sảng, Trương Hàn), Bộ bộ kinh tâm (Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long), Lục Trinh truyền kỳ (Triệu Lệ Dĩnh), Đại Minh phong hoa, Na Tra hành yêu ký...

Không dừng lại ở việc sản xuất phim, Diêu Gia còn tham gia thiết kế, phát triển nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám của đài Hồ Nam, trở thành một trong những nữ nhà sản xuất có ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đời tư kín tiếng ở tuổi U70

Ở tuổi 63, Diêu Gia khiến nhiều người kinh ngạc vì nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc. Trong các bức ảnh chụp chung, con trai cô thậm chí phải chú thích “đây là mẹ tôi” để tránh bị nhầm là chị em.

Dieu Gia anh 3

Diêu Gia trẻ trung bên con trai.

Dù nổi tiếng và giàu có với khối tài sản hàng trăm triệu NDT, Diêu Gia vẫn giữ lối sống kín đáo, chưa từng công khai chuyện hôn nhân. Người ta chỉ biết bà đã lập gia đình, có một con trai duy nhất tên Long Tử Gia - nhà thiết kế trang sức trẻ tài năng và điển trai. Nhiều người cho rằng nếu bước chân vào showbiz, Long Tử Gia hoàn toàn có thể trở thành sao nhờ ngoại hình và “hậu phương” vững chắc từ mẹ.

Với nhiều người trong nghề, Diêu Gia không chỉ là biểu tượng “nữ yêu tinh” năm nào mà còn là người phụ nữ đầy bản lĩnh, có con mắt nghệ thuật sắc bén và tâm huyết với ngành phim ảnh.

https://vtcnews.vn/yeu-tinh-nhen-dep-nhat-tay-du-ky-tung-hoc-nganh-y-nay-la-ba-trum-phim-anh-ar1001764.html

Ngọc Thanh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

